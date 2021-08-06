В первом полугодии 2021 года в Мурманской области не было продано ни одной новой квартиры. При этом жители из-за квартирных в том числе условий уезжают из региона. Мурманские застройщики стали «жертвой» двух законов, принятых Госдумой РФ «в интересах дольщиков и экологии». По изменениям, принятым в 2019 году к закону «О долевом строительстве», и изменениям 2020 года в Градостроительный кодекс о проведении обязательной экологической экспертизы, застройщики должны вести строительство на средства банков, а не как ранее дольщиков, и провести экологическую экспертизу проекта, занимающую не менее нескольких месяцев. Местные застройщики не соответствуют требованиям банков, а сторонние крупные в регион не идут. В июне 2021 года Госдума РФ передала решение вопроса по экологической экспертизе на уровень правительства, но его постановление, отменяющее экспертизу, пока не принято. В итоге «не продано ни одной квартиры», и перспективы строительства туманны.

Пресс-служба министерства строительства Мурманской области И.о.министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков

На вопросы ИА REGNUM ответил и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Владимир Станулевич: СМИ пишут, что застройщики Мурманской области не сдали в этом году ни одного метра жилплощади. В чем причины?

Алексей Грачиков: Планы по строительству у правительства Мурманской области есть. Проектируются 6 жилых домов общей площадью порядка 6000 кв. м. В связи с обязательным прохождением экологической экспертизы график строительно-монтажных работ был сдвинут. Тем не менее, что отмечает и Минстрой России, работа по развитию жилищного строительства начинает приносить результаты только через 2−3 года. В Мурманской области к этим мероприятиям приступили в 2020 году с микрорайона «Больничный городок», в котором к 2025 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 115 тысяч кв. м жилья.

Владимир Станулевич: Какую роль в этом сыграли новые федеральные законы по переводу финансирования строек со средств дольщиков на кредиты банков и по обязательной экологической экспертизе? Что в законах следует поправить?

Алексей Грачиков: Строительство через проектное финансирование с привлечением кредитных средств в связи с открытием эскроу-счетов, в связи с изменениями в законодательстве не могут использоваться застройщиком сразу после их привлечения. Конечно, в целом в России эта ситуация сыграла свою роль. В Мурманской области кардинального ухудшения ситуации с жилищным строительством в связи с этим законом не произошло, поскольку отрасль в регионе находится в глубокой стагнации. Тем не менее ситуация привела к тому, что малые застройщики с трудом реализуют проекты жилищного строительства. Они не могут обеспечить достаточный объём оборотных средств, чтобы запускать проекты, в которых будут привлекаться эскроу-счета и выходить на проектное финансирование. Мы можем рассчитывать на крупных застройщиков, но для них наш регион неинтересен из-за низкомаржинального рынка первичного жилья. Им проще построить дом в средней полосе или других регионах Северо-Запада, где прибыль будет 20−30%, чем тащить производственные мощности в Мурманскую область с прибылью в 5−10%.

Пресс-служба министерства строительства Мурманской области В 2020 году в Мурманской области были сданы всего 3 дома, из них 2 в Зеленоборском поселке

Владимир Станулевич: Возникает ли социальная напряжённость из-за того, что жилье не строится?

Алексей Грачиков: В Мурманской области продолжается отток населения, и проблема дефицита жилья на первичном рынке остро не стоит. Чего нельзя сказать о жилье, необходимом для исполнения своих обязательств муниципалитетами, в том числе по расселению людей из аварийных домов. Здесь есть определенная потребность. Именно поэтому данный вопрос решается в первую очередь правительством Мурманской области. Те 6000 кв. м жилья, на строительство которых планируется в конце года объявить аукционы, предназначены для расселения северян из таких домов.

Владимир Станулевич: Что делает правительство Мурманской области в этой ситуации?

Алексей Грачиков: Чтобы переломить эту ситуацию, стимулировать северян для приобретения жилья на территории Мурманской области и сформировать рынок первичного жилья, подготовлен проект закона «О дополнительных мерах поддержки граждан» в виде продажи жилья на первичном рынке, которое будет построено с привлечением средств областного бюджета, по доступной цене. Мы надеемся обеспечить спрос и показать потенциальным инвесторам привлекательность нашего региона, поднять экономику проектов на нашей территории.

Также планируется реализовывать проекты индивидуального жилищного строительства, которые сейчас находятся на этапе разработки планировки территорий. Строительные работы должны начаться в 2022 году.