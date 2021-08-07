В Службе безопасности Украины и Национальной полиции создадут «департаменты войны». Они будут заниматься расследованием преступлений, связанных с «военной агрессией» Российской Федерации. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Такие же отделы, как у нас «департамент войны», будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии», — сказала генеральный прокурор.

Департаменты должны начать работать до конца лета, тогда же следователям будут переданы материалы дел по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина», а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многие отметили, что, вероятно, на новый департамент потребуются дополнительное финансирование из государственного бюджета и увеличение штата. Иные порекомендовали украинским правоохранителям найти наконец-то виновников преступлений в ходе майдана 2014 года (государственный переворот). В целом люди скептически отнеслись к идее создания нового департамента.

«Еще одни департаменты? Это ж сколько родственничков у корыта можно ей пристроить? Ну вот… [зачем] нам столько нахлебников?» — отреагировал Ela Teo.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«А без очередного департамента они, конечно же, ни в чем не разберутся и не поймут…» — добавила Natalya.

«Департамент однозначно нужен. Нужно объединить сведения этих служб. Иначе в расследовании военных преступлений можно выйти на самих себя…» — с иронией отметил Alexander M.

«Создавать одноименные департаменты в других силовых органах — это значит распылить ответственность за сделанную или не сделанную работу и за то, какая ей (работе) будет дана оценка. Главное — не результат. Главное — создавать видимость работы (процесса). И временные рамки не ограничены — можно до бесконечности расследовать. С таким же «успехом» через год такие департаменты можно будет создать, например, в Минздраве (убитых и раненных выносили же с поля боя, лечили и спасали, т. е. знают количество жертв и тяжесть поражений), в самой ВСУ, в МЧС и т. д. Главное, что департаменты есть и что-то там делают (или не делают). С каким отчетом о работе будут выходить и что рассекречивать? Конечно же, в 101-й раз «про Россию и Путина»… Но мы не услышим ни слова, кто допустил котел (вероятно, речь об Иловайском котле. — О.П.) (почему он стал возможен), про бездарность и тупость высшего военного руководства, трусость в принятии решений, а может, и предательство!.. Чтобы выгородить своих… чтобы умолчать и не наказывать никого из них, нам опять в очередной раз (в 101-й) будут «про Россию» говорить», — написала Larisa Ivanovna.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

«Планы, протоколы, акты, заседания, комиссии, отчёты… и никакого полезного движения!» — ответила ей Раиса К.

«Ну «агрессию» России еще нужно доказать. А вот военные преступления другой стороны в деле убитого итальянского журналиста явно прослеживаются. Да и те 10 тысяч исков, поданных в Европейский суд жителями Донбасса, тоже могут стать хорошим контраргументом. Думаю, что все закончится тем, чем закончилось судебное расследование по сбитому «Боингу-МН-17». Проще говоря, ничем из-за отсутствия прямых улик, указывающих на то, что самолет «сбила Россия», потому что главную улику, по которой и затевалось это расследование (снимки со спутников), США предоставить суду отказались. Напрашивается вывод: либо таких снимков нет, либо они есть, но обличают другую сторону. Плюс к тому же незакрытое воздушное пространство Украиной для гражданских самолетов в зоне боевых действий», — добавил Александр П.

«Может быть, сначала департамент мира создать? А если серьезно, хоть кто-нибудь надеется, что Зеленский принесет мир в страну? Ближайшие три года надеяться не на что» — отреагировал Евгений Ч.

«О! Нормально! Потом не забудьте ещё создать «департамент мира», а потом ещё «департамент войны и мира по захвату Крыма и Донбасса», и так ещё долго можно придумывать, играя словами, красивыми названиями, создавать штаты по 50 человек в этих департаментах, которые за деньги налогоплательщиков непонятно чем будут заниматься, но зарплаты у них будут никак не 6 тыс. гривен! Цирк! Смотришь на всё это и приходит понимание и осознание того, что весь наш народ держат за пациентов психиатрической больницы!» — отметил Александр.

Гойя Франсиско Дворик сумасшедшего дома (1794)

«Ещё куча дармоедов поставят бюджет проедать!» — добавил Юрий А.

«Пускай лучше войну закончат!!! Достали!!!» — пишет Alya Z.

«Похоже, создают крышу для сокрытия собственных военных преступлений войск АТО…» — предположил Сергей М.

«Тут главное, на самих себя не выйти», — отреагировала Оксана М.

«По убийствам на майдане… следствие, суд, наказание… С этого надо начинать, с майдана, где началась братоубийственная гражданская война в Украине», — подытожила Татьяна С.

Читайте также: На Украине решили рассекретить документы по «Иловайскому котлу»

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возглавляемое ею ведомство готово рассекретить материалы уголовного производства по «Иловайскому котлу».

Отметим, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в результате которого легитимная власть прекратила свое существование. Жители Донбасса выступили против антиконституционного переворота на Украине, в связи с чем Киев начал военные действия против жителей региона. Позже украинская сторона стала утверждать, что в Донбассе ВСУ якобы «воюют с российской армией». При этом никаких доказательств «присутствия российских войск» в Донбассе Киев не предоставил.