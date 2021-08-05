Госдепартамент США объявил о новой программе «Приоритет-2», в рамках которой тысячи афганцев получат возможность переселиться в США в качестве беженцев. Причем, как сообщает «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент), участвующим в программе афганцам придется самостоятельно добраться до третьей страны, где им придется ждать от 12 до 14 месяцев, пока их заявление будет рассматриваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента уточнил, что Вашингтон обсуждал возможные потоки мигрантов с соседними странами, отметив важность сохранения «открытой границы Афганистана с Пакистаном», в то время как есть и вариант переправки в Турцию через Иран. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, «сейчас мы стремимся к заключению соглашений с третьими странами, в которые соискатели виз смогут быстро переехать и безопасно ждать завершения строгого процесса проверки». В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил буквально следующее: «Если люди вынуждены спасаться бегством, я определенно считаю, что наиболее подходящим для них убежищем являются такие соседние страны, как Турция, или безопасные районы своей страны, нежели Австрия, Германия или Швеция».

Цитата из видео на YouTube Афганские беженцы

Анкара возмутилась. Она указала, что считает ошибочным упоминание Турции как миграционного маршрута для афганцев, отметив, что страна, которая лидирует по числу принимаемых беженцев и где находится более четырех миллионов мигрантов, «не будет заниматься урегулированием нового миграционного кризиса в интересах третьей страны». «Никто не должен ожидать, что Турция понесет бремя миграционных кризисов, возникших в результате решений третьих стран в нашем регионе, — говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел. — Этот шаг приведет к большому миграционному кризису в регионе. Мы сообщаем об этом нашим партнерам на всех уровнях, отмечая, что Турция не станет и «пограничником» ЕС или лагерем для тех, кто просит убежище».

Действительно, для Анкары проблема мигрантов является одной из таковых, которая влияет как на ее внешнеполитический курс во взаимодействии с Европой и Азией, так и на внутреннюю политику. При этом Турция вынуждена вкладывать большое количество ресурсов в содержание мигрантов на своей территории. Она еще не успела «переварить» сирийцев, а сейчас возникла опасность иммиграции в Турцию 6,5 миллиона афганцев. И это на фоне того, что, по некоторым оценкам, в стране уже насчитывается около 500 тысяч афганских беженцев. И тут есть важные нюансы. Сирийские беженцы не воспринимаются турками как «чужие». Сирия когда-то была частью Османской империи, там большое число не только арабов, но и тюрок. В Афганистане ситуация совершенно другая — это совершенно другой набор народов. Турции будет сложно ассимилировать этих людей без изменения своей внутренней специфики.

Пока же Анкара ускорила строительство 63-километровой бетонной стены на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван, общая протяженность границы между ними составляет около 300 км. За последние несколько лет Турция воздвигла аналогичную стену длиной свыше 830 км на границе с Сирией. Сейчас турецкие власти жалуются, что Тегеран не останавливает нелегалов из Афганистана. А телеканал CNN Turk сообщает, что ежедневно до тысячи афганцев нелегально въезжают в Турцию через восточные границы, убегая из-под растущего влияния власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным пограничных служб, большинство афганских граждан, прибывающих на территорию Турции, — это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Они добираются в основном пешком. Просители убежища содержатся в специальных центрах в Эрзеруме и других соседних провинциях, а потом депортируются из аэропортов в провинциях Эрзерум, Агры, Газиантеп и Измир.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Отметим, что приток беженцев из Афганистана в Турцию происходит в тот момент, когда Анкара собирается усилить свое военное присутствие в Кабуле. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. «Мы должны быть начеку», — заявил в этой связи лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, считающийся главным союзником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, так как «Афганистан может перебраться в Турцию».