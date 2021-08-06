Информация о том, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

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"Очередное подтверждение того, что МОК стал участником откровенных политиканских игр!» — указывает Виктор Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение является откровенной политической акцией, направленной против Белоруссии.

(сс) Nizar Kerkeni Международный олимпийский комитет. Швейцария

«Действие МОК подтверждает версию о его политизированности и службе интересам Америки. Я не раз говорил, что пора организовать другие игры — без политики. Такие, где царит только непредвзятый спорт!» — предлагает Геннадий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что МОК проявила свою двуличную сущность, ведь они применяют двойные стандарты и не реагирует должным образом на нарушения со стороны Соединённых Штатов.

«Представим только на секундочку, что американская сборная, «нечаянно» перевозившая в страну запрещённый препарат для своей «больной» Байлз, отстраняется от участия в Олимпийских играх. Представили? А это серьёзнейшее нарушение! Это к вопросу о том, кому можно, а кому простительно», — написала Марина У.

Часть людей считает, что решение МОК выглядит попросту нелепым и лишённым какой-либо логики.

«То есть если условный пекарь отказался печь батоны по приказу начальника и мастера, мотивируя это тем, что он печёт только чёрный хлеб, пожалуется директору на них, то уволит он и начальника, и мастера? В чём логика вообще?» — задаётся вопросом Андрей Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Тимановская сделала всё, чтобы подставить сборную Белоруссии на Олимпийских играх в Токио.

FISUTV Кристина Тимоновская

«Офигеть! Какая-то неадекватная дама отказалась выступать, нафантазировала всякую чушь, а виноваты по итогу тренерский состав республики. Безумие!» — отмечает Вадим С.

Нашлись и те, кто убеждены, что акция Тимановской была давно продумана, просто она выжидала удобного момента, чтобы ударить свою родину в спину.

«Наверняка она уже давно в мыслях хотела «соскочить», просто повод ей не давали. Так что, скорее, она оказалась в плюсе. Никого не хочу оправдывать, ни её тренеров, ни руководство Белоруссии, но каждый сам решает, что для него правильно, а что неприемлемо», — пишет Эдгар А.

Напомним, 6 августа на странице Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter появилась информация о том, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.