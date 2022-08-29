Порядка 2 тыс. человек, пострадавших от событий 11 сентября, высказались против того, чтобы президент Джо Байден посещал памятные мероприятия в 2021 году, если он не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии. По мнению пострадавших, правительство скрывает улики, указывающие на причастность Саудовской Аравии к террористическим атакам.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы не можем добросовестно и с почтением к погибшим, больным и раненым приветствовать президента на нашей священной территории, пока он не выполнит свое обязательство», — говорится в заявлении, составленном сотрудниками служб быстрого реагирования, членами семей погибших и выжившими жертвами. Впервые текст опубликовало NBC.

«С момента расследования Комиссии 9/11 в 2004 году было обнаружено множество доказательств, уличающих правительство Саудовской Аравии в поддержке терактов, — говорится в заявлении. — На протяжении нескольких администраций Министерство юстиции и ФБР активно пытались сохранить эту информацию и не дать американскому народу узнать всю правду о терактах 11 сентября».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

При этом авторы заявления напомнили, что Байден еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но так и не сделал этого.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Они не отказываются тратить налоговые доллары на расследования чего-угодно, но думают, что мы не сможем справиться с правдой. Правительство думает, что защищает общественность, но всё, что я вижу, это то, что правительство защищает себя», — считает 1justjoe1.

«Подождите, что? Джо отказывается от предвыборного обещания? Политик дал обещание только для того, чтобы получить голоса? Спасибо семьям погибших 11 сентября за то, что отказали ему», — пишет Tomcat7.

«Три предыдущие администрации, начиная с 2001 года, отказывались обнародовать эту информацию по соображениям национальной безопасности. Если эти соображения не изменились — вы не будете читать эти документы», — объясняет knewrepublic.

«Единственная проблема безопасности — защита некоторых избранных должностных лиц», — уверен DocBill.

«В середине следующего года я буду голосовать за закон и порядок, сильную границу, снижение инфляции, энергетическую независимость и правительство, которое заботится о моих интересах, а не о своих. Джо превратился во врага», — заявляет Forevertrue.

«Джо всегда был врагом, но Джо не управляет шоу, Джо — это реквизит, которым пользуются и злоупотребляют. Заставляет задуматься, кто стоит за занавесом, не так ли?» — отвечает gropestbiden.

«Наше президентство и наш конгресс превратились в монархию по решению комитета. Наш президент и конгресс больше не служат ни народу, ни республике, они служат только себе», — рисует мрачную картину notnowdarnit.

«Да, учитывая ущерб, который они наносят, им действительно не место в Соединенных Штатах», — поддерживает PapPap673.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

«Я бы не пригласил Байдена на день рождения моей собаки. И никакие документы, которые он может обнародовать, не изменят моего мнения на этот счет. Я не думаю, что кто-то должен приглашать его куда-либо. Тем более на такое важное мероприятие, как чествование героических жизней тех, кто погиб или пострадал 11 сентября», — злится myDogsNameIsRudy.

«Каждая администрация говорит о прозрачности, и каждая администрация (Буш, Обама, Трамп, а теперь и Байден) отказывается рассекретить документы», — напоминает The3Oranges.

«Да. Одна из первых вещей, которую сделал Байден, это лишил нас статуса крупнейшего в мире производителя нефти. И сделал Саудовскую Аравию и Россию крупнейшими производителями нефти в мире. Почему демократы хотели это сделать — неизвестно», — комментирует FrankieR.

«Он действительно лучше оратор, чем Трамп. Ни тот, ни другой не обладают такой внятной речью, как Обама. По правде говоря, если вы видели Трампа на митинге пару недель назад, то знаете, что он невнятно говорил и спотыкался. Может быть, нам следует избирать более молодых президентов. В любом случае, Байден в порядке. Как бы вы ни хотели, чтобы он провалился, он не провалился», — предсказывает USCG_Vet.

«Я сочувствую этим семьям, но эта информация, скорее всего, никогда не увидит свет. И не только из-за Саудовской Аравии, но и потому, что есть влиятельные американские политики, которых защищает то, что эти доказательства держатся в секрете. Я смотрю на тебя, Буш», — пишет kamala'scrustydrawers.

U.S. Navy Последствия террористического акта 11 сентября 2001 года

«Весь заговор 9/11 был организован и приведен в движение во время гениального правления КЛИНТОНА. Буш был на посту меньше восьми месяцев, когда это случилось. Террористы, совершившие это ужасное преступление, готовились и находились в этой стране более двух лет. Следите за своей историей и фактами», — советует Too—Much.

«Я согласен с вами на 100%. Я думаю, что саудовский король был замешан в этом вместе с американским ЦРУ, Бушем и сенаторами. Это было скрыто ФБР», — отвечает privet.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной версии, за терактами 11 сентября 2001 года стояла террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четыре члена которой захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате теракта погибли 2 тыс. 977 человек, из них 343 пожарных и 60 полицейских.