Что-то не ладно в Датском королевстве, то есть у Олега Кожемяко в Приморье. Только утихли страсти после странностей на праймериз в Госдуму и Законодательное собрание края, отставки мэра Владивостока, как новый скандал, и нигде-то, а в родной для губернатора рыбодобывающей отрасли. В начале августа 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, а в числе пострадавших оказались экипажи сразу трёх судов, принадлежащих фирмам из Приморья. ИА REGNUM выяснило некоторые детали.

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В начале августа 2021 года Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по довольно редкой статье — ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы по предварительному сговору в отношении более двух человек»). Наказание по этой статье предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

После мониторинга соцсетей и хабаровских СМИ следователи проверили сведения о том, что на трёх судах экипажи незаконно лишались свободы.

Предварительно следственные органы установили, что с 2017 года по июль 2021 года работники «ООО «Эльбрус» и ООО «Бринер» на борту водных судов — плавзаводов «Святой Владимир», «Багратион» и рефрижератора «Рустика», осуществлявших промысел рыбной продукции в акватории Тихого океана, незаконно лишили свободы членов экипажей указанных судов». Расследование уголовного дела продолжается. Впереди — установление фигурантов и выбор для них меры пресечения.

А на открытых площадках среди отзывов о судах можно встретить и такие: «Концлагерь на воде!», «Звериный оскал капитализма».

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбный промысел

О судах

По данным из госреестра, судно «Святой Владимир» с апреля 2021 года зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском, а ранее было «прописано» в приморском порту Находка.

Судно было построено в 1994 году в Литве. Как минимум с 2014 года им владеет ООО «Эльбрус», до этого в реестре собственником числилось ОАО «Колхоз им. Бекерева».

Второе упомянутое в сообщении следователей судно — «Багратион» с февраля 2021 года также зарегистрировано на Камчатке, а ранее в Находке и на Сахалине. Построено оно в 1991 году в той же Клайпеде. Владелец — всё та же компания «Эльбрус».

Третье судно из сообщения СК РФ — рефрижератор «Рустика» сошёл с конвейера в Японии в 1986 году и на сегодня «приписан» к порту Находка. Предыдущим собственником числилось АО «Южморрыбфлот», а на сегодня рефрижератором владеет ООО «Бринер» из Дальнегорска (Приморский край).

Primzavod.ru Рефрижератор «Рустика»

И их владельцах

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эльбрус» учреждено в апреле 2011 года для переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков. В 2018 году фирма «прописалась» в п. Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморья. В компании на начало 2021 года числятся почти 170 работников. Уставный капитал — 33,3 тыс. рублей. Директор и единственный владелец со дня основания — Александр Александрович Жестовский. Руководит активом с 2015 года — Оксана Яценко (Борзенкова).

В активе «Эльбруса» были две фирмы из сферы морского рыболовства, оформленные в Магаданской области и на Камчатке, которые на сегодня ликвидированы — «Восточный шельф» и «Симар», входившее в ассоциацию добытчиков минтая.

На сегодня у «Эльбруса» есть также 60% доли в рыбоводном ООО «Пфусунг», которое создано в Приморье в апреле 2018 года. Совладелец и директор — Татьяна Кучерук. Она же совладелец и директор ООО «Гранд Марин Аква» из той же отрасли, которое прописано в том же поселке, что и «Эльбрус». Фирма создана в октябре 2020 года, второй владелец ООО «Гранд Марин Аква» — Наталья Коношенко.

Dumavlad.ru Депутат думы Владивостока Роман Санклер

Возвращаясь к владельцам судов, упомянутых в сообщениях следователей.

В 2014 году компания «Эльбрус» пыталась отменить постановление по делу об административном правонарушении, выписанное погрануправлением Федеральной службы безопасности РФ по Камчатскому краю, но суд отклонил притязания. По оспариваемому документу административный орган установил, что одно из судов «Эльбруса» — СРТМ «Витязь», которое находилось в аренде («тайм-чартер») у ООО «Ла-Манш» в июле 2014 года осуществило транспортировку водных биологических ресурсов, пересекая линию госграницы РФ «вне установленного пункта пропуска и без осуществления в отношении судна пограничных и иных видов контроля», хотя разрешение на неоднократное пересечение границы на судно не оформлялось, в каботажный переход судно не заявлялось. Фирму оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Вторая фирма-фигурант — ООО «Бринер», по данным ЕГРЮЛ, создано в сентябре 2012 года для рыболовства. Владелец и директор с 2012 года — Александр Флинтюк. На начало 2021 года в фирме числятся около 20 сотрудников.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

На первый взгляд фирмы «Эльбрус» и «Бринер» не связаны между собой, но есть интересный факт. Контактный e-mail компании «Эльбрус», указанный в одном из морских реестров, начинается со слова «briner25». Да и сами участники обсуждения в соцсетях говорили о связи между компаниями. И она действительно есть. Александр Флинтюк с 2019 года является директором камчатского ООО «КЗБ-Донка», которое полностью принадлежит владельцу «Эльбруса» — Жестовскому. Эта фирма также работает в сфере морского рыболовства с 2016 года.

Жестовский, помимо этого, — совладелец рыболовной компании «Беринг-рыба», 51% доли в котором имеет ОАО «Колхоз им. Бекерева» (бывший владелец судна «Святой Владимир»).

Ещё один актив Александра Жестовского — ООО «Моряк рыболов» из той же сферы. 30% доли в «Моряке рыболове» у ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» (владелец — гражданин КНР Сунь Дэдун).

Из публикации в газете «Золотой Рог» от декабря 2019 года известно, что ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» — дочерний актив компании Yantai Tongxiang Foods и имеет статус резидента Свободного порта Владивосток. Фирма планирует построить в Приморье ферму по выращиванию гребешка.

Андрей Грук ИА Красная Весна Порт во Владивостоке

Помимо этого, отмечается, что головная компания ООО выступила «соинвестором в проекте компании «Моряк-рыболов» по строительству в поселке Моряк-Рыболов Ольгинского района Приморского края завода по воспроизводству молоди морского гребешка и трепанга».

О проверках и наказаниях

Фирму «Эльбрус» в 2019—2020 годах трижды проверяла Гострудинспекция в Приморском крае, и все проверки завершились с выявленными нарушениями. Отмечалось, что «в нарушение ст. 228.1 ТК РФ в представленных материалах отсутствует извещение о произошедшем тяжелом (смертельном) несчастном случае в территориальный орган» надзора (штраф составил 50 тыс. рублей), а также «в нарушение ч. 1 ст. 91 ТК РФ учёт рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, не организован».

Стоит отметить, что претензии у работников «Эльбруса» были еще в 2018 году, когда по результатам одной из жалоб и проводилась проверка инспекции. В итоге фирму обязали начислить и выплатить «районный коэффициент, установленный для основного производства предприятия, в размере 30%» для пяти работников. И им же «денежную компенсацию за каждый день задержки от невыплаченной в установленный срок суммы расчета в связи с увольнением».

На сегодня расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы идёт не только в Приморье, но и на Камчатке. Следователи ведут поиск всех пострадавших.