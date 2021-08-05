Казаки заступили на дежурство в урочище Сосновка Белгорода. Белгородское отдельское казачье общество заключило муниципальный контракт, по которому каждый день до 31 декабря парковую зону будут патрулировать четыре всадника на лошадях, чтобы поддерживать общественный правопорядок в труднодоступных местах. У казаков также имеются рации для связи с единой дежурно-диспетчерской службой. Работу патруля оценили почти в пять миллионов рублей.

Франц Алексеевич Рубо. Казак на лошади

«Разъезды будут следить, чтобы отдыхающие не нарушали порядок, не портили лес, не жгли костры. Если начинание себя оправдает, будем увеличивать территорию патрулирования. Мне любо!» — писал на своей странице в социальной сети мэр Белгорода Юрий Галдун.

Большинство пользователей, оставивших комментарии в паблике «Белгород — это интересно», посчитали, что город мог бы и не тратить бюджетные деньги на такую форму охраны правопорядка.

«По моему личному мнению — очередной бред, с бездарным расходованием бюджетных средств, с привлечением бесполезных дармоедов», — категоричный пост Alexander N. набрал 310 лайков.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

«Прикиньте, что во Франции эту функцию выполняют мушкетёры со шпагами, в Японии самураи с катанами. Смешно? Подорожник на лоб надо приложить этой стране», — пост Кирилла Г. поддержали 174 пользователя.

В Сосновке, кроме естественного ландшафта, обустроены и асфальтовые велодорожки. Вечером 4 августа отдыхающие запечатлели на них отходы жизнедеятельности лошадей, и соцсети «взорвались» насмешливыми комментариями о прогулках по «минному полю».

«Я так понимаю, ехать туда, чтобы подышать свежим воздухом, уже нет смысла?» — ёрничает Максим.

«То есть цивилизованные мешки-сборники, которые использует конная полиция даже в нашей стране, недоступны, видимо, за бюджет в пять миллионов рублей?» — удивляется Erika G.

«Кому-то повезло! Классное удобрение. Экологическое. Заберут дачники», — считает Татьяна К.

«А [зачем] они вообще нужны? У нас силовиков мало?» — уточняет Николай Б.

«Николай, ну как зачем? Вот — удобрения вносят», — объясняет Евгений Б.

«Так пусть с пакетиками, как собачники. А то за собакой убирать надо, а за лошадью?» — спрашивает Михаил М.

«Теперь надо выделить ещё пять миллионов на уборку территории после ряженых», — говорит Андрей Б.

«Идея для мэра — нужно теперь создать отряд волонтёров, убирающих за лошадками, закупить для них из городского бюджета шесть автомобилей «Тесла» и выделить им грант на 45 млн рублей», — предлагает Дмитрий В.

«Неграмотное решение было в Сосновку пустить лошадей ещё с псевдоказаками. Вполне хватило двух полицейских. Там люди ездят на велосипедах, самокатах, гуляют дети и взрослые. Лошадям там не место», — высказался Денис Г.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак на лошади

«21-й век, на велосипеды четверых полицейских посадить — не судьба. Нужно устроить представление с ряжеными», — добавил Юрий М.

«Прошу администрацию города прокомментировать и наказать виновных! Согласно контракту с госзакупок, «исполнитель обязан обеспечить наличие всех необходимых ветеринарных прививок и соответствующих документов и организовать надлежащее содержание, уход и уборку продуктов жизнедеятельности используемых лошадей». Так что ничего такого, просто нарушение условий контракта. Ссылку на этот пост оставил на странице городской администрации», — написал пользователь Black Sun.