Китайская компания Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. добилась значительного прогресса в своем проекте исследования и разработки вакцины от мутантных «Дельта"-штаммов нового коронавируса. Разновидности вируса будут оцениваться в строгом соответствии с требованиями к качеству вакцин для человека, а вакцины будут полностью проверены при подготовке к производству. 1 июня в Шэньчжэне была введена первая доза новейшей инактивированной вакцины против коронавируса (клетка Vero), разработанной компанией Kangtai Biotechnology. Эта вакцина была независимо разработана и произведена в провинции Гуандун и одобрена для экстренного использования.

Russian.news.cn Вакцинация в Пекине

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo активно обсудили эти новости «вакциностроения» Китая, а также обменялись мнениями под соответствующей публикацией в паблике «Новости Шэньчжэня».

«Ну теперь кто-то будет всерьез заниматься самовнушением. Новый продукт публичной компании, которая ни разу ничего толкового не сумела произвести, вызвал необъяснимое чувство гордости у группы людей, которые считают, что эта вакцина сильнее, чем все остальные, и оказывает влияние на «Дельту». Честно говоря, вакцина в настоящее время включена только «для применения в чрезвычайных ситуациях», а ее эффект еще предстоит оценить. «Дельта» вообще еще не успела себя показать. Просто компании, зарегистрированные на фондовых биржах, остро нуждаются в большом количестве людей с плохими навыками понимания прочитанного», — заметил summeryiran.

И заявление этого пользователя возникло не на пустом месте, очень много разгоряченных комментаторов, которые готовы вколоть себе все что угодно, если производитель пообещает им защиту от новейших штаммов и вариантов коронавируса.

Shenzhen Kangtai Biological Products Новейшая инактивированная вакцина против коронавируса, разработанная компанией Kangtai Biotechnology

«О, у меня вдруг возникла мысль, что неплохо было бы вдарить по «Кантаю», — заявил пользователь «Воздушный змей на ветру».

«Давай, «Кантай»!» — вторит ему другой комментатор.

«Потрясающая скорость у Шэньчжэня. Хотя чего было ожидать от особой экономической зоны Шэньчжэня!» — согласился еще один комментатор, уверенный в спасительности новых прививок.

«Я уже получил два укола, очень хочу сделать еще третий укол!» — радостно воскликнул «Парализованный в истерике».

«А можно ли уколоться, если уже всем, что только можно, уже укололся?» — спросил некий любитель вакцин.

Многие комментаторы отметили, что скорость, с которой китайские компании плодят новые вакцины, только доказывает преимущество китайской системы и устройства над всеми остальными, и это вызывает у них глубокие патриотические чувства.

«А когда можно сделать прививку от «Дельты» и можно ли сразу забить себе место на прививку от «Гаммы»?» — иронично спросила «Ворона».

"Это все хорошо, конечно, но этот вирус быстро мутирует, эпидемия «Дельты» кончится, может быть, и что начнется? «Эпсилон»? «Ипсилон»? «Дзета»? «Тета»? И так до бесконечности?» — с подозрением высказалась LunaLuna_yy.

«Так, понятно. Значит, предыдущие вакцины неэффективны, так что получается, что теперь нужно делать повторную вакцинацию?» — задал вопрос «Дынный кролик».

«Тогда вирус сразу после укола от «Дельты» снова мутирует, и что, нужно будет колоться новыми вакцинами каждый день и следить за выпуском новых?» — начал что-то подозревать пользователь «Магические технологии».

«То есть теперь нужно разрабатывать вакцину каждый раз, когда вирус мутирует? Тогда разве нам не придется делать уколы каждый день?» — поддержал его «Лайм без лайма».

Russian.news.cn Лабораторные исследования на коронавирус в Китае

Как и везде в мире, китайское общество делится на квасных патриотов, которые падки на любые достижения отечественных институтов, компаний и так далее без оценки сложившейся ситуации и эффективности всего, что производится. Особенно это выражается в проблеме вакцинации и эпидемии. Многие люди начали уставать от происходящего и понимать, что все эти игры с новыми штаммами и вакцинами от них уже очень серьезно напоминают как минимум какую-то игру, где все что-то не договаривают.

Коронавирус, который, безусловно, есть и который на самом деле очень неприятный вирус, стал очень удобен элитам всего мира с чьей-то волевой подачи. Этот «дар» полезен фарме, которой нужно стричь купоны, когда твой рынок — все человечество! Он полезен и элитам, которые наконец поняли, как заставить население сидеть дома по приказу, а также поставить под круглосуточный цифровой контроль. Китай здесь, безусловно, впереди планеты всей. И китайские пользователи начинают потихоньку это понимать.