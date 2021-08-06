Ответ постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин, о том, что всё, относящееся к России, политизируется ЕС, стал поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по данному поводу 5 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

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«Да кто же в здравом уме бабками делиться захочет?! Да ещё с Российской Федерацией. Смешно!» — пишет Luri M.

Многие пользователи пришли к выводу, что иного отношения к России быть и не может, ведь она покусилась на самое святое — на деньги.

«Акции «Модерны» на 300% выросли. Её же прибьют, если она такую профитную сделку завалит в случае, если «Спутник V» вдруг окажется на рынке Европейского союза. Кое-кто потеряет огромные бабки. Значит, будут сопротивляться России до конца!» — считает Лариса И.

skeeze Биржа

Некоторые комментаторы отмечают, что многим было ясно с самого начала, что процесс по признанию российских вакцин на Западе встретит большие препятствия на своём пути.

«Да о политизации вопроса о признании российской вакцины было понятно всё ещё с первых дней. Европа и США вообще не рассчитывали на то, что Россия сделает вакцину (уже четыре вакцины). А когда они поняли, что их вакцины ещё не готовы, а у России и готова, и безопасна, начали всеми силами пытаться задавить разработку наших учёных. Это ли не политизация?» — задаётся вопросом Виктория Г.

Часть людей считает неправильным, что Россия сама не даёт иностранным вакцинам попасть на свой рынок.

«То есть когда иностранные вакцины, которые, в отличие от «Спутника V», общепризнаны, не допускают на рынок Российской Федерации, то это не политизация? Или свои потерпят, а вот Европе никуда без нашей вакцины?» — задаётся вопросом Станислав Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти просто действуют теми же методами, что и их западные коллеги.

«Россия ставит препятствия на попадание в страну иностранных вакцин только по одной причине — её кинули с рынком в Европе. Поэтому, чтобы не допустить унизительного итога, никто не имеет права попасть на рынок российский», — указывает Евгений Ч.

Hhs.gov Производство вакцины. США

Отдельные комментаторы напоминают, что российская страна до последнего выступала за взаимодействие с иностранными партнёрами в вопросе вакцинации.

«Российские чиновники планировали запустить в России иностранные вакцины. Какие-то тёрки шли с AstraZeneca, вроде как, но всё затухло, когда нашим дали от ворот поворот. В результате российские производители решили дособирать упущенную прибыль в России, поэтому никого сюда не пускают», — отмечает Олег К.

Напомним, 4 августа постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ответил в интервью «Известиям» на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, обвинившего Москву в политизации вопроса признания вакцин, указав на то, что всё, относящееся к России, политизируется ЕС.