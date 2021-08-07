Заявление бывшего депутата Верховной рады Анны Герман о том, что для того, чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом», Киеву следует помириться со своими двумя соседями, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

"Единственный способ вернуть Украине Крым — это войти в состав Российской Федерации всей страной. И газ пойдет, и людям станет легче», — отмечает Александр Щ.

Многие пользователи пришли к выводу, что Крым навсегда останется с Россией, но Украина может вновь воссоединиться с жителями полуострова, если станет частью Российской Федерации.

«Украина может вернуться в состав России и тогда она спокойно сможет называть Крым своим, так как Крым и Украина будут территориями одной страны — Российской Федерации», — отмечает Вика М.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские власти никогда не пойдут на мир с Россией, либо же сделают вид, но всё равно рано или поздно предадут.

ВАДИМ ЧУПРИНА Анна Герман

«Помириться с Украиной теоретически можно, но ведь она же опять предаст и в душу нагадит! Смысла мириться просто уже нет», — поделилась своим мнением Виктория П.

Часть людей считает, что Украине стоило бы уже забыть про Крым и начать разгребать весь тот ворох проблем, который накопился в стране.

«Семь лет прошло, а эти всё думают, как Крым вернуть вместо того, чтобы уже начать в стране своей что-то делать и решать проблемы. Да мост хотя бы достроили подольский уже в центре Киева, который больше 30 лет возвести не могут. Понятно, почему их так бомбило, когда Россия Крымский мост за полтора года при санкциях 19 км длиной построила, по несколько автомобильных полос в каждую сторону, да ещё с ЖД полотнами в обе стороны», — пишет Артём И.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

Ряд пользователей указывает на то, что мирный исход между Москвой и Киевом невозможен и всё закончится тем, что российские войска самостоятельно освободят русских жителей на территории Украины.

«Раздел нацистского недогосударства будет лучшим выходом для всех. Для Европы, которая точно не заинтересована в полномасштабном конфликте на своих границах, для России, которая де-юре сможет признать свои новые территории, и даже для нациков, у которых появится шанс избежать нового Нюрнберга», — написал Оскар Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что России необходимо сильно измениться, чтобы суметь принять Украину и попытаться изменить её.

«Чтобы жить в мире надо заканчивать с этим варварским капитализмом и возвращаться на социалистический путь. Иначе эти кланы так и будут людей лбами сталкивать и культивировать взаимную ненависть», — считает Игорь П.

Напомним, 7 августа бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «НАШ», что для того, чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом», Киеву следует помириться со своими двумя соседями.