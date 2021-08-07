Шевченковский районный суд Киева 7 августа определил меру пресечения семи членам харьковского подразделения «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые подозреваются в рэкете, сообщает издание «Страна.ua». Все подозреваемые отправлены под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что речь в данном случае идет не о торжестве закона, а, по мнению некоторых, о переподчинении националистов силовым структурам, так как ранее они якобы подчинялись бывшему главе МВД Арсену Авакову. Иные скептически отнеслись к тому, что вообще представители неонацистской организации понесут законное наказание.

«Жаль, что через два месяца они будут гулять на свободе», — отметила Ольга Г.

«Ну посмотрим. Давно пора этих террористов за решетку посадить», — добавил Dmitriy.

«Начиналось как «патриотическая» группировка, а закончилось ОПГ…» — написал Паша.

Npu.gov.u .jpg Арсен Аваков

«У меня такое стойкое ощущение, что выпустят потом по тихой воде», — пишет Сергей О.

«Зеленский сейчас будет зачищать все потенциально протестные поля…» — считает Руслан.

«На апелляции 50% минимум уйдут на домашний арест. Остальные через 2 месяца. Через 6 месяцев производство будет окончательно развалено, а с обвиняемых снимут электронные средства контроля», — добавил Dima Alex.

«Пусть всех садят и запретят эту партию нациков», — отреагировал Andrew Radik.

«Похоже, Америка сказала «фас»!.. Возможно, и не выйдут уже…» — пишет Алексей.

«Плохо, что всё это происходит не из-за того, что государство правовое, а потому что Аваков ушёл и нужно поменять сборщиков дани», — отметил Дмитрий М.

«Дают добро — блюдём закон, крыша запрещает — отпускаем под домашний ночной арест. Сказка, а не кодекс», — написал Владимир Г.

«Ничего, помаринуют и отпустят. Показуха. Они ж «герои!» — добавила Olga P.

Цитата из х∕ф «Бумер». Реж. Пётр Буслов. 2003. Россия Рэкетиры

«Во-первых, это далеко не все. Во-вторых, мы наблюдаем не торжество справедливости, а элементарный перехват управления», — считает Василий П.

«Будет неудивительно, если их посадят за рэкет на годик-два, а там на самом деле надо садить за убийства и изнасилования пожизненно», — отметил Марк З.

«А через пару дней СИЗО будут штурмовать. И этих наци отпустят. Мдя… Хорошие реалии. В стране анархия», — отреагировал Васо З.

«Будут теперь на СБУ работать. Им что не все равно?» — подытожил Андрей Н.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) отчитались о ликвидации в Харькове крупной банды, облагавшей «данью» местных бизнесменов. В состав банды входили сотрудники полиции и участники гражданской войны в Донбассе. Всего в схеме были задействованы порядка 50 человек.