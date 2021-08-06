Помню день, когда, подсобрав денег, я отправился покупать кассеты с песнями отечественных групп. Это были 90-е, и винил на время выпал из трендов, а mp3 ещё не захватили рынок. Поэтому музыку в основном слушали на кассетах. Во всяком случае, у нас.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Что купил я тогда? Не удержался и приобрёл Queen, а вот из отечественного (олдовое слово, да, использую намеренно) — «Не в фокусе» Дельфина и одноимённый альбом Green Grey. Последние стали первой украинской группой, а я жил в Севастополе, тогда Украина, которые реально ухватили моё внимание. Почему они? Благодаря знаковой песне «Подо**ем под дождем» (переслушивал её на днях).

Уже и не вспомнить, кто поставил её мне первым. Но помню, зашла она, что называется, чётко. «Что было, что будет этой ночью?..» — напевали мы толпой, а после, уже в начале нулевых, посещали концерты. Green Grey тем временем успели записать ещё пару-тройку абсолютных хитов (вроде песен «Эмигрант», «Мазафака» или «Стереосистемы»).

Green Grey PR Украинская рок-группа Green Grey

К чему это воспоминание? Да к тому, что во второй половине 90-х трек «Подо**ем под дождём» был чем-то вроде народной песни, которую знал каждый. В ту же сокровищницу можно включить «Весну» «Воплей Видоплясова». Шикарные работы, которые доставляют удовольствие даже сейчас!

Но вот удивительно — и этот скандал гремит на Украине в начале августа — новая власть отказалась пустить Green Grey на концерт, посвящённый 30-летию «независимости». Тот, меж тем, задумывался как сборник всех значимых исполнителей, коими может и должна гордиться страна за три десятка лет. Не включить туда Green Grey — это как? По меньшей мере странно. Ведь именно эти парни определяли музыкальное лицо Украины на протяжении долгого времени.

Впрочем, чего удивительного? Офису президента не понравилось заявление вокалиста Green Grey Мурика, который катком прошёлся по «русскому закону» на Украине. Хотя, по сути, он сделал то, что должен был сделать каждый приличный украинец, особенно связанный с творчеством, а именно: охарактеризовал положение русскоязычных в стране — жуткое и тоскливое положение.

Ivasykus Украинская рок-группа Green Grey на фестивале

И, конечно, его тут же подвергли обструкции и опале. А следом прессанули и всю группу, сняв без объяснения причин с концерта. Когда разразился скандал, лишний раз акцентирующий жуткое положение русскоязычных, офис президента лихорадочно принялся сочинять «отписки». Мол, Green Grey не успевают подготовить номер. Мол, вообще рок на Площади Независимости 24 августа 2021 года звучать в принципе не должен.

И да, я сказал «удивительно», но какое тут удивление? Ведь политика проста и убийственна, как удар топором — угождать националистически настроенных группам, полагая, что так можно будет дольше оставаться у кормушки. Ну-ну. Что тут интересного, собственно? И каковы выводы?

Первый — это то, что рок (он же рок-н-ролл, пусть и при некоторой разнице понятий) мёртв, но иногда оживает. И появляются вот такие Мурик с Дизелем (лидеры Green Grey) и заявляют то, что сказать необходимо. Потому что одна из целей рок-музыки именно в этом — в акцентуации социальных и социокультурных проблем. Рок — это протест в первую очередь. И на территории современной Украины он должен быть направлен не против мифических угроз, а как раз-таки против жутковатой формы фашизма, расцветающего там сегодня. Но молчат те, кто обычно возмущался, — потому что невыгодно, потому что опасно.

Ivasykus Андрей Яценко (Дизель). Рок-группа Green Grey на фестивале.

А вывод второй — это то, что рок, ожив, быстро умер на Украине. Green Grey не поддержали. И потому, что, как уже говорилось, страшно, но ещё и потому, что выгоднее и как бы правильнее считать, будто угроза идёт не изнутри, а извне. А она, меж тем, засела в теле самой Украины, по которому бегают агенты — вроде агентов Смита — и рассказывают, как должен функционировать организм. И им уже не надо особо стараться — ведь люди включились в игру «найди и накажи предателя» сами. Особенно люди творческие.

Да, Green Grey определяли популярную музыку некоторое время — и от них с лёгкостью отказались. С точно такой же лёгкостью на Украине отказываются от подчас и куда более важных культурных составляющих. Отказываются, будто так и надо. И тем самым остаются без основ, без той самой культуры, которой, по сути, должна гордиться Украина. Должна, если бы не поддалась бесам, отрицающим любое альтернативное злу мнение.

«Связанные одной цепью…» — пел один рокер когда-то. Пел в Советском Союзе. Кто бы знал, что слова его стали ещё актуальнее через 30 лет? Да ещё и там, где вовсю голосят о европейских свободах. Насмешка, не иначе.