Американский телеканал CNN уволил трех сотрудников, пришедших в офис не будучи полностью вакцинированными. Данный инцидент является первым известным примером увольнения сотрудников крупной американской корпорации за игнорирование требования о вакцинации на рабочем месте.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Ранее руководство CNN потребовало от сотрудников сделать вакцину от COVID, чтобы вернуться в офис.

«За последнюю неделю мы узнали о трех сотрудниках, которые приходили в офис без прививок. Все трое были уволены», — написал президент CNN Джефф Цукер 5 августа в служебной записке

«Позвольте мне уточнить — мы придерживаемся политики нулевой терпимости в этом вопросе», — добавил он.

Напомним, что многие компании, в том числе Facebook и Google, требуют от сотрудников пройти вакцинацию. А газета The Washington Post, принадлежащая Джефу Безосу, пошла еще дальше, сделав вакцинацию обязательным условием трудоустройства.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«И при этом они восстановили в должности своего юридического аналитика Джеффри Тубина, который стал популярным благодаря тому, что он трогал себя неподобающим образом во время видеозвонка с изданием New Yorker», — напоминает @jakhour.

«Вакцина не защищает от заражения или передачи инфекции, так что эти их действия — это глупая показуха», — считает @forsakebook.

(сс) Charles Atkeison Студия CNN

«Время от времени CNN делает что-то, что я могу приветствовать», — поддерживает @CodeAficionado.

«Пример того, что будет происходить. Делайте прививки!» — советует @wfredo85 и получает ответ от @forsakebook: «Делай то, что мы говорим, или ты не сможешь прокормить свою семью или заплатить за квартиру. Это у нас в порядке вещей».

«Это частная компания. Если они решили, что униформа компании — это картошка, привязанная к голове, то вы должны подчиняться. Не нравится? У вас есть право найти другую работу», — объясняет @daydream90.

«Молодцы. Спасибо, что ответственно относитесь к обеспечению безопасности своих сотрудников!» — пишет @CathyBlickensta.

«Им был предоставлен выбор, увольнение было их выбором, поскольку они не подчинились мандату компании. Мандат, который распространяется на всех остальных», — подчеркивает @oregonsandstorm.

«Я уволил друзей, которых знал всю жизнь, за то, что они не были вакцинированы», — пишет @ygrd23.

«Такое обращение с невакцинированными людьми запомнится и не будет прощено», —

предупреждает @UsualSozei.

(сс) The White House Вакцинация против коронавируса в США

«Конечно, их нужно было уволить за попытку убийства», — пишет @kudzowt.

«Они должны подать в суд на CNN за незаконное увольнение и за дискриминацию», — советует @ThePatriot1452.

Напомним, что барабанщик известной американской группы The Offspring Пит Парада рассказал, что его не взяли в тур из-за того, что он отказался делать прививку от коронавируса по рекомендации доктора.

В своем Instagrаm музыкант обратился к фанатам, напомнив, что решение о вакцинации должно быть независимым и что никто, особенно власть имущие, не должны давить на тех, кто этой властью не обладает.

«Я не считаю этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительство, корпорации, организации, работодатели), диктовать медицинские процедуры тем, кто обладает наименьшей властью. Есть бесчисленное множество людей (как и я), для которых эти прививки несут больший риск, чем вирус. Большинство из нас не делится публично частным решением, которое мы приняли после тщательного обдумывания с нашими врачами. Мы знаем, что это нелегкий разговор», — объяснил музыкант.