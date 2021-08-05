Соцсети остро отреагировали на информацию о том, что в России в будущем может быть введён налог на мясо. Сибирские пользователи социальных сетей, например, подчёркивают, что население и так «задавили поборами».

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

«Как вы уже надоели с этими поборами», — комментирует подписчица паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» под ником Дуся-Дусьевна Е.

«Людей, по-моему, всё устраивает, можно доить дальше», — подчёркивает Илья Р.

«А где налог на мракобесие?» — спрашивает Евгений П.

«Нас всех же попросили поменьше есть!!! Мы же объедаем наших депутатов!!!» — иронизирует Ольга Т.

«Вспоминаю мультик про Чиполино: «Мы ввели налог на воздух, а вы стали меньше дышать!!!» Кошмаааар!!!» — пишет Николай С.

«И так хозяйств животноводческих позакрывалось много, с такими реформами — будем сою есть…» — отмечает Оксана Л.

Захар М. спрашивает, когда уже введут «налоги на воздух и осадки».

Цитата из мф Чиполлино. Реж. Борис Дежкин. 1961. СССР Это возмутительно!

»Поборы и ещё раз поборы. А налог на существование они ввести не хотят?!» — раздосадована Надежда П.

«А где налог на тупые налоги?» — шутит Витя У.

«Налог на воздух не забудьте ввести, скажите просто народу: «Мы ждём, когда вы сдохнете», — эмоционально высказался Игорь Я.

«Всё для людей», — иронизирует Лариса Ч.

«Лучше на кабачки налог введите», — предлагает Наталья К.

«Сельское хозяйство? А у нас в стране ещё где-то осталось? Насмешили», — комментирует Нина П.

20 лет без СССР Сельское хозяйство

«Если судить по ценам на мясо, то у нас в России этот налог уже ввели, походу», — предположил Сергей С.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России в будущем может быть введён налог на мясо, заявил 4 августа спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он напомнил, что когда-то так называемый углеродный налог казался чем-то «далёким», однако изменения происходят непрерывно, модели пересматриваются — «в сторону других источников» углекислого газа.

Песков подчеркнул, что животноводство будет меняться в сторону развития новых технологий. И один из факторов таких перемен — «климатическая повестка».

Читайте также: В России придётся вводить налог на мясо — эксперт