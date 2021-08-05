Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда «не будет» русской территорией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

Украинский лидер назвал Крым и Донбасс «оккупированной территорией». Зеленский порекомендовал жителям Донбасса найти себе место в России, если они ее любят.

Читайте также: Сеть: «Зеленскому никто не верит» — президент Украины высказался о Крыме

«Если ты живешь сегодня на территории «временно оккупированного» Донбасса и считаешь, что «наше дело правое — нам в Россию, мы — русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Но если ты чувствуешь, что ты украинец, — будь там. Будь, держись, всё равно эта земля будет «деоккупирована» в любом случае», — сказал он.

Читайте также: Зеленский посоветовал русским уезжать из Донбасса в Россию

Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина», депутата Рады Рената Кузьмина и на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие раскритиковали Зеленского, отметив, что сказанное им является нарушением конституции Украины и не способствует теоретическому «возвращению» республик Донбасса в состав Украины.

«Не разу не слышала, чтобы президент какай-то страны указывал на дверь гражданам», — написала Алла О.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«А может быть, президенту нужно подыскать себе новое место жительства?» — спросила Mona Poleopulo.

«А тем, кто чувствует Донбасс Донбассом, куда выезжать?» — спросила Татьяна Р.

«Это вы скоро отсюда будете рвать когти! Ты себе на статью УК (Уголовного Кодекса. — М. Р.) наговорил…» — отреагировала Зинаида К.

«А мне интересно, а что наш Зе сделал для людей Донбасса? Что?» — поинтересовался Борис М.

«Днище, а не президент», — пишет Эльвира Э.

«У неуехавших будут мерить черепа или официально фотографировать целующими бюст Бандеры?» — спросил Роман Г.

«Жаль, что мне много лет. Я бы воспользовалась советом президента. В таком государстве делать нечего. Вот молодежь и уезжает кто куда. Он освобождает территорию от населения, задание такое. Молодец, способный ученик», — написала Татьяна К.

«Вова, люди «воспользуются моментом» и вынесут тебя раньше, чем кто-то решит собрать чемодан в Россию! Гарант хренов…» — пишет Анька А.

«И это гарант конституции! Для него люди — мусор. Как говорил герой фильма «Место встречи…»: «Как можно гнать людей со своей земли???» — недоумевает Светлана В.

«О Господи, что он говорит? Кто ему это в его мозг занёс? Люди там живут всю свою жизнь, и ты им будешь указывать, куда им ехать?..» — отреагировала Людмила Л.

«Пусть берет детей и едет в Европу, он же чувствует, что Украина — это Европа», — призвала Ирина Ч.

«А ничего удивительного. Он в каком году назвал жителей Донбасса «сволочами»? В 2014-м или 2015-м?» — напомнила Лилия О. о видеозаписи с выступления Зеленского перед боевиками АТО, на которой он заявил, что украинские военные защищают страну от «мразей».

"С такими правителями не то что вернуть Донбасс, а тем более Крым — нереально, как бы остальную Украину не потерять», — добавил Ruslan S.

«Ну, Крым и часть Донбасса так уже и сделали. Уехали в Россию вместе с домами, чемоданами и землей, на которой жили они и их предки. Самоопределились вместе со всем, что им принадлежит. А это право записано в ООН. Зеленский предлагает жителям Одессы, Харькова, Чернигова, Николаева и т. д. сделать то же самое? Скорее всего, скоро они его послушают. А может, и так дело развернется, что европейцам очень быстро надо будет бежать в Европу и любить ее там. Посмотрим», — написал Саша С.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

«Соответственно, продолжая логику Зеленского, все, кто считает, что Украина должна развивать отношения с ЕС, никакие не украинцы, а «европейцы» и должны убираться отсюда на фиг в свой ЕС? Так ведь? Здесь должны остаться только те, кто любят Украину и ненавидят все остальные страны», — отметил Андрей Г.

«Обращаюсь к Зеленскому: любишь Европу и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины — это Европа, если ты так чувствуешь, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в Европе. Кто ему пишет такие тупые тексты? Он же всего за минуту, обращаясь к нашим соотечественникам в ЛДНР, высказал им столько презрения, что больше — это надо ещё постараться. Он же просто ненавидит каждого нашего соотечественника в ЛДНР каждым своим словом. Зеленский делает всё, чтобы реинтеграция никогда не состоялось. Он же даже не пытается понять или услышать миллионы людей там. Он желает одного: водрузить флаг в Донецке и принудить всех любить Бандеру. Либо Зеленский меняет свою команду по Донбассу, либо так мы Донбасс не вернём никогда», — подытожил на своей странице социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: Соцсети Украины: «Крым не был нашим! Они всегда говорили, что они русские»