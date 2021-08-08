Китайский коммерческий кинематограф, как и вся китайская экономика, хитроумен и следует древним азиатским стратагемам. Тут, как и в боевых искусствах, лучше использовать энергию противника, чем тратить свою собственную. Если такой мировой гигант, как студия Уолта Диснея, выпускает полнометражный игровой фильм о вашей легендарной героине, то просто грех не прокатиться на хвосте у Белого тигра, тут же ударно выпустив собственные фильмы на ту же тему — игровые и анимационные.

Цитата из м/ф «Мулан: Новая легенда». Реж. Лео Ляо. 2020. Китай

Не сказать, что мультфильм «Мулан: Новая легенда» выглядит совсем уж склепанной на коленке поделкой. И все же истории далеко как до блестящего диснеевского мультика, так и до гораздо более слабой игровой версии от той же студии. Технически сделан мультфильм довольно крепко, на уровне симпатичной, но не топовой компьютерной игры. Если к персонажам-людям особых претензий нет, то движения лошадей (а скачут верхом герои много) огорчают, и сильно. Другие животные — от гигантских скорпионов до милой черепашки — выглядят вовсе странно, на их проработке и анимации явно сэкономили.

Что до сюжета, то к нему тоже возникают вопросы. Прежде всего, авторы решили не показывать историю с начала. О том, что Мулан пошла в армию вместо отца, она вспоминает вскользь и без особых душевных терзаний. Не видим мы и становления героини — она уже опытный воин, в совершенстве владеющий головокружительным и зубодробительным кунг-фу, ей поручают особо ответственные миссии. Взаимоотношений Мулан с товарищами по оружию нам тоже не показывают, такое чувство, что она и есть чуть ли не вся императорская армия в одном лице, не считая толстого, сердитого и не очень умного Главнокомандующего.

Цитата из м/ф «Мулан: Новая легенда». Реж. Лео Ляо. 2020. Китай

Впрочем, большое количество персонажей только бы помешало, потому что эта история не о становлении воина и не о боевом братстве, а о любви, заниматься которой гораздо лучше, чем войной. В данном случае китайские цензоры, которые заставили диснеевских сценаристов с кровью выдрать из игрового фильма не только смешного дракончика Мушу, но и полноценную любовную линию, не нашли к чему придраться. Вместо непозволительного «служебного романа» Мулан заводит отношения совсем на стороне, с вражеским принцем, которого она поначалу принимает за конюха, тоже вражеского. Чем дальше от дома с его условностями, тем, вероятно, лучше.

Сюжетные дыры и странности преследуют мультик с самого начала. Те, кто посылал Мулан на задание, не удосужились сообщить ей, сколько лет принцу северных кочевников и как он выглядит, что вызвало так нужное авторам, но нелепое квипрокво. Ну, а поверить, что в жестокие времена, когда жила Мулан, кого-то интересовал возраст важной «мишени», могут только маленькие дети, для которых, скорее всего, несмотря на маркировку 12+, и предназначен мультфильм.

Цитата из м/ф «Мулан: Новая легенда». Реж. Лео Ляо. 2020. Китай

Такое же недоумение вызывает и сватовство принца к… Мулан, которое якобы должно привести к миру между враждующими соседями. С тем же успехом императорскую дочь, если бы такая имелась, могли бы просватать за настоящего конюха. То, как быстро и необъяснимо забыли исчезновение Мулан с гауптвахты, тоже заставляет недоумевать. А тот вопиющий факт, что Мулан выдавала себя за парня, вообще скручен и утрамбован в землю на корню. Похоже, авторы решили убрать все конфликты как таковые, от политических до дисциплинарных, межполовых и моральных. Любовь с легкостью побеждает все, даже останавливает войны и устанавливает всеобщее равенство там, где его не было в помине.

Вероятно, в какой-то момент создатели спохватились, что вот все уже стремительно идет к честному пирку и свадебке, а экранного времени еще целых полчаса. Потому почти без предупреждения начинается совсем другое кино, которое даже интересно смотреть, в отличие от первого часа, напоминающего именно что незатейливую компьютерную игру про «приключенцев» с лазанием по скалам, драками с небывалыми чудищами и темными личностями в таверне. Впрочем, бесконфликтность цветет и тут — главным злодеем оказывается таинственный шпион из какой-то третьей страны, а то и вовсе авантюрист-одиночка — именно он, а вовсе не объективные противоречия, был причиной вражды. А прожженная наемница, антагонистка Мулан, совершенно внезапно обнаруживает в себе высокие моральные качества, отказывается от «грязных денег» и начинает сражаться бок о бок с героиней и ее возлюбленным. Хеппи-энд, несмотря на эффектные страдания и безнадежные ситуации, разумеется, гарантирован.

Цитата из м/ф «Мулан: Новая легенда». Реж. Лео Ляо. 2020. Китай

Почему и зачем героическая и поучительная легенда, являющаяся частью национального культурного достояния Китая, превратилась в незатейливую сказку, в которой нет практически никаких намеков — Бог весть. Очень хочется верить, что виной все же торопливость и стремление придумать что-то оригинальное, а не распространяющееся, словно вирус, наплевательское отношение к собственному культурному наследию и истории как таковой. Бить по рукам иностранных экранизаторов — по делу и без — запала еще хватает, а «своим» выдан карт-бланш на снижение планки? А ведь неправдоподобный пацифистский сироп вместо традиционного воспевания воинского духа и беззаветной отваги, символом которых всегда была Мулан, в том числе и в классическом диснеевском мультфильме, — это похоже на очень тревожный звоночек. Особенно в кино для детей, как бы парадоксально это ни звучало. Конечно, начинающееся исподволь моральное «размагничивание» не то чтобы особо дружественной и непредсказуемой державы (если оно имеет место) не должно особо огорчать. С другой стороны, кто-то же должен подавать пример отечественным деятелям культуры, которые пребывают в этом печальном состоянии уже не одно десятилетие…