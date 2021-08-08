В США принимают пакет законопроектов по усовершенствованию инфраструктуры, которые в свое время бывший президент Дональд Трамп планировал уничтожить. Журналисты The New York Times назвали это событие шансом для республиканцев отдалиться от Трампа, поскольку все его попытки повлиять на непринятие закона оказались «ущербными».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Дональд Трамп сильно старался уничтожить инфраструктурный закон путем засыпания оскорбительными заявлениями и угрозами основных проблем, от которых у республиканцев многие годы были мурашки по коже.

Тем не менее после оскорбительных твитов в аккаунте Дональда Трампа ситуация в Сенате изменилась. На сегодняшний день законопроект проходит со значительной долей поддержки со стороны Республиканской партии. Даже те представители, которые редко противоречили бывшему президенту во время его срока полномочий, могут проголосовать за закон, пишет NYT, назвав изменение значительным шагом по противостоянию Трампу избранными республиканцами.

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

Среди республиканских сенаторов, которые повлияли на жизнеспособность законопроекта, журналисты NYT выделили Роба Портмана, Митта Ромни, Сюзан Коллинс, Лизу Мурковски и даже Митча Макконнелла, который дважды помог оправдать Трампа от импичмента. NYT также назвал поддержку со стороны республиканцев обеспечением «победы» действующему президенту США Джо Байдену.

Большинство пользователей благоприятно относятся к принятию инфраструктурного закона, тем не менее они не считают это победой для Байдена или предательством Трампа.

«Нашли свою мораль или нашли свой мозг?» — спросил @LenoriDude.

Комментаторы считают, что законопроект принимается и поддерживается как демократами, так и республиканцами, потому что он действительно нужен Америке и ее гражданам.

«Как насчет «победы» для американского народа, который пользуется инфраструктурой. Все избранные должностные лица должны в первую очередь работать на народ, а не на коррумпированную партийную систему», — написал @costapow.

«Это не «обеспечение Байдена победой». Это называется делать лучшее для страны и людей, которых эти избранные должностные лица должны представлять», — отметил @krebsbachmitch.

Многие пользователи отметили, что инфраструктура в стране правда в плохом состоянии и ей нужна помощь, а политика лишь мешает решению проблемы.

Dietmar Rabich Шоссе. Калифорния

«Не берите во внимание, что, наверное, страна действительно «побеждает» работами, и давайте посмотрим, наверное, дороги, мосты, тоннели, железные дороги и тому подобное не разваливаются», — саркастически прокомментировал @StevenJAntunes.

«Наша инфраструктура на 60 лет опаздывает за остальными развитыми странами. Это бесспорно должна быть самая непартийная проблема. Исправление и укрепление инфраструктуры выгодно всем из целого политического спектра», — считает @Dutch1968.

«Противоречили ему? Обеспечили Байдена победой? Я так понимаю, не надо брать в расчет, что американцам отчаянно необходимо финансирование инфраструктуры, и оно, наконец, появилось», — поинтересовалась @megan_lassi.

«Почему всё расценивается в условиях «синего» против «красного»? Разве нет вопросов, которые приносят пользу всем? Эта политизация каждой проблемы настолько детская», — считает @ArtemisGordon1.

Ряд комментаторов верит в тенденцию «ухода от Трампа» и считает ее положительной, отмечая, что след от бывшего президента всё равно отпечатается на республиканцах.

«У Трампа всегда была база, соответствующая тому, что он хочет. Теперь Республиканская партия видит этот проект как необходимость, поэтому они прокладывают свою дорогу. В конце концов они уйдут вперед от Трампа, но они навсегда изменились», — прокомментировал @Lurch15.

В комментариях написали, что поддержка важного закона не является показателем политических предпочтений, а свидетельствует о выполнении обязанностей должностными лицами.

«Некоторые республиканские законодатели желают служить людям наряду с администрацией Байдена, потому что они и правительство патриотичны, прогрессивны, позитивны», — написал @asukumar16.

Часть пользователей считают, что о Дональде Трампе давно пора забыть, и даже обсуждать его не стоит. По мнению комментаторов, республиканцы, отказавшиеся от бывшего президента, идут в правильном направлении.

«Я не могу поверить, что мы должны тратить свое время на обсуждения о человеке, который больше заботится о своих недовольствах, чем о том, что лучше для 328 млн других людей», — отметил @LovestoResearch.

«Им надо продолжать его игнорировать», — написала @LindaMoule.

«Игнорируйте Трампа и думайте о США», — посоветовал @padrehoboken.