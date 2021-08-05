Здравоохранение США заняло последнее месте среди 11 богатейших стран
Система здравоохранения США является наихудшей среди 11 стран с самым высоким уровнем дохода. И это при том, что Штаты тратят на здравоохранение самую высокую долю своего ВВП, сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование Commonwealth Fund.
«Мы создали систему, на которую тратим достаточно много денег, но у нас есть значительные финансовые барьеры, которые отталкивают людей от получения медицинской помощи», — сказал Эрик Шнайдер, ведущий автор исследования, который проводит независимую аналитику по вопросам здравоохранения.
Исследователи сравнили системы здравоохранения 11 стран с высоким уровнем дохода: Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.
Оценивался 71 показатель эффективности, в том числе доступность, обслуживание, эффективность, справедливость и результативность.
Ни одна страна не заняла лидирующей позиции в каждой области, так что каждому государству есть чему поучиться у остальных. Однако Норвегия, Нидерланды и Австралия оказались самыми успешными странами в данном вопросе. Выяснилось, что страны с высокими показателями отличаются от США в вопросе доступности, охвата населения, вложений в системы первичной медицинской помощи, а также в минимизации бюрократии. В Нидерландах, например, существует хорошо организованная система работы местных врачей и медсестер, которые оказывают помощь круглосуточно, что помогает предотвратить серьезные проблемы.
Соединенные Штаты заняли последнее место в общем рейтинге и оказались «намного ниже» среднего показателя других стран в целом. Выяснилось, что США даже «намного ниже» Швейцарии и Канады, занявших предпоследние места. В свою очередь Стивен Моррисон, директор Центра глобальной политики в области здравоохранения при Центре стратегических и международных исследований, назвал результаты исследования «довольно суровым обвинением в адрес США».
Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.
«Искренний вопрос. Никогда не понимал, как работает система здравоохранения в США. Я понимаю, что медицинская страховка обязательна, но что происходит с вами, если у вас нет страховки… вы просто остаетесь страдать или еще хуже?», — спрашивает @BarbaUrsa.
«Вы ждете, пока не сможете больше терпеть, а затем отправляетесь в отделение неотложной помощи. Финансовый социальный работник обеспечивает оплату, пока вы там находитесь, или организует экстренное покрытие по программе Medicaid, если вы имеете на это право», — отвечает @Luaalei.
«600 тыс. американцев погибли от пандемии, но статус-кво не изменился, печально», — пишет @TerpTard.
«Боже, кто бы мог представить себе такое, кроме всех, кто знает, что наша система здравоохранения находится в заложниках у страховых компаний и их лоббистов», — подмечает @CharFitz4.
«Между тем именно мы провели подавляющее большинство работ по созданию вакцины, а также распространили ее», — отмечает @kristenslyric.
«…после чего индустрия здравоохранения поглотила американцев, нуждающихся в медицинской помощи. Они развиваются, чтобы приносить прибыль «Большой Фарме» и промышленным картелям «здравоохранения», а также делать деньги в США, где завышение цен поощряется мотивом прибыли и купленными политиками», — отвечает @AJthePedant.
«Я говорю об этом уже давно. По сравнению с другими «социалистическими» странами, система здравоохранения здесь жалкая. Основанная на деньгах, устаревшая система управления, предвзятое отношение к бедным людям и неэффективная система «свободного» рынка. Америке нужно вступить в 21 век», — считает @jmw040209.
«Наши высокие доходы сосредоточены у немногих, которые затем покупают души наших избранных чиновников. Именно поэтому наша система здравоохранения недоступна для многих. Если вам нужен легкий путь к богатству, просто баллотируйтесь в депутаты», — подсказывает @Perflexed919.
«Европейцы не могут понять, почему американцы не хотят иметь такую же систему здравоохранения, как у них — ничего общего с «социализмом», просто математика. Система США является самой дорогой в мире, так что свободный рынок снова потерпел неудачу», — объясняет @KL87120899.
«Ну мы не занимаемся спасением жизней. Мы занимаемся только тем, что берем их деньги и доим их как можно дольше, так что чему тут удивляться. Когда у большой фармацевтической компании все карты в руках, чего еще можно ожидать?» — спрашивает @Gabriel77477994.
«Система прекрасно работает для тех, кто может позволить себе дорогую медицинскую страховку, чтобы покрыть возмутительные цены. Расходы на здравоохранение убивают людей», — подчеркивает @jlilithdoe.
«Но зато она самая дорогая, так что это все компенсирует», — иронизирует @CoadyBj.
«Сегодня Соединенным Штатам необходимо больше учиться на успехах других стран в области общественного здравоохранения, а не продолжать демонстрировать свое высокомерие, прикидываясь сверхдержавой», — уверен @EisbergZ.
«Бесплатная страховка для всех или, по крайней мере, снижение возраста, дающего право на участие в программе, на 10 или 20 лет может быть единственным способом обратить эту тенденцию вспять», — пишет @ZierJames.
«Вполне логично. Убийство людей приносит более высокий доход, чем сохранение их жизни, а в США все решают деньги», — объясняет @YousufProjects.
«США занимают последнее место среди 11 стран, но расходы все равно ошеломляют!» — негодует @CharlesJ2017.
«Прибыль превыше нужд пациентов», — описывает сложившуюся ситуацию @donyaquijote.
«Добро пожаловать в «коммерческое» здравоохранение», — подытоживает @TooRich4Me.