Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допустил свою самую большую ошибку, когда «верил России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кравчук

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал Кравчук.

По словам первого президента Украины, в 1967—1970 годах, в период обучения в Москве, он имел доступ к архивам Ленинской библиотеки и узнал о России то, «чего никто тогда ещё не знал». По словам политика, он надеялся на изменения в России, но «она осталась такой, какой была», а он не сделал нужные выводы. Кравчук, по его словам, надеялся на дипломатический подход Российской Федерации к другим государствам и на то, что она не будет применять «силовой компонент». Политик также отметил, что именно Россия больше всего «мешала» ему «строить независимую Украину».

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Заявление Кравчука обсудили читатели телеграм-каналов «112.ua» и «Запрещенная Украина». Также новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие напомнили о прошлом Кравчука в бытность СССР, отметив, что проблема в том, что он предал СССР и приспосабливался под каждую власть.

«Это у него после комы озарение наступило?» — поинтересовался Влад В.

«Ты сам первая и большая ошибка!!! Хитрый лис», — добавил Александр Б.

«Чья бы корова мычала, а его бы помолчала. Где наше ЧМП (Черноморское морское пароходство. — М. Р.)?» — поинтересовалась Вита Т.

«Отхватил кусок от большой страны и ещё… [говорит] что-то», — пишет Vlad P.

«Ну полный «патриот», — отреагировал Аркадий.

«Ты — наша самая большая ошибка. «Хатынка» (домик. — М. Р.) в Швейцарии — твоя самая большая ошибка. Запомнился ты, хитрый лис, только «кравчучками» (шутливое название, преимущественно на Украине, разновидности ручной тележки для перевозки грузов. — М .Р.) и нищетой», — написала Olga U.

«Кравчук по жизни предатель. Первое его крупное предательство — СССР!» — пишет Александр.

Леонид Кравчук в Блэр-хаусе (Президентский гостевой дом в Вашингтоне)

«А то, что второй секретарь ЦК КПСС Украины всю жизнь ел и пил за счет коммунистов и пропагандировал КПСС, а потом предал или даже не предал, — у него изначально никаких идей не было — это Иуда и всё…» — отметил Роман Т.

«Самая большая ошибка СССР, что таких, как ты, не отправили лес валить!» — добавил Костя К.

«Ну да, россияне обязаны были продавать энергоресурсы Украине по советским ценам, а покупать продукцию на Украине по мировым…» — пишет Sergej L.

«Кем бы ты был, если бы не Россия?..» — задалась вопросом Ольга С.

«О вечном пора думать, а ему всё Россия покоя не даёт», — написал Андрей Т.

«Самая большая ошибка — это 30 лет вашей власти и разграбления Украины», — отреагировал Николай Н.

«Самая моя большая ошибка, что я верил в 1991 году вам… Вы страну нормальную не построили, разрушили и предали всех. Позор и забвение вам», — пишет Сергей А.

«А то, что ты всю свою взрослую жизнь был освобожденным работником в КПСС, вплоть до секретаря ЦК по идеологии, это не ошибка? Правда проста, всю свою жизнь Кравчук приспосабливался. Его убеждения менялись в зависимости от того, что давало допуск к корыту. Такова сермяжная правда», — отметил Александр К.

«Самая большая ошибка всех украинских политиков в том, что они думают, что могут обмануть всех, а получается обмануть только себя. Хитрость и жадность», — добавил Oleg E.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«Твоя самая большая ошибка, что ты со старту продал страну внутренним врагам, которые растянули ее по карманам», — написал Максим М.

«О доверии говорит член ЦК КПСС, состоявший в партии с 1958 года, который в итоге предал и продал всё, чтобы стать удельным князьком с националистическими замашками. Просто какой-то эталон доверия», — пишет Елена С.

«А где «силовой подход», только вы сделали силовой подход, а не политический, когда начали АТО своё в 2014 году, когда сами бомбили свои администрации в Донбассе. Вместо того, чтоб сесть и договариваться мирно с теми, кто не поддержал государственный переворот», — добавил Стас К.

«Но и амерам верить — себя не уважать, а опустить свою страну ниже плинтуса. А насчёт России, так вы, паны, рассчитывали кормиться за счёт неё уже после развода (распада СССР), но коль развелись — будьте добреньки обеспечивать себя сами», — отметила Людмила Б.

«Возможно, всё наоборот… Доверяли таким братьям, которые потом стали предавать и торговать дружбой», — подытожила Марина С.

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