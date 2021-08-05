В будущем, лет через 15−20, одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения на выброс парниковых газов в атмосферу, может стать сельское хозяйство. Из-за глобального потепления экологическая политика будет пересмотрена.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

«Мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо, у нас не будет другого выхода», — заявил ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Но это уже продолжение.

Начало стоить искать вот где.

14 июля Еврокомиссия публиковала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), так называемого углеродного налога. Цель его введения — уравнять продукцию, которую производят в ЕС, стараясь максимально снизить объем выбросов парниковых газов, с продукцией третьих стран, где о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу пока задумываются не так активно. Этот механизм направлен на выполнение условий Парижского соглашения по климату, а действовать начнет не позднее 1 ноября уже в этом году.

С этого момента до 2026 года планируется постепенно ввести в ЕС налоги на импорт продукции, производство которой происходит при максимальном объеме выбросов CO₂. В частности, это касается на первом этапе цемента, стали, удобрений. Вроде бы про сельское хозяйство в целом и мясо в частности речи пока не идет. Но это только пока, как предупреждает Песков.

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

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По данным ООН, на отрасль животноводства приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов в атмосферу, с учетом СО₂. Согласно моделированию развития ситуации, к 2030 году на отрасль будет приходится 49% всех выбросов, которых достаточно для повышения средней температуры воздуха на планете на 1,5°С. И это предельный рост температуры, который допускает Парижское соглашение. Причем это не только выбросы от производства удобрений, но и от жизнедеятельности крупных сельскохозяйственных животных.

Многие пользователи социальных сетей, где активно обсуждается тема несуществующего «налога на мясо», просто не уловили связи между животными и выбросами.

«Прочитал, помолчал, почмокал губами, а сказать-то и нечего. Куда гнут? Объясните», — не понял Юрий Ш.

«Не понимаю причинно-следственную связь, это из-за того, что коровы пукают?» — предположил Leopold K.

«Для справки: при перегнивании деревьев и травы каждый год выделяется 220 млрд тонн углекислого газа. Океанами выделяется 330 млрд тонн. Коровы и свиньи всей планеты и рядом не стояли с таким количеством», — уверен Александр С.

«Они серьезно думают, что коровы, пукая, выделяют метан и создают парниковый эффект? Болота и вулканы выделяют метана в 10 раз больше», — добавил Влад С.

«Почему-то «зеленые» деликатно молчат о том, что почти 8 млрд человек выделяют больше всех углекислого газа и, пардон, метана. И сократить эти выбросы можно двумя способами. 1) Обязать людей генерировать меньше газов. 2) Сократить число «генераторов», — пишет Семен К.

Винсент Ван Гог. Коровы. 1890

Однако газы выделяются не только от пищеварительной деятельности. По оценкам Global Methane Initiative (Глобальная инициатива по метану — добровольное многостороннее партнерство), основной объем метана выделяется в процессе распада навоза и органических компонентов сельскохозяйственных стоков. В докладе организации говорится, что в 2010 году в результате утилизации навоза выделилось 237 млн тонн CO₂E, или 4% от всего объема антропогенных выбросов метана. Данных об объеме метана из сельхозстоков у организации нет. Россия входит в десятку стран, где выбросы этого газа наиболее высоки, но занимает последнее место. Лидером являются США.

Многие пользователи соцсетей обвиняют коллективный Запад в перспективе введения нового налога.

«Пошли на поводу у Байдена, США и Греты Тунберг? Вы и так животноводство угробили после 90-х», — сокрушается Александр Н.

«Отлично. Под ВОЗ мы уже легли, стараниями таких «политиков». Теперь прогнемся и под «борьбу с глобальным потеплением». То ли еще будет. Не зря в 2020-м голосовали за поправки о независимости от международных организаций», — напомнил Владимир М.

«Этого спецпредставителя надо проверить на предмет «западной заинтересованности», — считает Кирилл М.

«На западе уже прошли этап с «пукающими коровами» и говорят о том, как будут кормить толпу брикетами из прессованных червей, при этом запретив людям выращивать натуральную пищу», — поделился странной информацией Дмитрий З.

«Если мы такие «современные» и вводим налог, как на Западе, то, может быть, для начала уровень жизни подтянем до их уровня? А нет, извините, я забыл — в нашей стране налоги только растут, а уровень жизни только падает», — констатировал Алешка П.

Alpha Говядина

Песков позже уточнил, что для России введение налога на мясо пока не актуально, крупнейшими производителями мяса сейчас являются Бразилия и Китай. Налог на мясо для граждан, ведущий к росту его стоимости, не появится, заключил спецпредставитель президента. Но дискуссию было уже невозможно остановить. Большинство пользователей социальных сетей вспомнили «налог на воздух» из бессмертной сказки Джанни Родари «Приключения Чипполино».

«Ну что сказать. Ждём-с налог на воздух», «Да чего заморачиваетесь? Введите сразу налог на воздух, и всё», «А налог на воздух когда?», «Следующий налог — на воздух, так как много и часто дышите и, значит, загрязняете окружающую среду», «Предлагаю пойти дальше и ввести на воздух. Официально».

Высказывалось множество предложений о введении кажущимися на первый взгляд абсурдных налогов.

«Чем дальше в лес, тем больше дров. Налог на чиновников не вводят?», «На морковку тоже, наверное, введут налог, а потом на бананы», «Или налог на помидоры», «Синьоры Помидоры. Налог на дождь», «Чего мелочиться, давай налог на пенсионеров. Вышел на пенсию — плати налог, не хочешь — умри», «Лучше налог на счета чиновников. Чем больше счёт, тем больше налог», «Налог на глупые инициативы пусть введут. А деньги от него будем направлять детям».

Однако председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров («Единая Россия») оценил идею положительно.

«Можно это поддержать. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект. Это сейчас позиция ученых и экспертов», — сказал парламентарий радио «Говорит Москва», предложив направлять целевые экологические сборы на улучшение экологической ситуации. Причем он отметил, что такой налог может затронуть не только мясо, но и другие группы товаров.

Council.gov.ru Алексей Майоров

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«В преддверии думских выборов в условиях выросших цен на продукты питания затеянный разговор о налоге на мясо, мягко говоря, не ко времени, а грубо — смахивает на провокацию», — едко заметил Виктор П.

«Господин Майоров, спасите планету, начните с себя, откажитесь от мяса сами и свою семью пересадите на овощи», — призвал 1790 s.g.

Финальную точку в острой теме поставил Минфин России в беседе с РБК. В ведомстве заявили, что введение налога на мясо в РФ не планируется, министерство не готовит соответствующие изменения в налоговое законодательство. И, чтобы никаких сомнений не возникало, в Минфине добавили, что этот вопрос «не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде».

Может, забыли добавить, — «пока не рассматривается и не обсуждается»?