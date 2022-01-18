Создатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах компании на будущее. В его представлении, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей, которых уже становится больше, чем на 3 млн ежемесячно. Вместо этого, Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Матрица

«Я ожидаю, что люди перестанут воспринимать нас как компанию социальных медиа и начнут относиться к нам как к компании метавселенной», — заявил предприниматель.

Такое заявление является довольно крутым поворотом, пишет The New Yorker, особенно если учитывать тот факт, что точное значение концепции метавселенной пока не ясно. Цукерберг предложил свое собственное определение. Метавселенная — «это виртуальная среда, где вы можете присутствовать с людьми в цифровом пространстве, — сказал он. — Это воплощенный Интернет, в котором вы находитесь, а не просто смотрите на него. Мы считаем, что это (метавселенная) станет преемником мобильного интернета».

Anthony Quintano Марк Цукерберг

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируя друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие — компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New Yorker.

«Я так не думаю», — пишет @kimmasters и получает ответ от @victoriadecapua: «Посмотрите, что случилось с нами, когда нас заставили жить 24/7 в интернете без доступа к социуму. Это сломало всю нашу чертову концепцию общества как чего-то, без чего мы можем обойтись».

補習後花園 Виртуальное общество

«Надеюсь, что в будущем Facebook превратится в Myspace и дети даже не будут знать о его существовании», — желает @GrenonMark.

«Многие уже ушли от туда (с Facebook)», — указывает @SandyPembroke.

«Последний раз я заходил на сайт, вероятно, в ноябре прошлого года, а последний раз я что-то писал где-то в прошлом десятилетии, так что, чтобы вы тут ни планировали, считайте, что я не участвую», — предупреждает @MattiJamsa.

«Facebook можно было бы считать игрушкой тех, кто родился в 2000 году. Не понимаю, почему люди продолжают говорить о будущем времени в отношении Facebook», — пишет @Johndavidkenned.

«Я также слышал, что если вы будете говорить не о том, о чем нужно, то они приостановят ваш аккаунт… так что…» — комментирует @crstfrdrnt.

«Я закрыл свой счет несколько лет назад, так что, похоже, я все это пропущу», — рассказывает @VP1015.

Tobias_ET Матрица

«По-моему, это похоже на конец времен. Пусть народ восстанет! Никогда не забывайте, что для Facebook вы являетесь продуктом», — предупреждает @ElainaOKeefe.

«А Цукерберг станет машиной в матрице», — сравнивает @c_e_claudel.

«Друзья, это не Facebook, это ад», — считает @JDotMo.

«Я не использую Facebook и никогда не буду», — обещает @Nasus_Yelad.

Напомним, что, как и термин «киберпространство», придуманный писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, термин «метавселенная» имеет литературные корни. Впервые слова появилось в 1992 году в романе Нила Стивенсона «Лавина». Там метавселенная генерируется компьютером, а потом загружается в очки и наушники жителей.

Виртуальное пространство находится под контролем громадной корпорации, которая сдает участки в аренду и требует плату за вход в метавселенную.