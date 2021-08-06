



(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

Мы в Польше все помним, как 17 лет назад, 1 мая 2004 года, Польская Республика стала одним из государств — членов Европейского союза. Тогда это было самое большое расширение в истории Евросоюза, уния расширилась на десять государств. В следующие два тура были приняты только три новых государства (Болгария и Румыния в 2007 году, Хорватия в 2013 году). Но после ЕС покинула вторая экономика Европы и пятая в мире, то есть Великобритания. В этом году британские газеты начали прямо пугать Polexit. Действительно ли есть вероятность выхода Польши из Европейского союза? Как выглядят социальные настроения в стране? И, прежде всего, что думает об этом польская молодежь, которая в будущем станет решать судьбу государства? Постараемся сегодня ответить на этот последний вопрос.

Повсеместно принято считать, что 2004—2015 годы являются «золотым веком польской экономики». Страна добилась наибольшего совокупного роста валового внутреннего продукта (ВВП) среди всех стран-членов, увеличившись на 59% (средний по ЕС — 14,5%). Аналогичных результатов смогла достичь еще Словакия, однако ее, вероятно, неудачное решение перейти на евро (2009 год) вызвало последующие проблемы. Поляки остались при своем злотом, все опросы по сей день показывают, что они не собираются от него отказываться. Хотя рекордно большое число граждан находилось в то время на заработках за границей, в отличие от, например, литовцев, значительная часть поляков продолжала отождествлять себя со своим государством.

Шли годы, экономики новых стран — членов ЕС бросились в погоню за основателями унии. Поначалу это напоминало новый колониализм, когда «новички» из Центральной и Восточной Европы становились сборочными цехами и производственными площадями для «старичков» из Западной Европы. Однако со временем различия начали постепенно стираться. И сегодня, глядя на местную инфраструктуру, трудно догадаться, в какой части континента мы находимся. Но Евросоюз в итоге потерял динамику, возникли внутренние проблемы, особенно между «старыми» и «новыми» его членами. Ибо оказалось, что не все «новички» заинтересованы только и исключительно выполнять волю Брюсселя или ориентироваться на Берлин. До недавнего времени ЕС позиционировал себя в основном европейским экономическим сообществом, но оказалось, что Брюссель все смелее и смелее начал пытаться навязать определенные нормы странам — членам ЕС, независимо от того, какие правила и традиции преобладают в этих государствах.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

В ответ на давление институтов Евросоюза и ведущих стран унии в других государствах нарастает оппозиция и сопротивление Брюсселю. Во главе этих процессов стоят Польша и Венгрия, которых атакуют по формальному обвинению в нарушении принципа верховенства права. Однако если посмотреть, как назначают судей и обращаются с законами в некоторых «старых» европейских государствах, то становится очевидным, что претензии к Будапешту и Варшаве — это лишь повод для расправы с непокорными. Приводит ли в случае с Польшей такое поведение Брюсселя к росту настроений в пользу выхода из Евросоюза? Об этом я поговорил с несколькими молодыми поляками, попросив их ответить на вопросы, что они думают о будущем Польши в ЕС, нужно ли нам оставаться в ней или уйти.

Анджей С. : «Я был ребенком, когда Польша вступила в Евросоюз. Я не представляю себе Польшу вне ЕС. Надеюсь, в этом деле ничего не изменится. Посмотрите вокруг, как много изменилось».

«Я был ребенком, когда Польша вступила в Евросоюз. Я не представляю себе Польшу вне ЕС. Надеюсь, в этом деле ничего не изменится. Посмотрите вокруг, как много изменилось». Лукаш С.: «Польша развивалась благодаря Евросоюзу. Говорят, это из-за европейских средств. Да, но главным образом потому, что ЕС контролирует расходование денег. Иначе было бы воровство, как раньше. Не было бы дорог, только дыры, залитые асфальтом в дождь и затоптанные, как когда-то».

«Польша развивалась благодаря Евросоюзу. Говорят, это из-за европейских средств. Да, но главным образом потому, что ЕС контролирует расходование денег. Иначе было бы воровство, как раньше. Не было бы дорог, только дыры, залитые асфальтом в дождь и затоптанные, как когда-то». Марчин З.: «А куда нам идти? Сестра живет в Великобритании, там теперь пустые полки с тех пор, как они вышли из ЕС и пришла пандемия коронавируса. Не справляются с поставками. Я рад, что уже уехал оттуда».

«А куда нам идти? Сестра живет в Великобритании, там теперь пустые полки с тех пор, как они вышли из ЕС и пришла пандемия коронавируса. Не справляются с поставками. Я рад, что уже уехал оттуда». Анна Ч.: «Я не интересуюсь политикой, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, что Польша, вероятно, останется в Европейском союзе. Основным фактором, который служит этому, является общий рынок. Деньги ЕС очень сильно способствовали улучшению жизни поляков практически во всех аспектах».

«Я не интересуюсь политикой, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, что Польша, вероятно, останется в Европейском союзе. Основным фактором, который служит этому, является общий рынок. Деньги ЕС очень сильно способствовали улучшению жизни поляков практически во всех аспектах». Анна К.: «Евросоюз слишком сильно вмешивается в наши внутренние дела, так быть не должно. Я не за то, чтобы выходить, но мне не нравится такой подход. Я против федерализации ЕС».

«Евросоюз слишком сильно вмешивается в наши внутренние дела, так быть не должно. Я не за то, чтобы выходить, но мне не нравится такой подход. Я против федерализации ЕС». Оскар Я.: «Пока среди элит в польском государстве есть те, кто придерживается настроений в пользу Европейского союза, я не вижу хорошего будущего для нашего народа. ЕС отнимает у нас суверенитет, хочет уничтожить сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, навязать нам «прогрессивную идеологию» и нивелировать нашу идентичность. Надеюсь на быстрый Polexit и построение сильного национального государства».

«Пока среди элит в польском государстве есть те, кто придерживается настроений в пользу Европейского союза, я не вижу хорошего будущего для нашего народа. ЕС отнимает у нас суверенитет, хочет уничтожить сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, навязать нам «прогрессивную идеологию» и нивелировать нашу идентичность. Надеюсь на быстрый Polexit и построение сильного национального государства». Каролина В.: «Польская Республика в недалеком будущем выйдет из ЕС. Евросоюз не должен вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Перспектива создания мультикультурной федерации не согласуется с привязанностью поляков к своей культуре и традициям».

«Польская Республика в недалеком будущем выйдет из ЕС. Евросоюз не должен вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Перспектива создания мультикультурной федерации не согласуется с привязанностью поляков к своей культуре и традициям». Дамиан Д.: «Свое будущее я вижу в Польше, это мой дом. Польское государство должно выйти из Европейского союза, потому что он все больше напоминает Советский Союз. «Культурный марксизм» и политкорректность убивают дух Европы. А Польшу рассматривают как рынок для поставок товаров. Мы же отправляем только сырье и трудовых мигрантов».

«Свое будущее я вижу в Польше, это мой дом. Польское государство должно выйти из Европейского союза, потому что он все больше напоминает Советский Союз. «Культурный марксизм» и политкорректность убивают дух Европы. А Польшу рассматривают как рынок для поставок товаров. Мы же отправляем только сырье и трудовых мигрантов». Оля Т.: «Мы должны оставаться в ЕС и решать наши проблемы, чтобы найти компромисс. Евросоюз настаивает на обеспечении прав сексуальных меньшинств, и это очень хорошо. Поляки должны, наконец, понять, что каждый имеет право на счастье. Скажите россиянам, что ЛГБТ и у них победит».

«Мы должны оставаться в ЕС и решать наши проблемы, чтобы найти компромисс. Евросоюз настаивает на обеспечении прав сексуальных меньшинств, и это очень хорошо. Поляки должны, наконец, понять, что каждый имеет право на счастье. Скажите россиянам, что ЛГБТ и у них победит». Майя Ф.:«Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, что было бы лучше для нас. Я совершенно не заинтересована в этом. Извините и удачи».

Как можно судить, польская молодежь сегодня расколота по вопросу сохранения Польшей членства в Европейском союзе. По крайней мере, половина положительно отзывается о пребывании нашего государства в ЕС. Тем не менее, думаю, что у евроскептической среды тоже есть причины для радости. Оформляется большая группа людей, решительно выступающих за Polexit. До сих пор их было всего несколько процентов. Но, как показывает недавний опрос SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita, уже целых 17% поляков поддерживают Polexit. Хотя 63% респондентов против выхода из ЕС, 20% не имеют мнения.

Голосование в Европейском Парламенте

Учитывая мнения молодых поляков, которые я собрал, данные приведенного выше опроса, сами мы вряд ли скоро покинем Европейский союз. Но если сбудутся прогнозы профессора права в университете Суонси Эндрю Теттенборна, опубликованные в британском журнале The Spectator, продвижение может набрать обороты. Теттенборн предполагает, что в конфликте между Брюсселем и нынешним польским правительством закручивание крана с деньгами для Варшавы может привести к росту антиунийных настроений. «Последнее, что нужно Евросоюзу после поражения с Brexit, — это проведенный в плохой атмосфере Polexit, о котором сейчас открыто говорят», — отмечает профессор.

Так что в отношении пребывания Польши в Европейском союзе нет ничего твердо определенного и гарантированного.