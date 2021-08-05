Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в её состав, предложил «искать себе место в России», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

»У клоуна сериал длиной в четыре года за государственный счёт. Он пока всё не отыграет, никуда деться не имеет права. Инвесторы за сериал уже заплатили, так что терпи, братский народ. Войну он всё равно не начнет, он быстрее умрёт от поноса, чем нарушит методичку из Вашингтона», — отмечает Андрей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский выбрал странную тактику, согласно которой русские почему-то не имеют права считать Донбасс своей территорией.

«Зеленский не в курсе, что русские это один из коренных народов Украины? Они там живут ещё со времен Киевской Руси! Поэтому не ему говорить о том, кому какая земля принадлежит!» — указывает Денис М.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев управлял территорией Донбасса лишь пару десятилетий, в то время как русские живут на этой земле уже многие столетия.

«Ну как бы Восток и Юг Украины всегда были русскими территориями, которые также были населены и другими народами. Только формально последние десятилетия эти земли находились под протекторатом Киева», — пишет Валерий Ф.

Часть людей считает, что украинские власти, по сути, прибрали к своим рукам то, что не принадлежит им по праву.

«Вся территория бывшей Русской Империи является законной землёй русского народа. Все те, кто думают иначе, либо неучи, либо оккупанты и убийцы», — считает Руслан К.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский боится, что граждане страны на Востоке в какой-то момент сделают свой выбор в сторону России.

ИА Красная Весна В Донбассе

«Я вот думаю, что и в Одессе, и в Николаеве, и в Херсоне люди тоже не прочь в Россию, и Киев об этом знает, потому и боится. Потому что понимает, что рано или поздно всё вернётся к своим истокам. Русские своих не бросают!» — написал Сергей С.

Нашлись и те, кто напомнили о том, что Зеленский оказался в одиночестве, никто не собирается вступаться за него на международной арене.

«Донбасс в состав России, может, и не войдёт, но отдельным государством может стать, если этот клоун начнёт войну. Россия их признает, поэтому Зеленский боится нападать самостоятельно, зовёт на поддержку Запад и американцев, но тщетно… о Крыме пусть лучше не заикается», — пишет Нина Ф.

Напомним, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу «Дом», что Донбасс «никогда не будет русской территорией».