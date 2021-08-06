Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что он призывает страны ВОЗ не проводить повторную вакцинацию от коронавируса до конца следующего месяца, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Соломку себе подкладывают. На фоне непривитых картина со здоровьем уколотых может резко отличаться. К таким мерам прибегают, чтобы не с кем сравнивать было и для запутывания исследователей», — считает Жанна Е.

UNclimatechange Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение правильное, хоть и было вызвано желанием поделиться вакцинами с более бедными странами. По мнению граждан, ревакцинация не принесёт желаемых ВОЗ результатов.

«Всё верно! Вакцинация — это «убийство» природного иммунитета, а ревакцинация — это зависимость от вакцины. Так с болезнями не борются, и Гебрейесус это прекрасно понимает», — отмечает Геннадий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что повторная вакцинация станет профанацией, ведь коронавирус к данному моменту успел мутировать. Данный факт делает обычные вакцины от COVID-19 бессмысленными.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

«Логично. Если не привить бедные страны (а их не привьют), то вирус может мутировать так, что старые вакцины не удержат рост заболеваемости и, как следствие, смертности», — предполагает Марина Н.

Часть людей считает, что Россия, судя по всему, решила лезть поперёд батьки в пекло, начав процедуру ревакцинации на своей территории.

«Где-то заплакал один Мурашко. Только разбежались карманы набивать, а тут нож пониже спины от ВОЗ. Всем, кто уже ревакцинировался, следует вернуть всё взад!» — издевается Alla K.

Ряд пользователей указывает на то, что сама по себе вакцинация, с их точки зрения, не сыграла большой роли на статистике по заболеваемости.

«Да и пожалуйста! У нас на работе трое привитых весной переболели, один в больнице месяц провалялся под ИВЛ, второй дома чуть не загнулся. Я разницы не особо вижу, с ней или без неё, хотя сама привитая», — пишет Елена М.

Governo do Estado de São Paulo Вакцинация от коронавируса

Отдельные комментаторы отмечают, что никто в этом мире уже не хочет никому верить, отсюда взаимное недоверие руководств разных стран и организаций. К примеру, США оказались недовольны заявлением Гебрейесуса.

«Никто больше никому не верит. Налицо одно: желание как можно быстрее привить поголовно всех. Не требуются даже никакие рекомендации врачей, анализ состояния здоровья, иммунитета и прочее. Так кому это всё-таки надо, кто мне скажет? Это делается ради здоровья людей или для чего-то другого?» — задаётся вопросом Igoris A.

Напомним, 4 августа генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил журналистам, что призывает страны ВОЗ не проводить повторную вакцинацию от коронавируса до конца следующего месяца.