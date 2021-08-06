Призер олимпиады «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM, каким должен быть хороший педагог и как стажировка для дипломантов олимпиады дала ей шанс поучаствовать в историческом для педагогики событии.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Анастасия Блохина

Анастасия Блохина окончила Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского по направлению «Дошкольное образование» и сейчас проходит стажировку в анимационном холдинге, который выпустил мультфильмы «Смешарики» и «Фиксики». Любовь к детям и педагогике убедили девушку принять участие в олимпиаде «Я — профессионал» по направлению «Детство как феномен», в котором она стала призером. Мы поговорили с Анастасией о профессии и о стажировке, созданной специально для дипломантов «Я — профи» группой компаний «Рики» в партнерстве с РГПУ им. А. И. Герцена — вузом-организатором олимпиады в четвертом сезоне.

ИА REGNUM: Анастасия, благодаря олимпиаде Вы смогли попасть на стажировку, расскажите о ней, пожалуйста.

Анастасия Блохина: Благодаря карьерному порталу я нашла для себя интересную стажировку в ГК «Рики», которая является лидером российского анимационного рынка. Это уникальный шанс, просто так я бы туда точно не попала, потому что они создали эту вакансию специально для дипломантов «Я — профи». Сложное финальное задание олимпиады, в котором нужно было придумать сюжет педагогической направленности для мультсериала, разрабатывали и оценивали именно сотрудники образовательного департамента «Рики».

ИА REGNUM: Чем Вы занимаетесь на стажировке?

Анастасия Блохина: Стажировка удаленная, каждый стажер проводит свое мини-исследование в рамках амбициозного проекта образовательного департамента «Рики» — создание анимационной педагогики как новой отрасли педагогической науки.

ИА REGNUM: Что такое анимационная педагогика, в чем ее суть?

Анастасия Блохина: Если вкратце, то анимационная педагогика будет представлять собой обучение с помощью мультфильмов. Я считаю это направление весьма перспективным, ведь все дети любят и смотрят мультики. Обучающие мультфильмы и сейчас существуют, но отдельной научной отрасли, занимающейся этим вопросом, как таковой нет. В конце года «Рики» планирует провести первую конференцию по анимационной педагогике. Исследования, которыми занимаются сейчас стажеры, в том числе и я, должны стать ее основой.

ИА REGNUM: А в чем суть исследования, которым Вы занимаетесь?

Анастасия Блохина: Нам были предложены разные темы: кто-то анализирует современные программы дошкольного и начального образования на предмет внедрения в них анимационной педагогики, кто-то изучает актуальные проблемы адаптации детей в школе. Для себя я выбрала проанализировать рынок школ иностранных языков. Мы работаем в паре: я ищу информацию о школах в России, моя коллега — в СНГ. Мне интересна эта тема, потому что я считаю изучение иностранных языков не только мощным карьерным инструментом, но и отличной тренировкой для мозга. Сама я изучаю английский язык примерно с 6 лет, имею международный сертификат FCE. Именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для начала обучения иностранным языкам.

ИА REGNUM: Как Вы думаете, как эта стажировка повлияет на Вашу карьеру?

Анастасия Блохина: Я уверена, анимационная педагогика с проработанным инструментарием станет поворотным, даже историческим моментом не только в изучении иностранных языков, но и в целом во всей педагогической науке. Я горжусь тем, что причастна к этому событию, и благодарна олимпиаде за возможность стать частью чего-то большого и важного. А вообще, такого рода стажировка — то, что мне действительно нравится. Я давно заметила, что я больше теоретик, чем практик. Поиск, сбор, анализ и отсеивание информации — это своего рода искусство, без которого сложно жить в информационном веке. Не берусь утверждать, что я владею этим искусством в совершенстве, но точно на достаточно высоком уровне. И, конечно, благодаря стажировке я еще больше оттачиваю это мастерство. Опыт работы в крупном известном медиахолдинге придал мне уверенности в себе и обязательно поможет мне в будущем.

ИА REGNUM: Что вообще Вас убедило в необходимости принять участие в олимпиаде?

Анастасия Блохина: В олимпиаде я решила участвовать, чтобы попробовать свои силы в необычной ситуации, проверить свои знания. Больше всего волновалась из-за того, что обучалась заочно, а я знаю, что заочники на олимпиадах — явление редкое, и в вузах, как правило, на них не ставят. Как оказалось, я волновалась напрасно — мои результаты тому подтверждение.

ИА REGNUM: Вы участвовали во втором и в четвертом сезонах и смогли улучшить свой результат. Как Вы думаете, что Вам в этом помогло?

Анастасия Блохина: Во втором сезоне я дошла до полуфинала, а в четвертом — уже стала призером. Думаю, есть две причины, которые помогли мне улучшить результат. Первая — это опыт, причем как участия в олимпиаде, так и обучения в вузе. И вторая — это выбор самого направления. В первый раз я участвовала по направлению «Педагогическое образование (дошкольное)», а во второй — в «Детство как феномен». Оно новое, и, признаюсь честно, понравилось мне больше, потому что является междисциплинарным, включает в себя педагогику, психологию, дефектологию и другие научные отрасли, занимающиеся изучением детства. Внутри направления можно было выбрать трек, я остановилась на социокультурном. Задания были сложные, но интересные, и я получила удовольствие от участия. Статус призера стал для меня приятным бонусом.

ИА REGNUM: Почему Вы решили выбрать в качестве профессии именно педагогику?

Анастасия Блохина: Я пришла к этому не сразу. Изначально я поступила на факультет иностранных языков, хотела стать переводчиком. Однако уже на первом курсе мы начали проходить педагогику и психологию, которые стали моими любимыми предметами. Я поняла, что мне интереснее было бы изучать именно их, поэтому поступила на дошкольное образование.

ИА REGNUM: Каким, на ваш взгляд, должен быть хороший педагог?

Анастасия Блохина: Я считаю, что хороший педагог должен быть фанатом своего дела, искренне гореть и зажигать своей энергетикой других. В настоящее время без такого энтузиазма долго не задержишься в профессии. Ну, а помимо этого, конечно, учитель должен хорошо разбираться конкретно в своей сфере, знать педагогику и психологию.

ИА REGNUM: Как найти общий язык с учениками?

Анастасия Блохина: Надо быть с ними на одной волне, а для этого постоянно оставаться в курсе того, что сейчас у них в тренде, чем они живут и интересуются. Безусловно, важно знать возрастные особенности детей. И абсолютно точно постоянно надо учиться самому.

ИА REGNUM: Чем Вы планируете заниматься дальше?

Анастасия Блохина: Сейчас я надеюсь найти работу в системе образования, но не педагогом. Если я вдруг все-таки захочу стать педагогом, я постараюсь, помимо прочего, воплотить в себе те черты, которых мне в свое время не хватало в моих воспитателях, учителях, преподавателях, — искренний интерес и стремление к пониманию современного мира детства и юношества, учет индивидуальных особенностей каждого и, как это ни банально, настоящая, даже безусловная любовь к своей профессии.

ИА REGNUM: Чего бы Вы пожелали будущим участникам олимпиады?

Анастасия Блохина: Будущим участникам хочется пожелать, прежде всего, веры в себя. Возможно, именно благодаря олимпиаде вы откроете в себе скрытые ресурсы, о существовании которых сейчас не догадываетесь. Также олимпиада может дать хороший старт вашей будущей карьере или стать причиной удивительных открытий в вашей жизни. В любом случае продолжайте двигаться только вперед, мечтать и достигать самых сумасшедших целей — оно того стоит.