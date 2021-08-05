Вспомогательный епископ Харьковско-Запорожского диоцеза латинского обряда Ян Собило в интервью американскому католическому порталу Catholic News Service сделал ряд резких заявлений в адрес Донецкой и Луганской народных республик, Украинской православной церкви Московского патриархата и России. Информационным поводом для его выступления стал готовящийся визит в Киев на празднование 30-летия Дня независимости Украины константинопольского патриарха Варфоломея.

Rkc.zp.ua Ян Собило

По словам Собило, он ожидает «провокаций со стороны российской стороны» в попытке предотвратить визит патриарха. Епископ заявил, что Католическая церковь на Украине приветствовала прибытие Варфоломея, полагая, что это может улучшить католико-православные отношения в долгосрочной перспективе. Хотя «Православная церковь, связанная с Москвой, делает все, чтобы остановить визит патриарха Варфоломея». Собило «предупредил, что это событие также может создать новые проблемы для выживших католических общин в оккупированных сепаратистами Луганске и Донецке… Новая украинская церковь (судя по контексту, речь идет о Православной церкви Украины. — С.С.) запрещена в восточных республиках (ДНР и ЛНР. — С.С.), и сепаратисты спрашивают о нашей собственной позиции в этом православном конфликте, есть ли у нас контакты с новой Церковью». Епископ вспомнил, что ранее апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, который покинул свой пост в 2020 году, наведывался в регион. Но теперь «эти так называемые бандитские республики не впустили ни одного католического священника и даже не отреагировали на наши просьбы». И на это должен быть ответ Святого престола и Католической церкви, поскольку их «молчание играет на руку сепаратистам, их очень устраивает, если Ватикан и Католическая церковь будут молчать».

Rkc.zp.ua Клаудио Гуджеротти в Донецке. 2016

Попробуем разобраться в ситуации. Действительно, в конце марта 2016 года Гуджеротти по личной просьбе папы Римского Франциска провел три дня в Донецке с местной католической общиной. Кстати, вместе с ним тогда был Собило. А в декабре того же года нунций посетил Луганск, где встретился с управляющим Луганской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Митрофаном (Юрчуком). В официальном сообщении говорилось, что иерархи обменялись мнениями о сложившейся ситуации, затронули проблемы, с которыми столкнулись приходы Луганской епархии УПЦ МП и приходы Католической церкви в Донбассе. Хорошим признаком визит нунция назвали в министерстве культуры ЛНР. Однако деятельность Гуджеротти тогда раскритиковали украинские националисты, на что последовала отповедь архиепископа, задавшего вопрос, считают ли его оппоненты, что «понятие территориальной целостности нужно ограничить лишь поверхностью земли, не считая ее жителей (которые в этом случае должны были бы быть истреблены или депортированы, чтобы реальность соответствовала международному праву)»? Таким образом, можно сказать, что контакты Католической церкви с ДНР и ЛНР изначально были нормальными. Почему они испортились сейчас, видимо, стоит спросить самого Собило. Может, он что-то делает не так?

Это первое. Второе. От чьего имени выступает епископ? Позицию Католической церкви на Украине по вопросам, которые он комментировал, может представить председатель Конференции католического епископата Украины. Мнение Святого престола излагает апостольский нунций. Безусловно, нет формального запрета на выражение своего мнения епископом или священником, но на практике Ватикан и его делегаты не приветствуют подобной самодеятельности, особенно если она носит конфронтационный характер, как в случае с заявлениями Собило. Тем более когда они затрагивают острый религиозный конфликт на Украине в контексте четырехугольника Константинопольский патриархат — Православная церковь Украины — Украинская православная церковь Московского патриархата — Русская православная церковь. То, что Святой престол внимательно наблюдает за развитием ситуации, не секрет. Однако Ватикан и папа Франциск не давали себя втянуть в него на той или иной стороне, хотя кое-кому на Украине хотелось добиться легитимации константинопольского «новодела», ПЦУ, Католической церковью. Политические комментарии в отношении визита патриарха Варфоломея, сделанные вспомогательным епископом Харьковско-Запорожского диоцеза латинского обряда, в этом случае носят провокационный характер. Возможно, они преследуют цель вызвать обратную реакцию у УПЦ МП и Московского патриархата, чтобы далее раскрутить спираль взаимных обвинений.

Vatican.va Висвалдас Кулбокас (в центре) сопровождает папу Франциска во время встречи с президентом Литвы. 8 ноября 2019 года, Ватикан

Следует сказать, время выбрано удобное. Интригу мог бы сразу прихлопнуть апостольский нунций на Украине, но он физически отсутствует в Киеве. Назначенный на эту позицию монсеньор Висвалдас Кулбокас только 14 августа в Вильнюсе должен быть возведен в епископский сан, после чего он сможет отправиться на новое место службы и вручить верительные грамоты представителям МИД Украины и лично президенту. На все это требуется время, которое определенные силы, похоже, решили использовать для того, чтобы посредством фактора «польских ксендзов» подставить Ватикан и Католическую церковь перед Украинской православной церковью Московского патриархата и Русской православной церковью.