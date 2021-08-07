В Одессе «активисты» разыскали и облили зелёнкой водителя маршрутного автобуса №25 сообщением Черноморск (бывший Ильичевск) — Одесса за то, что тот несколько дней назад отказал в бесплатном проезде бывшему участнику гражданской войны в Донбассе, сообщает 7 августа издание «Думская». По информации источника, водитель нецензурно оскорблял экс-участника войны в Донбассе после того, как мужчина показал ему удостоверение участника боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах изданий «Думская», Odessa.net.ua и «Шарий.net. Многие отметили, что, хоть государством и предусмотрен бесплатный проезд для данной категории локотников, но водителям стоимость проезда государством не компенсируется. Иные отметили, что никто не имел права обливать водителя зелёнкой, так как это несет угрозу здоровью человека в случае попадания раствора в глаза и должно караться законом. Были и те, кто отметил, что подобное поведение «активистов» похоже на террор местного населения.

Vadim Akopyan Зелёнка

«Какие могут быть льготы в частном автотранспорте, если нет квоты для льготной перевозки пассажиров и нет компенсации за бесплатный провоз этих же льготников?! Была свидетелем неоднократно, когда военнослужащие ездили бесплатно в городском электротранспорте, кондуктор объясняла, что военный билет или форма не дают право на бесплатный проезд», — написала Антонина Д.

«Активисты не правы, это не выход», — отреагировала Ольга Р.

«Надо быть человеком, по крайней мере, а у нас водители хамы и хапуги, может, не все, надеюсь», — в свою очередь отметила Татьяна С.

«Есть атошники (участники гражданской войны, которую на Украине называют антитеррористической операцией (АТО). — О.П.), так они платят и удостоверение в лицо не тыкают. А есть халявщики, на наши же налоги живут и ещё и требуют чего-то», — добавила Екатерина И.

«Я думаю, что это неправильно. Это насилие, на это есть статья в законе. У него есть руководитель предприятия, в котором он работает, есть другие органы, которые отвечают за все это, активистам нужно было жалобу написать. А то, что делают активисты, за это нужно наказывать», — пишет Лидия Б.

«Ну такое… Ничего страшного. А ведь мог нож в спину получить или гранату в салон», — отреагировал Вадим К.

«Пора уже горе-активистов наказывать!!!» — призвала Раиса Н.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе

«Не пускать их ни в один автобус, пусть пешочком», — добавила Kseniya M.

«Да уж, толпой на одного, это в их стиле…» — отметил Дмитрий Т.

«Бедняга и так за копейки работает в жару без кондиционеров. Обливали бы хозяев маршруток, которые против того, чтобы была электронная оплата. Например, ветерану бы выдавали на станции билет за удостоверение, а водитель не имел бы к деньгам пассажиров никакого отношения», — написала Екатерина Вадимовна.

«Какие «активисты», такие и дикие методы!» — добавил Эдуард К.

«Есть предложение! А давайте «посадим» этих активистов на маршрут. Пусть вкусят все прелести водительского ремесла. Недельку-другую пусть «оттрубят», честным трудом на кусочек хлеба заработают. А вот потом и пообщаемся с ними. Интересно, в какую сторону зелёнку метать будут?» — задалась вопросом Галина Б.

«Кто их просил идти воевать? Сидели бы дома себе спокойно. То, что они ходили защищать добро украинских олигархов, обычных граждан не волнует вообще», — отметил Peter Piatochka.

Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марш украинских националистов в Одессе

«Вообще не на стороне водителя, но когда государство начнёт нести ответственность, не перекладывая заботу на плечи обычных граждан?» — отреагировала Оксана И.

«Многие водители оскорбляют вообще всех пассажиров без разбора: женщин, стариков, инвалидов. Только заступиться за них некому», — пишет Inna K.

«За то, что облили человека зелёнкой, надо привлекать к уголовной ответственности. Это серьёзное преступление, которое несёт угрозу здоровью человека», — добавил Сергей Б.

«Может, проблема не в маршрутках, а тех, кто не компенсирует проезд льготников? Водитель вечером обязан деньги сдать… и никого не заботит, кого он возил. Каменный век в банановой республике», — написал Aleksandr L.

«А чё так не обливают зелёнкой тех тварей, которые тарифы поднимают?! Вон какой непочатый край работы…» — отреагировал Игорь К.

VKras Маршрутка. Украина

«Это акт запугивания! Это террор!» — пишет Андрей З.

«Это не террор местного населения?» — спросил Кир Анатольевич.

«К уголовной ответственности пора привлекать за эти обливалки», — считает Валерия А.

«Хорошо, что не кинули гранту. У экс-атошников всегда в кармане зеленка и граната», — написал Олег О.

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Напомним, ранее на вокзале города Ивано-Франковска группа неонацистов атаковала украинского журналиста Руслана Коцабу. По словам журналиста, группа злоумышленников облила его зелёнкой.