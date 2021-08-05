Политические противоречия между Украиной и Россией не мешают их дружбе с российскими спортсменками. Об этом 4 августа в Токио заявили украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, сообщает ИА Красная Весна.

Виктор Корецкий. Советские физкультурники — гордость нашей страны. 1935

«Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведем себя враждебно, мы поддерживаем друг друга. У нас вообще нет ни к кому враждебного настроя, мы всех уважаем. Девчонки очень сильно работают, и мы их всегда поздравляем с медалями», — прокомментировала победу своих соперниц из России Анастасия Савчук.

«Мы поздравляем друг друга, потому что понимаем, чего это стоит», — добавила в свою очередь Марта Федина.

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Заявление спортсменок обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что украинские спортсменки все верно сказали, но за такое высказывание на Украине у них могут быть проблемы.

«Так мы один народ! Это не понятно только тем, кто захватил Украину силовым путём и продался Дяде Сэму», — отреагировал Дмитрий М.

Sport.gov.ua Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук

«С кем хотят, с теми и дружат! Достойны уважения обе пары!» — написала Елена К.

«Есть нормальные люди…» — добавила Лилия П.

«Вчера вечером в новостях репортаж [показывали]. Родители и родственники этих девочек на русском рассказывали, как переживали, болели за них, как готовились к олимпиаде и т. д., так эти дебилы с ТВ заглушили их речь и диктор на мове это всё сказал», — отметила Oksana A.

«Хорошие спортсмены России нужны», — пишет Виктория К.

«Молодцы, девчонки! Они намного умнее, честнее и смелее всех мразей, которые разжигают ненависть между народами! Я всегда болею за Украину, Белоруссию!!!» — отреагировала Наталия А.

«О ёй. Теперь хоть домой не приезжайте. Им пофиг, что вы привезете третье место в Украину. Главное, говорили не на мове, да и смысл сказанного…» — добавила Наталья Ч.

«Так и должно быть! Молодцы, девочки», — написала Наташа Т.

«О-о-о… Бедные девочки. Сейчас понесётся го*но по трубам. Сейчас их нацики начнут «строить» и воспитывать…» — отметила Елена С.

Olympic.ru Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко

«Девочки-умнички! Но страшновато мне за них. В нынешней Украине миролюбивым и порядочным нет места», — пишет Ольга Е.

«Это Харьков. По-другому быть не может», — добавила Алла Л.

«Бедные девочки. Как им жить теперь в Украине?» — задалась вопросом Tetyana O.

«А чего с ними не дружить, если есть такое желание. У многих из нас есть там и друзья, и родственники. Вот и дружим, а «власть» и фашисты пусть удавятся своей агрессией и злостью!» — написал Тарас Ч.

«Скоро за такие просто человеческие высказывания будем объявлять национальные праздники. Украинки, спасибо. Молодцы», — отреагировал Алексей Р.

«Найдутся идиоты и начнут дергать девочек. То мова, то почему уважают», — пишет Janet Y.

«Всё!!! Девчат загнобят теперь! Заставят оправдываться или извиняться. Это на [украинского боксера Александра] Усика было страшновато рот разевать…» — подытожил Виктор Г.

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