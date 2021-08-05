Информация о том, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента)) «экстремистской организацией» и запрете его деятельности, стала поводом для обсуждения в интернете. Авторы известных блогов выразили свою точку зрения 5 августа в социальной сетях и мессенджерах.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремист

«Новость, конечно, не стала сюрпризом. Но все же радует. Там им самое место — по соседству со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочими организациями/лицами, проповедующими, как нам здесь жить», — написал автор Telegram-канала «Бросок Проскуркина».

Многие блогеры пришли к выводу, что такое решение московского суда не могло оказаться новостью, потому что у обвинителей было достаточно доказательств для того, чтобы признать данную организацию экстремистской.

«Суд отклонил апелляцию ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) о признании организации экстремистской. На какой еще исход они надеялись, имея в анамнезе беспорядки, поддержку националистов, угрозы расправы судьям и унижение ветеранов?» — задаётся вопросом блогер Леонид Дягтярёв в Twitter.

Некоторые авторы отмечают, что у них нет сомнения в том, что деятельность признанных экстремистскими организаций имеет своей целью уничтожение российской государственности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг сторонников Навального

«Навальнисты хотели погрузить Россию в хаос, свергнуть власть, заставить страну плясать под дудку Запада, отдать свои территории. Они призывали к насилию в адрес правоохранителей, глумились над нашей историей и ветеранами Великой Отечественной. Поэтому решение суда оставить без удовлетворения апелляцию ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) о признании этой организации экстремистской можно только поддерживать», — пишет автор канала «Регионал» в Telegram.

Часть блогеров считает, что ярким примером экстремистской деятельности стала целая кампания по надругательству над ветеранами Великой Отечественной войны.

«Именно экстремизмом они и занимались: как еще можно назвать их надругательства над ветеранами и пропаганду нацизма, например?» — пишет журналист Дмитрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что решение российского суда не противоречит никаким международным требованиям и, более того, следует духу американского правосудия.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия в США

«Признание такой организации экстремистской находится в рамках мировой тенденции. Напомню: в США после протестов, которые демократы назвали «захватом Капитолия», участников акции назвали внутренними террористами. Как отреагировал мир? Как на законное и оправданное решение. И здесь — всё тоже самое, за одним исключением: Навальный, агент Запада, пытался в корне разрушить традиционные устои, переписать историю и ради этого глумился над ветеранами», — поделился своим мнением автор Telegram-канала «Полковник Трифонов».

Нашлись и те, кто считают, что последователям блогера-уголовника Алексея Навального нужно понять, что они будут считаться в России только лишь экстремистами и никакая оппозиционная деятельность им и не светит.

«Навальнистская попытка оспорить признание ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистской организацией с треском провалилась. Суд апелляцию рассмотрел и оставил прежнее решение в силе. Ну что тут сказать. Команда Навального и так понимала, что иначе не может быть. Слишком много противозаконного, того, что трактуется как экстремизм, они сделали за время своей деятельности. Вспомнить хотя бы осквернение монумента «Родина-мать зовёт», оскорбление ветерана, угрозы судьям. А уж высказывания Навального иначе как экстремизм трактовать и нельзя (напомню, он называет себя дипломированным националистом, и мышление у него соответствующее). На этом, кажется, все. Навальнистам пора понять, что никем иным, кроме как экстремистами, они никогда не являлись. И относиться к ним будут соответствующе», — считает политолог Сергей М.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

Напомним, 5 августа РИА Новости опубликовало информацию о том, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) «экстремистской организацией» и запрете его деятельности.