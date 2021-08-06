Борис Джонсон — «очаровательный мошенник», но ему не за что извиняться
В четверг, 5 августа, во время своего визита в Шотландию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил журналистам: «Благодаря Маргарет Тэтчер, которая закрыла большое количество угольных шахт по всей стране, у нас был большой ранний старт, и теперь мы все быстро уходим от угля насовсем». Как сообщает BBC, после своих слов премьер-министр посмеялся.
От Бориса Джонсона потребовали извинений в связи с заявлением, представители оппозиции назвали комментарий оскорбительным для бывших шахтеров.
BBC выложили интервью с жителем севера страны, в котором он выразил свое мнение о словах премьер-министра: «Это абсолютно отвратительно. Есть территории севернее, которые все еще восстанавливаются от потери шахт, у них не осталось промышленности».
Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в своем Twitter-аккаунте: «Жизни и население Шотландии были совершенно опустошены тэтчеровским уничтожением угольной индустрии (которая не имела никакого отношения к ее беспокойствам о планете)».
»Для Бориса Джонсона смеяться во время разговора о закрытии угольных шахт — это пощечина для общностей, которые все еще страдают от опустошающих последствий черствых действий Маргарет Тэтчер», — сказал лидер Лейбористской партии Кир Стармер, отметив, что таким образом премьер-министр показал свое «истинное лицо».
Несмотря на критику со стороны общества и оппозиции, спикер премьер-министра извинений не предоставил: «Премьер-министр понимает огромное влияние и боль от закрытия угольных шахт на группы населения в Великобритании».
Многие пользователи согласны с мнением премьер-министра, они считают, что закрытие угольных шахт действительно поспособствовало развитию экономики, и положительно относятся к решению бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
«Он — обаятельный мошенник, не так ли? Но он прав. Маргарет действительно опережала время, и ее видение преобразило север в сегодняшнюю экономическую оранжерею. Не удивительно, что консерваторы — партия севера!» — написал @MichaelTakeMP.
Среди пользователей есть те, кто считает заявление Джонсона очередной попыткой набрать популярность.
«Он не будет извиняться, потому что он не сожалеет. Это была не оговорка. Он имел это в виду, потому что ему не интересно преодоление проблемы изменения климата. Еще его популярность так низка в партии, что он пытается уравнять себя с последним уважаемым лидером, который был у Тори», — предположил @angiemythen.
Ряд пользователей отметил противоположную тенденцию в экономике севера, они считают, что закрытие шахт было сильным ударом, который не был выдержан.
«Север хуже юга во всем, от транспорта до ожиданий от жизни, и Великобритания больше регионально разделена, чем любая другая сравнимая экономика. Спасибо, Мэгги», — считает @edjcb96.
Комментаторы отметили, что извинений от Джонсона ждать не стоит, потому что он за смерти от COVID-19 извиниться не может.
«Для человека, который не будет извиняться за смерти, вызванные колебаниями при COVID-19, не стал бы ожидать извинений ни за что», — прокомментировал @RogerMa12262416.
Некоторые комментаторы написали, что реакция на заявление Джонсона существует, и это действительно хорошо, но тема не слишком противоречивая.
«Хорошо. Люди должны иметь возможность говорить без давления и отказываться от своих слов. Чувствительность вокруг проблемы чуть превышена, честно говоря», — прокомментировал @all4boris.
Часть пользователей отметила, что закрытие шахт действительно важно для решения проблемы глобального потепления.
«Он прав, конечно. Закрытие шахт стало преимуществом, когда речь зашла об окружающей среде», — добавил @all4boris.
«Возможно, в условиях движения вперед мы в лучшей позиции для уменьшения выбросов углекислого газа, чем мы были бы, если не отказались от угля», — написал @all4boris.
В комментариях считают, что закрытие шахт во времена Тэтчер было губительно для окружающей среды, потому что уголь все еще использовался, а его транспортировка означала увеличение выбросов.
«Когда была закрытая большая часть шахт, ископаемое топливо было все еще широко применяемо. Соответственно, оно должно было быть импортировано из-за границы. С этой логикой перевозка и использование были намного хуже», — написал @GoAlcock.
Многие пользователи не поняли, зачем BBC требуют от Джонсона извинений.
«За что ему извиняться?» — спросил @nicsadventure.
«За легкомысленный комментарий о событии, которое разрушило жизни людей и их общин», — ответил @sidibongo.
Напомним, Борис Джонсон поехал в Шотландию на два дня, при этом он отказался встретиться с первым министром Шотландии Николой Стерджен.
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