26 августа (8 сентября) 1904 года стало окончательно ясно — войска Манчжурской армии оставили Ляоян. В этот день на пост министра внутренних дел был назначен ген.-ад. ген.-л. кн. П. Д. Святополк-Мирский. Он окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба, с 1895 года занимал административные должности — Пензенского (1895−1897), Екатеринославского (1897−1900) губернатора, товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов (1900−1902), Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора (1902−1904). В обществе ходили слухи о том, что он не хотел нового назначения. Генерал имел репутацию мягкого человека. Радовался Витте, который считал, что теперь настало время для новой политики. И слухи, и репутация были оправданы. Кандидатура Мирского была предложена вдовствующей императрицей. Мария Федоровна считала необходимым наладить диалог с общественностью, а генерал был уверен в необходимости изменения курса внутренней политики. Николай был готов, пусть и не полностью, поддержать эти перемены. Именно поэтому Святополк-Мирский и согласился принять пост главы МВД. Внешне казалось, что обстановка в стране не так уж и плоха.

Пётр Дмитриевич Святополк-Мирский

Рабочий вопрос по-прежнему терял остроту. На 1904 год в России числилось 14 066 фабрик и заводов и 1 651 957 рабочих. Стачечная активность в России в начале века, судя по отчетности Министерства промышленности, сокращалась. В 1902 году забастовки охватили 123 предприятия (0,72%) и 36 671 чел. (2,15%), в 1903 году 550 предприятий (3,21%) и 86 832 чел. (5,1%), в 1904 году — 68 предприятий (0,4%) и 24 904 чел. (1,46%). Государственный бюджет 1904 года был относительно неплохим — доходная часть составила 2,018 млрд руб. (против 1,980,1 млрд ожидаемых), всего лишь на 13,8 млн руб. менее, чем в 1903 году. Обыкновенные расходы за 1904 год составили 1,966,5 млрд руб. Военные ассигнования привели к необходимости сокращения на 70,1 млн руб. расходов по гражданским ведомствам. Более других пострадали бюджеты МПС (24,6 млн руб.), Министерства финансов (15,2 млн руб.), МВД (0,8 млн руб.). Урожай 1904 года был очень хорошим — 4,418 млрд пудов, на 466 млн пудов больше показателей 1903 года и на 289 млн пудов более показателей 1902 года, считавшихся выдающимися. При этом положение в деревне оставалось весьма напряженным — взнос выкупных платежей даже при обильном урожае понизился на 7,2 млн руб. по сравнению с 1903 годом.

Тем не менее все эти цифры не дают общего представления о положении дел в стране. В 1904 году для охраны путей следования императорских поездов было задействовано 147 357 нижних чинов — более чем в два раза больше, чем в 1903 году. 326 раз войска призывались для пресечения беспорядков (в 1903 году — 426 раз), причем беспорядки, говоря языком официального отчета, были не только «среди фабричных и заводских рабочих, среди евреев и армян, среди арестантов и студентов», но и среди матросов и запасных (67 случаев). Было использовано 343 роты (в 1903 г. — 1163), 135 эскадронов и сотен (в 1903 г. — 280) и 29 разных команд. На фоне военных неудач правительство уже не могло позволить себе игнорировать настроения общественности.

Назначение Святополк-Мирского, отмечал Клопов в письме к Николаю II от 12 (25) октября 1904 года, «…произвело громадное, в высшей степени приятное впечатление, а его простая, сердечная речь, его желание работать вместе с обществом, которому он так открыто выражает свое доверие — еще более усиливает это впечатление». С самого начала новый министр внутренних дел заявил, что во всей своей деятельности он будет основываться на принципе доверия. 16 (29) сентября 1904 года при вступлении в должность министра Мирский произнёс речь, в которой, в частности, заявил:

«Административный опыт привел меня к глубокому убеждению, что плодотворность правительственного труда основана на искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства».

Эта речь была очень хорошо принята общественностью.

Ветеринарный врач в кабинете земской ветеринарной амбулатории (город Торжок Тверской губернии). Начало 1900 гг

Министр не ограничивался словами — одним из первых его шагов стало разрешение всем земствам России принять участие в формировании санитарных отрядов для помощи армии на Дальнем Востоке. Из ссылки и заключения был освобожден ряд лиц, включая знаменитую В. Н. Фигнер, просидевшую почти 20 лет в Шлиссельбургской крепости. Плеве отказывался делать это и к тому же не утвердил выборы Д. Н. Шипова председателем московской губернской земской управы — эти действия вызвали дружное возмущение либералов. Святополк-Мирский с самого начала демонстрировал готовность не только говорить, но и действовать по-другому. Он снял ограничения, наложенные ранее на лидера тверского земства И. И. Петрункевича.

Было окончательно санкционировано создание Общеземского союза во главе с кн. Г. Е. Львовым. Земства собрали 1,2 млн рублей и сформировали 21 санитарно-врачебный отряд. Общеземский союз продолжил свое существование и после русско-японской войны, сосредоточившись на благотворительности — помощи голодающим и переселенцам. Союз во многом существовал за счет средств, выделяемых государственным Красным Крестом, и был запрещен Столыпиным в 1909 году. Новый курс получил название «весны Святополк-Мирского». По иронии судьбы после политической зимы Плеве эта весна началась осенью. Цветы этой весны взойдут в ноябре, первый урожай она даст в январе 1905 года.

Правительство шло на уступки и готовилось к реваншу в Манчжурии, который позволил бы ему восстановить положение на 10 (23) и 13 (26) октября 1904 года, последовали распоряжения Николая II о назначении ген. Куропаткина главнокомандующим, Маньчжурская армия разворачивалась в три, командование которым было поручено генералам Н. П. Линевичу (1-я армия), О.-Ф. К. Гриппенбергу (2-я армия), А. В. Каульбарсу (3-я армия). Это были командующие Приамурским, Виленским и Одесским военными округами. Линевич выехал из Хабаровска в армию в конце октября. Остальные задержались — шел процесс формирования штабов. Император надеялся на победу, его внутриполитические противники ждали новостей о неудачах русской армии. Пожалуй, ничем правительство не гордилось так, как армией и флотом, и нигде недостатки правительственной системы не вызывали столь пристального внимания и критики.

Российская государственная библиотека Русско-японская война. Сибирский корпус. 1904

Из трех верховных главнокомандующих высшее военное образование имел лишь Куропаткин. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант Н. П. Линевич окончил Черниговскую гимназию, а военное образование получил уже на службе. Адмирал генерал-адъютант Е. И. Алексеев высшего военного образования не имел. Из командующих армиями Академию Генерального штаба закончили генералы от кавалерии барон А. В. фон Каульбарс и барон А. А. фон Бильдерлинг. Генерал от инфантерии М. И. Батьянов имел среднее военное образование — он окончил в 1852 году Морской кадетский корпус. Генерал от инфантерии О.-Ф. К. фон Гриппенберг в 1854 году в 16-летнем возрасте вступил юнкером в ряды армии, действовавшей в Крыму, и военного образования не имел. Более полную картину может дать опубликованная информация о 101 генерале, принимавшем участие в войне на Маньчжурском театре военных действий. 45 из них окончили Николаевскую академию Генерального штаба (включая 6 генералов, не внесенных в список — фон Флуга, Эверта, Рузского, Эйхгольца, Орлова и Засулича); 3 — Николаевскую инженерную академию, 1 — Военно-юридическую академию. 49 генералов имели среднее военное образование, 1 — гимназию и 1 имел высшее гражданское образование (по остальным информации нет).

В верхах русской армии явно не хватало храбрых и умелых военачальников. Один недостаток военной структуры накладывался на другой.

А. Ф. Редигер отмечал: «Во все царствование императора Александра III военным министром был Ванновский, и во всё это время в военном ведомстве царил страшный застой. Чья это была вина, самого ли государя или Ванновского, я не знаю, но последствия этого застоя были ужасны. Людей неспособных и дряхлых не увольняли, назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а двигались по линии, утрачивали интерес к службе, инициативу и энергию, а когда они добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой нелепой системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования императора Александра III, так и впоследствии, во время Японской войны!».

Новые части и их командиры отправлялись на фронт тогда, когда внутриполитические противоречия быстро шли в сторону кризиса, тупика.

«Власть в центре была невероятно ослаблена, — вспоминал В. Н. Коковцов. — Слабый и безвольный министр внутренних дел буквально не знал, что делать. Витте толкал его все время на какие-то эксперименты, сам не давая себе отчета в том, куда он желает идти».

В начале ноября 1904 года Горький писал в частном письме:

«6 ноября в Питере состоится разрешенный правительством съезд губернских и уездных земских управ в количестве 75 человек: 34 губернских и остальные — уездные. Правительство обращается к ним с вопросом: что делать?»

Вятское губернское земство. Санкт-Петербург

Новый глава МВД не препятствовал проведению 6−8 (19−21) ноября 1904 года Земского съезда, который был проведен на частных квартирах в Петербурге. Святополк-Мирский доверял земцам и был неверно информирован их лидерами о целях и задачах этого собрания.

Секрета из съезда не делали, администрация ничему не препятствовала. «Невмешательство полиции было полное, — вспоминал И. И. Петрункевич. — И городовые, расставленные по улице, обнаруживали свое внимание лишь тем, что указывали членам съезда место его заседания».

Полиция фактически охраняла квартиры, в которых проходили заседания (съезд каждый день собирался по новому адресу), сюда поступали приветственные телеграммы от земцев всей России. Их было очень много. 14 (27) ноября 1904 г. Клопов извещал императора: подобное поведение полиции и подобное отношение министра внутренних дел к съезду произвело на либеральную общественность очень хорошее впечатление, что сказалось на атмосфере съезда и направленности принятых им решений, на его взглядах, в целом весьма благоразумных.

Членами съезда были избраны люди, не имевшие отношения к земствам, — видные представители науки, печати, культуры. Профессора Юрьевского университета, Киевского политехнического института высказывали свое пожелания сделать съезд началом правильного устроения русской государственной жизни на основах «личных и общественных прав, без чего невозможно нормальное развитие дорогого нашего отечества». Еще накануне съезда среди земцев наметился раскол между сторонниками умеренных и более радикальных требований. Последние требовали проведения масштабных реформ и амнистии осужденных за политические преступления. Шипов после встреч со Святополк-Мирским был настроен в пользу более осторожных действий и выступал против обострения отношений с правительством. Ему удалось настоять на том, что решения съезда прошли «в менее определенной форме».

Факсимиле постановления Земского съезда 6-9 ноября 1904 года. Первая страница

В результате земцами была принята резолюция, призывавшая к преодолению разобщенности государства и общества, которое установилось «с начала восьмидесятых годов», установлению равноправия «всех граждан Российской империи», обеспечению свободы совести, собраний, печати, слова, реформе земств «с целью привлечения всех наличных сил местного населения», распространению местного самоуправления по всей территории империи, созыву «свободно избранных представителей народа» и т. п. Слово «конституция» не было произнесено. Земцы фактически выполняли программу «Союза освобождения», выработанную на конференции либералов в Париже в сентябре 1904 г. Она предполагала введение в России конституции — свободы слова, совести, равенства перед судом и т. п. и возлагала ответственность за войну на Дальнем Востоке на императора и его ближайшее окружение.

Съезд принял решение о создании постоянно действующего частного совещания земских деятелей и избрал его председателем лидера земской оппозиции Д. Н. Шипова, а товарищами председателя И. И. Петрункевича и кн. Г. Е. Львова. На следующий день, 12 (25) ноября, Шипов вручил министру внутренних дел заключение съезда с просьбой «довести до сведения государя императора». Святополк-Мирский выразил сочувствие выраженным пожеланиям земцев и обещал поставить монарха в известность. Значение этих событий попросту не поддается переоценке, и вскоре это станет очевидно для всех современников. Главной задачей либералов и их сторонников станет максимальное распространение их идей и поиск сторонников в рабочей среде — либералы понимали свою слабость и немногочисленность.