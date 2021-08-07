Информация о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству дополнительно принимать новые меры социальной поддержки, если они потребуются, стала поводом для жаркой дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

"Ну всё, готовимся к новому витку нищеты. От создателей «пенсионный возраст повышать не будем» и «мозги им надо поменять, а не конституцию», а также «налоги будут понижаться», — издевается Максим Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что правительство решило покрыть издержки в виде малоимущих налогами более обеспеченных граждан. Граждане убеждены, что российские власти пытаются залатать старые дыры, но не предпринимают решительных мер к тому, чтобы не появлялись новые.

«Действительно, зачем мотивировать людей к тому, что надо стремиться обеспечить себя достойным существованием? Лучше дать денег, налогоплательщиков ведь на всех хватает», — указывает Сергей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока что это всё только слова, которые, вероятно, не найдут своей реализации в будущем.

«Одни поручения и обещания, а по факту ничего не происходит! Сейчас перед выборами подкинут косточку, а потом, как всегда, введут новые налоги и прочую стрижку баранов», — предполагает Андрей К.

Часть людей считает, что власти, осуществляя попытки поддержать малоимущее население в России, постоянно встречают внезапные препятствия на своём пути. В результате этого нуждающиеся не могут получить полагающиеся им выплаты.

«Вон, матерей уже поддерживают. Постоянные отказы в приложении, потому что госуслуги не справляются. Заявления висят, проходят сроки… Главное объявить, что везде помогают. Уже страшно становится от этих поддержек. Ничего не могут нормально сделать в век технологий!» — возмущается Надежда М.

Ряд пользователей указывает на то, что не следует жаловаться на несправедливую судьбу и уж тем более на попытки государства помочь малообеспеченным гражданам.

«Собралась тут куча нытиков! Глава государства хочет помочь людям — они возмущаются… может и не надо никому помогать? Как говорится: «Спасение утопающих — дело самих утопающих», — пишет Олег К.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Нашлись и те, кто убеждены, что во многом в сложившейся ситуации виноваты те, кто скрывают свои истинные доходы, вводя в заблуждение государственные органы.

«Очень многие скрывают доходы. Вернее, они не скрывают, ими никто не интересуется. Свадебная индустрия: фотографы, операторы, ведущие, артисты. Становятся на учет как малоимущие, а государство из-за этого хочет им помочь. А честные налогоплательщики по итогу оказываются в пролёте», — написала Анна С.

Напомним, 6 августа на сайте Кремля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству дополнительно принимать новые меры социальной поддержки, если они потребуются.