«Казаки удобрение вносят» — соцсети о конных патрулях
Казаки заступили на дежурство в урочище Сосновка Белгорода. Белгородское отдельское казачье общество заключило муниципальный контракт, по которому каждый день до 31 декабря парковую зону будут патрулировать четыре всадника на лошадях, чтобы поддерживать общественный правопорядок в труднодоступных местах. У казаков также имеются рации для связи с единой дежурно-диспетчерской службой. Работу патруля оценили почти в пять миллионов рублей.
Большинство пользователей, оставивших комментарии в паблике «Белгород — это интересно», посчитали, что город мог бы и не тратить бюджетные деньги на такую форму охраны правопорядка.
«По моему личному мнению — очередной бред, с бездарным расходованием бюджетных средств, с привлечением бесполезных дармоедов», — категоричный пост Alexander N. набрал 310 лайков.
«Прикиньте, что во Франции эту функцию выполняют мушкетёры со шпагами, в Японии самураи с катанами. Смешно? Подорожник на лоб надо приложить этой стране», — пост Кирилла Г. поддержали 174 пользователя.
В Сосновке, кроме естественного ландшафта, обустроены и асфальтовые велодорожки. Вечером 4 августа отдыхающие запечатлели на них отходы жизнедеятельности лошадей, и соцсети «взорвались» насмешливыми комментариями о прогулках по «минному полю».
«Я так понимаю, ехать туда, чтобы подышать свежим воздухом, уже нет смысла?» — ёрничает Максим.
«То есть цивилизованные мешки-сборники, которые использует конная полиция даже в нашей стране, недоступны, видимо, за бюджет в пять миллионов рублей?» — удивляется Erika G.
«Кому-то повезло! Классное удобрение. Экологическое. Заберут дачники», — считает Татьяна К.
«А [зачем] они вообще нужны? У нас силовиков мало?» — уточняет Николай Б.
«Николай, ну как зачем? Вот — удобрения вносят», — объясняет Евгений Б.
«Так пусть с пакетиками, как собачники. А то за собакой убирать надо, а за лошадью?» — спрашивает Михаил М.
«Теперь надо выделить ещё пять миллионов на уборку территории после ряженых», — говорит Андрей Б.
«Идея для мэра — нужно теперь создать отряд волонтёров, убирающих за лошадками, закупить для них из городского бюджета шесть автомобилей «Тесла» и выделить им грант на 45 млн рублей», — предлагает Дмитрий В.
«Неграмотное решение было в Сосновку пустить лошадей ещё с псевдоказаками. Вполне хватило двух полицейских. Там люди ездят на велосипедах, самокатах, гуляют дети и взрослые. Лошадям там не место», — высказался Денис Г.
«21-й век, на велосипеды четверых полицейских посадить — не судьба. Нужно устроить представление с ряжеными», — добавил Юрий М.
«Прошу администрацию города прокомментировать и наказать виновных! Согласно контракту с госзакупок, «исполнитель обязан обеспечить наличие всех необходимых ветеринарных прививок и соответствующих документов и организовать надлежащее содержание, уход и уборку продуктов жизнедеятельности используемых лошадей». Так что ничего такого, просто нарушение условий контракта. Ссылку на этот пост оставил на странице городской администрации», — написал пользователь Black Sun.