Информация о том, что Томский областной суд вынес оправдательный приговор, согласно решению присяжных, 45-летнему Николаю Кузьмичёву, задержанному весной 2019-го по новой статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

»Там наверняка к каждому присяжному приставили своего «консультанта» из недавно освободившихся, чтобы те вынесли правильное решение», — предполагает Наталия Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что иного решения, исходя из личности обвиняемого, ожидать было глупо, потому что на суд присяжных очень удобно оказывать давление.

«Тут всё ясно. Если нужен результат, то по этой статье стоит отменить суд присяжных! Иначе всех лидеров криминала будут оправдывать! Кому охота связываться с ОПГ? Даже сейчас, когда они притихли по сравнению с лихими 90-ми!» — пишет Александр Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что судебная система такая, какая она есть, поэтому жаловаться на такой исход — бессмысленно.

«В любом случае присяжные подходят к делам с холодной головой и всё делают по закону. Так что если принято такое решение, значит, так нужно», — поделилась своим мнением Анна К.

Ammodramus Скамья присяжных

Часть людей считает, что оправдательный приговор может быть достигнут в том случае, если обвиняемый располагает достаточными для него ресурсами и возможностями.

«Это гениально! Вора в законе в том же регионе, где он курировал, судить. Даже ребёнку ясно, что у него там всё схвачено и его люди могут оказать давление на силовиков и свидетелей. Когда губернаторов и начальников МВД берут, их везут в Москву, а тут уже другое? Тьфу!» — отмечает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что суд принял во внимание все факты, и поэтому оправдательный приговор мог вступить в силу только из-за недостатка доказательств вины подсудимого.

«Так в большинстве случаев таких судить не за что, ибо они фактически не при делах!» — указывает Jack G.

Жан Гранвиль. Пословицы. Волки не едят друг друга (Ворон ворону глаз не выклюет). 1845

Отдельные комментаторы отмечают, что многие преступники попадают в Россию извне, потому что кое-где правоохранители больше пытаются избавиться от криминальной паутины в своих странах.

«Первым таким делом против воровского мира, и весьма успешно, занялся в Грузии бывший президент Саакашвили. Но все эти воры убежали к нам в Россию, где они чувствуют себя неплохо. Сегодня у нас делаются робкие шаги, но криминальный мир везде и во всех сферах. Всё не так просто!» — считает Коля Н.

Напомним, 5 августа «РИА Новости» опубликовали материал, согласно которому Томский областной суд вынес оправдательный приговор, согласно решению присяжных, 45-летнему Николаю Кузьмичёву, задержанному весной 2019-го по новой статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».