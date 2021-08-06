Югра, 28 августа, 2003, 09:31 — ИА Регнум. Ускорить строительство мечети мусульмане Нижневартовска планируют при помощи верховного духовенства страны и главы градообразующего предприятия. Как сообщил Салават Хазрат Ситдиков, имам-мухтасиб мусульман региона, в конце августа планируется начать переговоры с обеими сторонами. При благоприятном стечении обстоятельств Верховный Муфтий России Талгат Таджуддин и руководство Тюменской нефтяной компании (ТНК) встретятся этой осенью. Цель встречи - договориться о материальной поддержке строительства мечети.

Возведение мечети в Нижневартовске началось в ноябре 2001 года. На закладке храма администрация города и нефтяники обещали помочь в строительстве. Однако "Славнефть" из обещанных 20 млн. рублей до своего ухода из города успела перечислить только пять млн. руб., помощь городских властей ограничилась пока разработкой проекта строения.

С осени 2002 года из-за отсутствия денег стройка приостановлена. Мусульмане открыли специальный счет, на который все желающие могут перечислить деньги на благое дело. Но все поступающие средства уходят на погашение долгов перед строителями за уже сделанные работы. Как сообщил имам-мухтасиб, всего на строительство требуется около 100 млн. рублей. Новая мечеть сможет вместить одновременно 800 человек. Планируется, что мечеть станет не только духовным, но и культурным центром мусульман города.