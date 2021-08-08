Материал государственного телеканала «Беларусь 1», согласно которому специалисты комитета судмедэкспертиз пришли к выводу, что гражданин Ирака, умерший на границе Белоруссии и Литвы, погиб от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови, вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 6 августа в социальной сети Facebook.

Gemes SándorSzomSzed Нелегальные иммигранты

«А как вообще этот «турист» оказался в Белоруссии? И кто его там избил?» — задаётся вопросом Alexander B.

Gpk.gov.by Пострадавший гражданин Ирака

Многие пользователи крайне удивились, что такое событие вызвало столь широкий резонанс и даже вырвалось на международный уровень. Люди убеждены, что такие криминальные истории случаются порой во всех странах мира, поэтому повышенное к ним внимание не требуется.

«Это всё больше на бытовуху походит. Почему вдруг подобные инциденты стали выходить на международный уровень? Давайте теперь каждую смерть белоруса в Литве так расследовать! Они же умирают, хотя бы от старости», — отмечает Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что нелегалы, которые пытаются проникнуть в чужие им страны, бегут от плохой жизни, но не всегда находят лучшую.

Gpk.gov.by На белорусской границе

«Жаль эмигрантов. Люди не от хорошей жизни бегут. Печальный итог попытки найти себе лучшую жизнь. Такого быть не должно. Каждое государство в ответственности за то, что происходит с любыми людьми на их территории», — указывает Светлана К.

Часть людей считает, что кто бы ни стал виновником смерти мигранта, всё равно нелегал сам виноват в своей печальной кончине. Никто не заставлял его незаконно находиться в чуждой ему стране.

«Даже если это сделали литовские пограничники, то поступили правильно. Он знал, на что шёл. Пересечение государственной границы является преступлением, которое может закончиться пулей», — напоминает Коля К.

Gpk.gov.by На белорусской пограничной заставе

Ряд пользователей указывает на то, что власти Белоруссии могут быть замешаны в этой мутной истории, перенимая опыт таких стран, как Турция.

«Лукашенко, судя по всему, взял на вооружение арсенал Эрдогана. Угрожает потоком нелегальных эмигрантов Европе с требованием дать денег, снять санкции», — предполагает Александр А.

Отдельные комментаторы отмечают, что мигрантам стоит опасаться Восточной Европы, где их совсем не жалуют.

Gpk.gov.by На белорусской границе

«Мигрантам стоило бы учитывать тот факт, что Восточная Европа — это не Германия или Франция. Тут по головке не погладят. Литва вполне могла жёстко принять нелегалов, после чего выдворить на территорию Белоруссии. Видимо, что-то пошло не так», — считает Олег К.

Напомним, 5 августа государственный телеканал «Беларусь 1» опубликовал материал, согласно которому специалисты комитета судмедэкспертиз пришли к выводу, что гражданин Ирака, умерший на границе Белоруссии и Литвы, погиб от геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови.