Украина не хочет видеть и слышать Россию из-за ситуации с Крымом, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом», вышедшем 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Размышляя над проблемой отношений России и Украины, украинский президент отметил, что силами Российской Федерации якобы создаётся искажённая картина, будто бы «все русские ненавидят украинцев». Он также добавил, что среди русских есть очень много тех, кто «поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским».

Зеленский также считает, что многие российские граждане якобы «стыдятся» за воссоединение Крыма с Россией, заявив, что «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма».

«Крым — это первая спичка, первый огонёк, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать», — заключил он.

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Заявление Владимира Зеленского о том, что «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма» обсудили в социальной сети Facebook зрители телеканала «Наш». Также слова Зеленского оценили читатели телеграм-канала «Первый независимый». Многие отметили, что не понимают, что должна будет «оплакивать российская история» относительно Крыма, но Украина уже «плачет» с 2013 года.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Все обычно свои победы празднуют, а не плачут над ними», — написал Валерий.

«Спасибо России за то, что хотя бы в Крыму не умирают люди», — добавила Yulia.

«Если Россия и будет о чем-то сожалеть, то это о том, что не ввела армию на территорию Украины и не провела декоммунизацию территорий Украины до уровня 1938 года, раздав всем соседям Украины забранные у них Сталиным территории и присоединенные им к Украине. Теперь о Донбассе. А кто виноват в тех потерях, о которых говорит Зеленский? Разве не ВСУ и добробаты (карательные батальоны. — О. П.), вооруженные до зубов, врывались в города Донбасса и «учили любить» Украину безоружных жителей Донбасса? Разве не самолёты ВСУ бомбили Луганск? Почему до сих пор нет ответа на вопрос, кто стрелял в людей на Майдане и что из себя представляет «небесная сотня»?» — задался вопросами Сергей К.

«Не надо говорить за весь народ. Да и сам он не представляет украинское государство», — отметила Liubov Donetska.

«Диалог надо было вести с людьми, а не выступать сегодня с прокламациями!» — отреагировал Олег.

«Россия будет жалеть только о том, что не сделала шаги сразу по Донбассу и «разрешила» воякам ВСУ убивать людей, а надо было как в Крыму… Вот об этом будет жалеть Россия», — считает Наталия Л.

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«Согласна. Но и теперь только Россия о них переживает, материально помогает и жалеет этих стойких, замечательных людей, которые вызывают только чувство огромного уважения… Мужественных этих людей и их пожилых, и детей так жалко. Представляете, у них есть теперь поколения детей, которые родились в годы войны и им в годы войны в школу идти. Какая жуть в XXI веке. Этот Зе просто не знаю кто. Где его душа и совесть хоть какая-то? И он правит народом? Плевал он на весь украинский народ», — ответила Наталии Л. Ольга О.

«Стыдно за нашего президента! Но вроде бы обещал вовремя уйти!» — отреагировал Николай Б.

«Стыдно слушать, что он несёт. Как же он собирается сшивать страну?! Это ужас какой-то!» — написала Зинаида К.

«Вот как независимость обретали все республики, так никто никого не обвинял в сепаратизме… или предательстве. А если б все захотели обратно в одну экономическую сильную страну объединяться, как это сделали страны ЕС при том, что они никогда не были вместе. Им, пожалуйста, даже поможем. А как бывшим республикам, так это даже подумать нельзя. Это приравнивается к терроризму и преступлениям против человечества», — отметил Роман Г.

«Они будут плакать, а мы плачем с 2013 года. И нас всё меньше и меньше…» — добавила Валентина С.

«Не знаю, как и что будет оплакивать российская история, но Зеленского Украина долго будет вспоминать злым недобрым словом», — отреагировал Александр Л.

«Как бы он ни рассказывал, Украину будут делить при нем. Мое личное мнение», — пишет Вова Л.

«Да скорее бы!!!» — ответила Вове Л. Евдокия М.

«Съезди в Крым и спроси там людей, как им там», — призвал Mykhaylo P.

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«Я нигде не слышал и не видел, чтоб русские оскорбляли украинцев, а украинцы — видел и слышал», — добавил Вова Л.

«Оплакивать будешь тот день, когда пошел в президенты…» — пишет Петр Г.

«Мы уже плачем. Украина», — написала Виктория М.

«Неправда! Здравомыслящий народ Украины, дружит с Россией! В каждой семье в России есть родственники. И не надо говорить про западенских рогулей (рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О. П.). Это фашисты, и правительство под их дудку пляшет!» — подытожила Olga Y.

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