В четверг, 5 августа, во время своего визита в Шотландию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил журналистам: «Благодаря Маргарет Тэтчер, которая закрыла большое количество угольных шахт по всей стране, у нас был большой ранний старт, и теперь мы все быстро уходим от угля насовсем». Как сообщает BBC, после своих слов премьер-министр посмеялся.

Иван Шилов ИА REGNUM Угольная шахта

От Бориса Джонсона потребовали извинений в связи с заявлением, представители оппозиции назвали комментарий оскорбительным для бывших шахтеров.

BBC выложили интервью с жителем севера страны, в котором он выразил свое мнение о словах премьер-министра: «Это абсолютно отвратительно. Есть территории севернее, которые все еще восстанавливаются от потери шахт, у них не осталось промышленности».

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем Twitter-аккаунте: «Жизни и население Шотландии были совершенно опустошены тэтчеровским уничтожением угольной индустрии (которая не имела никакого отношения к ее беспокойствам о планете)».

»Для Бориса Джонсона смеяться во время разговора о закрытии угольных шахт — это пощечина для общностей, которые все еще страдают от опустошающих последствий черствых действий Маргарет Тэтчер», — сказал лидер Лейбористской партии Кир Стармер, отметив, что таким образом премьер-министр показал свое «истинное лицо».

Крис Макэндрю Кери Стармер

Несмотря на критику со стороны общества и оппозиции, спикер премьер-министра извинений не предоставил: «Премьер-министр понимает огромное влияние и боль от закрытия угольных шахт на группы населения в Великобритании».

Многие пользователи согласны с мнением премьер-министра, они считают, что закрытие угольных шахт действительно поспособствовало развитию экономики, и положительно относятся к решению бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

«Он — обаятельный мошенник, не так ли? Но он прав. Маргарет действительно опережала время, и ее видение преобразило север в сегодняшнюю экономическую оранжерею. Не удивительно, что консерваторы — партия севера!» — написал @MichaelTakeMP.

Среди пользователей есть те, кто считает заявление Джонсона очередной попыткой набрать популярность.

«Он не будет извиняться, потому что он не сожалеет. Это была не оговорка. Он имел это в виду, потому что ему не интересно преодоление проблемы изменения климата. Еще его популярность так низка в партии, что он пытается уравнять себя с последним уважаемым лидером, который был у Тори», — предположил @angiemythen.

Ряд пользователей отметил противоположную тенденцию в экономике севера, они считают, что закрытие шахт было сильным ударом, который не был выдержан.

«Север хуже юга во всем, от транспорта до ожиданий от жизни, и Великобритания больше регионально разделена, чем любая другая сравнимая экономика. Спасибо, Мэгги», — считает @edjcb96.

Nick from Bristol, UK — Miners» Strike rally, 1984 Демонстрация в поддержку шахтёров в Лондоне, 1984 г.

Комментаторы отметили, что извинений от Джонсона ждать не стоит, потому что он за смерти от COVID-19 извиниться не может.

«Для человека, который не будет извиняться за смерти, вызванные колебаниями при COVID-19, не стал бы ожидать извинений ни за что», — прокомментировал @RogerMa12262416.

Некоторые комментаторы написали, что реакция на заявление Джонсона существует, и это действительно хорошо, но тема не слишком противоречивая.

«Хорошо. Люди должны иметь возможность говорить без давления и отказываться от своих слов. Чувствительность вокруг проблемы чуть превышена, честно говоря», — прокомментировал @all4boris.

Часть пользователей отметила, что закрытие шахт действительно важно для решения проблемы глобального потепления.

«Он прав, конечно. Закрытие шахт стало преимуществом, когда речь зашла об окружающей среде», — добавил @all4boris.

«Возможно, в условиях движения вперед мы в лучшей позиции для уменьшения выбросов углекислого газа, чем мы были бы, если не отказались от угля», — написал @all4boris.

В комментариях считают, что закрытие шахт во времена Тэтчер было губительно для окружающей среды, потому что уголь все еще использовался, а его транспортировка означала увеличение выбросов.

Marion S. Trikosko Маргарет Тэтчер. 1975 год

«Когда была закрытая большая часть шахт, ископаемое топливо было все еще широко применяемо. Соответственно, оно должно было быть импортировано из-за границы. С этой логикой перевозка и использование были намного хуже», — написал @GoAlcock.

Многие пользователи не поняли, зачем BBC требуют от Джонсона извинений.

«За что ему извиняться?» — спросил @nicsadventure.

«За легкомысленный комментарий о событии, которое разрушило жизни людей и их общин», — ответил @sidibongo.

Напомним, Борис Джонсон поехал в Шотландию на два дня, при этом он отказался встретиться с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

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