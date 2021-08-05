Система здравоохранения США является наихудшей среди 11 стран с самым высоким уровнем дохода. И это при том, что Штаты тратят на здравоохранение самую высокую долю своего ВВП, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование Commonwealth Fund.

Одюбон Джон Джеймс Американский коршун с раздвоенным хвостом 1821

«Мы создали систему, на которую тратим достаточно много денег, но у нас есть значительные финансовые барьеры, которые отталкивают людей от получения медицинской помощи», — сказал Эрик Шнайдер, ведущий автор исследования, который проводит независимую аналитику по вопросам здравоохранения.

Исследователи сравнили системы здравоохранения 11 стран с высоким уровнем дохода: Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

Оценивался 71 показатель эффективности, в том числе доступность, обслуживание, эффективность, справедливость и результативность.

Ни одна страна не заняла лидирующей позиции в каждой области, так что каждому государству есть чему поучиться у остальных. Однако Норвегия, Нидерланды и Австралия оказались самыми успешными странами в данном вопросе. Выяснилось, что страны с высокими показателями отличаются от США в вопросе доступности, охвата населения, вложений в системы первичной медицинской помощи, а также в минимизации бюрократии. В Нидерландах, например, существует хорошо организованная система работы местных врачей и медсестер, которые оказывают помощь круглосуточно, что помогает предотвратить серьезные проблемы.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Врач за работой

Соединенные Штаты заняли последнее место в общем рейтинге и оказались «намного ниже» среднего показателя других стран в целом. Выяснилось, что США даже «намного ниже» Швейцарии и Канады, занявших предпоследние места. В свою очередь Стивен Моррисон, директор Центра глобальной политики в области здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований, назвал результаты исследования «довольно суровым обвинением в адрес США».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Искренний вопрос. Никогда не понимал, как работает система здравоохранения в США. Я понимаю, что медицинская страховка обязательна, но что происходит с вами, если у вас нет страховки… вы просто остаетесь страдать или еще хуже?», — спрашивает @BarbaUrsa.

«Вы ждете, пока не сможете больше терпеть, а затем отправляетесь в отделение неотложной помощи. Финансовый социальный работник обеспечивает оплату, пока вы там находитесь, или организует экстренное покрытие по программе Medicaid, если вы имеете на это право», — отвечает @Luaalei.

«600 тыс. американцев погибли от пандемии, но статус-кво не изменился, печально», — пишет @TerpTard.

«Боже, кто бы мог представить себе такое, кроме всех, кто знает, что наша система здравоохранения находится в заложниках у страховых компаний и их лоббистов», — подмечает @CharFitz4.

«Между тем именно мы провели подавляющее большинство работ по созданию вакцины, а также распространили ее», — отмечает @kristenslyric.

«…после чего индустрия здравоохранения поглотила американцев, нуждающихся в медицинской помощи. Они развиваются, чтобы приносить прибыль «Большой Фарме» и промышленным картелям «здравоохранения», а также делать деньги в США, где завышение цен поощряется мотивом прибыли и купленными политиками», — отвечает @AJthePedant.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США.

«Я говорю об этом уже давно. По сравнению с другими «социалистическими» странами, система здравоохранения здесь жалкая. Основанная на деньгах, устаревшая система управления, предвзятое отношение к бедным людям и неэффективная система «свободного» рынка. Америке нужно вступить в 21 век», — считает @jmw040209.

«Наши высокие доходы сосредоточены у немногих, которые затем покупают души наших избранных чиновников. Именно поэтому наша система здравоохранения недоступна для многих. Если вам нужен легкий путь к богатству, просто баллотируйтесь в депутаты», — подсказывает @Perflexed919.

«Европейцы не могут понять, почему американцы не хотят иметь такую же систему здравоохранения, как у них — ничего общего с «социализмом», просто математика. Система США является самой дорогой в мире, так что свободный рынок снова потерпел неудачу», — объясняет @KL87120899.

«Ну мы не занимаемся спасением жизней. Мы занимаемся только тем, что берем их деньги и доим их как можно дольше, так что чему тут удивляться. Когда у большой фармацевтической компании все карты в руках, чего еще можно ожидать?» — спрашивает @Gabriel77477994.

«Система прекрасно работает для тех, кто может позволить себе дорогую медицинскую страховку, чтобы покрыть возмутительные цены. Расходы на здравоохранение убивают людей», — подчеркивает @jlilithdoe.

elPadawan Монополия

«Но зато она самая дорогая, так что это все компенсирует», — иронизирует @CoadyBj.

«Сегодня Соединенным Штатам необходимо больше учиться на успехах других стран в области общественного здравоохранения, а не продолжать демонстрировать свое высокомерие, прикидываясь сверхдержавой», — уверен @EisbergZ.

«Бесплатная страховка для всех или, по крайней мере, снижение возраста, дающего право на участие в программе, на 10 или 20 лет может быть единственным способом обратить эту тенденцию вспять», — пишет @ZierJames.

«Вполне логично. Убийство людей приносит более высокий доход, чем сохранение их жизни, а в США все решают деньги», — объясняет @YousufProjects.

«США занимают последнее место среди 11 стран, но расходы все равно ошеломляют!» — негодует @CharlesJ2017.

«Прибыль превыше нужд пациентов», — описывает сложившуюся ситуацию @donyaquijote.

«Добро пожаловать в «коммерческое» здравоохранение», — подытоживает @TooRich4Me.