Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия ещё будет оплакивать свои решения по поводу Крыма, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Менк. «Утро на болоте». 1880 г

"Зеленский, вы в первую очередь ненавидите украинцев! Как стараетесь извратить ситуацию! Русские ненавидят украинцев? Чушь городите! Сколько убито в Донбассе? За каждого человека ответить вам придётся рано или поздно! За каждого, персонально!» — считает Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины начал окончательно терять связь с реальностью.

«У Зеленского агония, не обижайтесь на него. Он за слова собственные уже давно не отвечает. Ему лишь бы сказать что-то, поэтому подобные перлы далеко не последние, будут ещё и покруче», — считает Абылай К.

Президент Украины Владимир Зеленский. president.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что мнение Зеленского, судя по всему, перестают интересовать мировое сообщество, поэтому он пытается накалить обстановку, чтобы повысить к себе внимание.

«Да он просто не интересен уже никому. Ни России, ни Европе, вообще никому. Вот и бесится, делая какие-то нелепые, смешные заявления. Зачем он вообще туда полез? Кривлялся бы дальше в кино и жил безбедно. Жалкий он какой-то», — поделился своим мнением Евгений У.

Часть людей считает, что вскоре политической карьере Зеленского может наступить конец, поэтому он сильно беспокоится за своё будущее.

«Ну, во-первых: этого Арлекино скоро пинком с поста скинут и никто о нём не вспомнит. Во-вторых: Донбасс каждый день обстреливается с бандеровской стороны до сих пор. В третьих: Крым Россия приняла, а не захватила — это большая разница», — указывает Дмитрий М.

Ряд пользователей указывает на то, что президенту Украины плевать на мнение граждан, он хочет ими распоряжаться, как вещью.

«Крым тебе не видать, как своих ушей. Ты людей лучше спроси: хотят ли они снова на Украину или нет. Проведи голосование, и уж потом делай выводы», — пишет Слава К.

Фотоснимок Крыма со Спутника NASA

Нашлись и те, кто убеждены, что будущее Зеленского, после того как он потеряет президентское кресло, будет крайне незавидным.

«Просто мне интересно становится: кем он после окончания президентства будет? Больше ведь он президентом не пролезет. В Россию его с выступлениями не примут, ибо он ядом дышит на русских, а на Западе он со своими талантами уже не нужен будет», — отмечает Николай П.

Напомним, 5 августа в социальной сети президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что Россия ещё будет оплакивать свои решения по поводу Крыма.