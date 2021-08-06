



Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Грузия вновь переживает проблемы. Литовское издание 15min сообщило, что Литва и другие страны Прибалтики решили не принимать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который планировал официальный визит в регион. Просьба Тбилиси об отсрочке визита была отклонена, поскольку Грузия «не проявила желания наказать виновных в нападениях на ЛГБТ-активистов и журналистов 5 июля». Решение о дипломатическом отказе принять Гарибашвили согласовывалось как на уровне парламентов, так и на уровне правительств. 15min отмечает, что, несмотря на международную реакцию, «власти Грузии проявили пассивность в расследовании нападений». Более того, утверждает издание, премьера «по той же причине» не принимают и в Вашингтоне.

Далее. Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что выходит из соглашения председателя Европейского совета Шарля Мишеля. «Грузинская мечта» мотивировала свое решение тем, что самая большая оппозиционная партия — «Единое национальное движение» («ЕНД») — отказывается его подписывать, но при этом требует от правящей партии исполнения обязательств, определенных в договоре. Одно из главных — это согласие «Грузинской мечты» на проведение досрочных выборов, если в октябре на местных выборах правящая партия получит меньше 43%. Напомним, что для подготовки подписания «пакта Мишеля» в том виде, в котором его одобрила большая часть политического спектра Грузии, понадобилось шесть недель. Состоялся один визит председателя Евросовета в Тбилиси, два визита его личного посланника Кристиана Даниельсона и потребовались десятки часов индивидуальных и совместных переговоров при активном участии послов США и ЕС. Документ предусматривает меры по деполитизации правосудия, амбициозную избирательную и судебную реформы, тезисы по разделению власти в парламенте, определение условий предстоящих выборов. В результате все коту под хвост.

kremlin.ru Председатель Евросоюзного совета Шарль Мишель

Наконец, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее всегда поддерживала «Грузинскую мечту», стала критиковать ее за выход из «пакта Мишеля». После проведенных встреч с представителями оппозиции и правящей партии она заявила, что соглашение было «безальтернативным», оно уже сыграло важную роль, поэтому президент не разделяет аргумент правящей команды о том, будто решение «не уменьшило политическую поляризацию». По ее словам, «вызов, который стоит перед нами, касается нашего европейского пути, и который я со дня приезда в эту страну приравнивала и приравниваю к единственно истинному пути Грузии». «Попытки убедить нас в том, что Европа — это не солидарность, свобода и христианство, а путь к разврату, служат лишь для того, чтобы отстранить нас от единственной перспективы, и мы хорошо понимаем, в чьих это интересах. — говорит Зурабишвили. — Здесь, как и в борьбе с пандемией, истинный патриотизм требует, чтобы мы ставили интересы страны превыше всего. Патриотизм означает так защищать и заботиться о стране, как мы защищаем свое лицо и имя, чтобы никто не унизил нас».

Alexxx1979 Тбилиси

Все дело в том, что в Грузии официально началась предвыборная кампания по муниципальным выборам, но многие полагают их куда большим событием, чем может показаться. Для правящей партии, которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы. Сейчас, согласно cоцопросам, у «Грузинской мечты» всего 26% поддержки населения Грузии, а у главной оппозиционной партии — 14%. При таком раскладе неминуемы досрочные парламентские выборы, что увеличивает шансы для возможного госпереворота. Поэтому правящая партия заявляет, что отныне не намерена идти прежним путем, который, по ее словам, выводит страну «за конституционные рамки». Любопытно и то, что США призвали «Грузинскую мечту» изменить решение и вернуться в рамки «пакта Мишеля», однако не было аналогичных призывов в адрес «радикальной оппозиции», в которой четыре партии по сей день так и не подписали это соглашение.

В результате некоторые оппозиционеры отказались от собственных парламентских мандатов, а другие заявили, что в знак протеста будут участвовать лишь в голосованиях по реформам, одновременно часть оппозиционных депутатов пока не определилась в вопросе о том, как они продолжат свою работу в законодательном органе страны. Оппозиция уверена в том, что «Грузинская мечта» отказалась от участия в «пакте Мишеля» из-за того, что «потеряла уверенность в том, что на местных выборах 2 октября сможет набрать более 43% голосов избирателей». В целом партии и политики Грузии действуют сейчас пока ситуативно, но обстановка заметно обостряется, а вступление в игру Зурабишвили не выглядит случайным. Она стала демонстрировать нежелание делить ответственность с правящей партией, что вызвало широкие дискуссии в Грузии.

(сс) Alexxx1979 Тбилиси. Вид сверху

За три года президентства Зурабишвили к ней редко обращались как к гаранту Конституции. Нарушила свое молчание президент после гомофобных погромов в Тбилиси 5 июля, осудив насилие над журналистами. Свою позицию она объясняет желанием предупредить людей о том, что «страна вновь оказалась на распутье между Западом и теми, в чьи интересы входит отдаление Грузии от европейских ценностей». Подразумевается, конечно, Россия, хотя на сей раз президент ее не назвала вслух: «Попытки убедить нас в том, что якобы Европа — это не христианство, а путь разврата, служат нашему отдалению от единственной перспективы, и мы хорошо понимаем, в чьи интересы это входит». Кстати, Зурабишвили предупредила Грузию и об угрозе изоляционизма.

Эксперты полагают, что президент «не столь сбалансированно описывает ситуацию в стране», явно играя на стороне оппозиции. В свою очередь лидеры «Грузинской мечты» считают такую «игру постановочной и согласованной с определенными силами». Одним словом, Грузию продолжает политически лихорадить, а партийные силы к чему-то готовятся. Формально пока речь идет только о выборах в местные органы самоуправления, на самом деле Грузию ждет что-то другое.