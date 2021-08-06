Большинство американцев возмутились планам правительства пускать в рестораны только тех, кто прошел полную вакцинацию. На вопрос о том, в каких ситуациях следует требовать сертификат о прививках, 59% опрошенных ответили, что рестораны должны остаться нейтральной зоной. При этом 37% поддерживали идею, сообщает Fox News со ссылкой на опрос, проведенный Университетом Куиннипиак.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Американцы также разошлись во мнениях относительно того, следует ли требовать сертификата о вакцинации от путешественников — 52% поддержали требование, а 45% высказались против. На этом фоне 49% посчитали, что спортивные мероприятия должны быть доступны лишь вакцинированным гражданам.

Таким образом, в США в общей массе решили, что сертификат о вакцинации должны однозначно предоставлять те, кто отправляется в путешествие и посещает спортивные мероприятия, а вот от посетителей ресторанов этого требовать не стоит.

Интернет пользователи обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Если они добьются своего, невакцинированным людям нельзя будет покупать еду, путешествовать, получать медицинскую помощь и многое другое. Я не буду делать вакцину, опасаясь плохого исхода. У меня ослабленная иммунная система, и у меня будет плохая реакция на вакцину. У меня уже был COVID-19. Это было тяжело, но я справилась», — рассказывает happyru.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

«У нас с вами и у миллионов других людей уже есть антитела. Гораздо лучше, чем поддельные антитела в игле», — отвечает NLawr.

«Если «они» добьются успеха с этими паспортами, то не будет конца тому, через какие препятствия вам придется прыгать, чтобы делать повседневные, обычные вещи. КОНТРОЛЬ», — подчеркивает 33.333rpm.

«Рестораны потеряют половину своего бизнеса, если это станет обязательным требованием. Они будут разоряться направо и налево. Авиакомпании понесут огромные убытки, но, скорее всего. Многие предприятия не переживут вакцинные паспорта», — уверен fight_like_hell.

«Они потеряют больше половины своего бизнеса, потому что большинство людей не ходят с документами о прививках», — поддерживает ThulsaDoom.

«Рестораны уже разорились из-за этих блокировок, а теперь они могу потерять всех клиентов окончательно. Ограничения не будут соблюдаться. Рестораны просто продолжат обсуживать платёжеспособных клиентов. Они не захотят нанимать нового сотрудника, который будет сидеть у входа и в обязанности которого будет входить отказ клиентам. Они найдут любой предлог, чтобы принять их», — предостерегает TooManyWars.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой ресторан

«Проблема в том, что это начинается в одном месте, а потом становится нормой везде… Посмотрим, что будет с нашим населением через два года…» — пишет antonia932.

«Страшно то, что эти вещи постепенно становятся обычным явлением. Если вам скажут, что вы не можете работать, ходить по магазинам или заходить в общественные места без подтверждения вакцинации, это повлияет на способность людей обеспечивать себя! Что является еще одним шагом в их плане сделать всех зависимыми от правительства. Люди начнут соглашаться или просто устанут бороться с этим! И в следующий раз, когда они решат, что хотят заставить нас что-то сделать, это будет еще проще!» — переживает letitdrain.

«Дело в том, что каждый человек рано или поздно подвергается воздействию заразного вируса или его разновидности. Процент выживаемости чрезвычайно высок. Тем не менее мы закрыли мир из-за этого и обездолили сотни миллионов людей во всем мире. Всё это очень печально и крайне бесполезно», — указывает PrizeFighter.

«Я верил с самого начала, что эволюция — это единственный путь к тому, чтобы избавиться от вируса. Я все еще верю, что эволюция — это единственный способ борьбы с ним, но теперь я не верю, что он когда-либо исчезнет полностью. Это будет еще одна разновидность гриппа в течение многих лет», — делится FlyFlyWhy.

«Раньше мы ходили в ресторан 4−5 раз в неделю — теперь раз в месяц, чтобы поддержать один из наших местных ресторанов. Мы научились готовить идеальные стейки и гамбургеры, блюда индийской, мексиканской, итальянской, французской и старой доброй американской кухни. Вместо ресторанов наши деньги уходят на покупку специй, мяса и продуктов хорошего качества и кухонного оборудования. Так что все не так уж и плохо», — считает haaron841.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Я вакцинирован, но я не буду посещать ни один розничный магазин или место, где от меня потребуют показать сертификат. Не буду этого делать, это не их дело», — настаивает grub728740.

Напомним, американская авиакомпания United Airlines решила ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех сотрудников. Таким образом компания встала в ряд с американскими корпорациями, жестко настаивающими на прививках.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что американская корпорация CNN уволила трех сотрудников за отказ от вакцинации.