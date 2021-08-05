Заявление главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, что ряд депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

»Дожили! А в Госдуме зарплаты свои не хотят урезать? Позорище! Одна из самых богатых стран, а люди выживают! Стариков уже, судя по всему, за людей не считают. Как же это унизительно!» — считает Ева М.

Многие пользователи оказались крайне раздосадованы появлением такой инициативы. Люди убеждены, что это выглядит крайне унизительно для такой страны, как Российская Федерация.

«Предлагаю отменить все денежные выплаты министрам, депутатам, губернаторам, мэрам и остальным чиновникам, затем перевести их на карточки, в суммарном размере по МРОТ их региона! Может быть, тогда они быстро сообразят, как бороться с бедностью в России», — предполагает Максим М.

Томас Бенджамен Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому правительству пора взяться за богачей, которые распределяют доходы в свою сторону, минуя принципы справедливости.

«Лучше обложите справедливыми налогами богатеев. Как в Финляндии. Почему о простых людях никто не думает? Они разве налоги не платят?» — задаётся вопросом Александр Щ.

Часть людей считает, что иностранное давление на Россию лишь набирает обороты, поэтому российскому народу и правительству надо готовиться к худшему.

«Очень хорошая инициатива и необходимая, потому что наступают голодные времена! Американцы просто так от России не отстанут, нам придётся выживать и продумывать способы защиты, иначе возьмут измором», — поделилась своим мнением Наталия Г.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные идеи выглядят нелепо на фоне тех реальных проблем, в которые погружается российское общество.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«А чего такие полумеры? Надо нашить малоимущим на одежду специальный знак или выбить тату с QR-кодом бедности, и пусть отовариваются. Ох уж эти инициативы от ЛДПР… даже идея о том, чтобы мыть сапоги в Индийском океане, и та была трезвее», — поделился своим мнением Андрей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобными мерами российское руководство никогда не справится с существующими вызовами.

«Это настоящий прорыв! Так они бедность в нашей стране никогда не победят, а наоборот, лишь увеличат её», — указывает Евгений Л.

Напомним, ряд депутатов Госдумы от ЛДПР внес в нижнюю палату парламента законопроект о продовольственно-лекарственных сертификатах для малоимущих.