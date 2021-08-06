Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно с пониманием относиться к принятию в российское гражданство жителей Донбасса, так как их к этому, по его словам, побудили различные жизненные ситуации, в которых они оказались. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

По словам Зеленского, у людей сложились различные обстоятельства. Кто-то остался в ДНР и ЛНР ухаживать за лежачими родными и, чтобы выжить, эти люди «вынуждены» получать паспорта гражданина России или иные документы. Аналогичная ситуация может быть, по его мнению, с людьми при трудоустройстве. По словам украинского президента, люди не могут устроиться на работу, не имея российского гражданства.

«Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от «паспортизации», кто смог уйти от разных документов «непризнанных» республик, остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы — молодцы… Но люди разные, обстоятельства разные… Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту», — сказал украинский лидер.

Зеленский также добавил, что принятие жителей Донбасса в российское гражданство якобы является нарушением международного права.

«Сначала ты российские паспорта раздаешь, а потом входишь и говоришь: я защищаю свое население», — сказал он, добавив, что ситуация с выдачей паспортов в Донбассе аналогична выдаче паспортов гражданина России в Крыму.

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President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов «112 Украина» и «Наш». Многие напомнили, что украинская власть восьмой год не выплачивает жителям республик Донбасса заработанные на Украине пенсии. Иные также отметили, что проблема не в том, что в Донбассе получают паспорта России, но и в том, что на Украине получают паспорта других государств, например Венгрии и Румынии.

«Зеленскому с командой непрофессионалов стоит задуматься, почему граждане Украины хотят получить паспорта других государств. Может, всё дело в том, что в Украине что-то не так с законами и нарушением конституции со стороны тех, кто должен быть гарантом этой самой конституции, и ущемлении прав и свобод подавляющего числа граждан Украины, которые как раз и голосовали не столько за Зеленского, а против того, кто обманул их в 2014 году. А Зеленский, приведённый к власти 73% избирателей, нагло их обманул. Президент обещал… окончить войну на Донбассе, закончить насильственную украинизацию, изменить закон о языке, снизить тарифы, поднять зарплаты, поднять пенсии. Ну, вы все это прекрасно знаете: привести во власть новых людей, бороться с коррупцией. В общем, все, что я перечислил, — это все те направления работы, которые президентом провалены полностью. Единственное, с чем президент справляется, это с собственным пиаром за бюджетные деньги и с расправой над оппозицией. Все остальное как бы осталось в планах. Как, по-вашему, уровень жизни изменился? Вы чувствуете улучшения? У вас зарплаты выросли? Или, может, тарифы уменьшились, вы стали меньше платить за квартиру? Или, может быть, за проезд в транспорте вы стали меньше платить? У вас что улучшилось? Может быть, цены понизились на продукты питания? Ну, хоть какие-то есть положительные изменения? Мы же все живем в одной стране, мы это все прекрасно видим. Так вот, из того, что я сказал, у нас что-то улучшилось, вот у вас? Ну нет же… Никаких улучшений. Все хуже и хуже…» — написал Валерий Р.

ИА Красная Весна Жительница Донецка

«Пускай съездит в Береговое, на границу с Венгрией. Там вывески на венгерском языке, а о паспортах вообще молчу, сразу и не поймёшь — в Украине ты или в Венгрии. А он все переживает», — добавила Галина П.

«Кроме РФ, паспорта выдаёт Венгрия, Польша, Румыния и т. д…» — отметил Виктор К.

«Бегут из Украины во все стороны. А она празднует День независимости и воюет…» — отреагировала Элен В.

«Может, нашей власти пора включить мозги, если они есть? Мы уже потеряли людей на Донбассе, а с их легкой руки теряем миллионы в год на оставшейся территории!» — пишет Татьяна Л.

«Дети выросли, им паспорт нужен, а вы в них стреляете. И что им делать, они жить хотят. Вы говорите: «Мы придем, проверим, на каком языке разговариваете». Еще вы проверите, насколько они вам лояльны, детектор лжи, видимо, примените, чтоб не обманывали. А если лояльность недостаточная — чемодан, вокзал, вперед?» — поинтересовался Коля П.

«Может, пенсии вернёте нашим людям? Или восстановите все, что разрушили? Языки без костей, лишь бы врать», — отметил Павел Неважно.

ИА Красная Весна Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ

«Он благодарен!.. Жесть, а не речь! Просто позор!» — отреагировала Ирина Г.

«Вот когда он говорит, будучи президентом, речь его — это речь лицедея. Он все время пребывает в роли. Но играть роль президента и быть им наяву, осознавая великую ответственность за последствия сказанного, — это разные вещи. Ошиблись люди, выбрав его. Его взяли быстро в оборот такие советники, что он переобулся полностью. Он вообще отступил ото всех своих предвыборных обещаний. Увы», — добавила Н. Ю. Надежда.

«Он случайно не употребляет что-то незаконное? Манера речи и неадекватность сказанного наталкивают на эту мысль. Он же президент наш…» — написала Елена В.

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