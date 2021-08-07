Заявление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой о том, что присуждение золотой медали на Олимпийских играх в Токио гражданке Израиля Лине Ашрам, уронившей снаряд, является вопиющей несправедливостью, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Гимнасто4ка Предметы художественной гимнастики

"Впервые в истории спортсменка, потерявшая снаряд во время исполнения программы, стала чемпионкой, т. е. образцом мастерства владения этим видом спорта на планете! Надо потере снаряда во время исполнения программы присвоить имя сегодняшней чемпионки, присвоить уровень сложности за исполнение этого элемента, включить его в программы соревнований, как обязательный», — пишет Яна Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобного исхода стоило ожидать, потому что Олимпийским играм предшествовала массированная информационная бомбардировка против сборной России.

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

«Весь предолимпийский сезон эту пакость тащили за уши. Ясно было, что устроят что-нибудь на Играх. Втащили на первую ступень. Вот только так и умеют выигрывать, с судьями продажными!» — считает Жанна Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству России необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы несправедливые результаты были пересмотрены.

«Президенту ВФХК Винер-Усмановой стоит обжаловать решение судей и обратиться в Международную федерацию гимнастики с протестом. И другим нашим спортивным чиновникам, заслуженным спортсменам, людям, имеющим вес и имя в спорте, стоит её поддержать. Думаю, если создать петицию, граждане России, даже далёкие от спорта, поддержат. Это было очень несправедливо по отношению к нашей гимнастке и провокационно по отношению к гимнастке Израиля. Такое впечатление, что была цель натравить Россию на Израиль и спровоцировать антисемитизм. Интересно, кто судьи?» — задаётся вопросом Мария М.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

Часть людей считает, что российские спортсмены должны были понимать, во время какой сложнейшей политической ситуации они собираются выступать на Олимпийских играх.

«Гражданки РФ, без гимна, без флага представляли себя и только себя. Притом, что они являлись заложниками спортивно-политической борьбы, которую мы проиграли, так как на Олимпиаде играет музыка Чайковского, а не гимн страны, поднимается белый флаг, с символикой несуществующего государства. Кого и каких судей тут обвиняют? Победитель в спортивно-политической борьбе может диктовать свои условия и делать всё, что ему заблагорассудится. Не удивительно будет, если ещё после Олимпиады будут оспаривать места и медали забирать, как это не раз уже было. Базис всегда выше и важнее надстройки. Каков базис, такова и надстройка», — указывает Svetik S.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на все преграды, российские спортсмены всё равно показывают невероятные результаты.

«Ничего, главное, что все мы видели, как прессуют Россию, и как вопреки этому наши спортсмены собрали пятую часть олимпийских наград. Быть в пятёрке сильнейших, в условиях откровенной травли, — это великолепный результат! Спасибо ребятам!» — написала Наталья Ш.

Mos.ru Дина Аверина

Нашлись и те, кто убеждены, что такого несправедливого отношения к нашим спортсменам быть не должно и власти должны сделать всё, чтобы отстоять честь граждан России и самого государства.

«Так наших девчонок жалко! Конечно, все молодчинки, кто до финала дошёл — самые лучшие! Но сердце-то за своих болит! Девчонки на 200% выкладывались! Незаслуженно им места такие присвоили! Как это так можно — потерять ленту и золотую медаль получить?» — задаётся вопросом Лана А.

Напомним, 7 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала RT скандальное присуждение золотой медали на Олимпийских играх в Токио гражданке Израиля Лине Ашрам, уронившей снаряд, назвав подобное судейство вопиющей несправедливостью.