Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда» заявил о необоснованных выпадах «ряда западных стран против российских вакцин» от коронавируса, а также отметил политизацию процесса ее регистрации. Между тем буквально месяц назад вокруг поставки российской вакцины в Аргентину разразился скандал, никак не связанный с политизацией, да и выпады сложно было бы назвать необоснованными. Испанская пресса со ссылкой на советника президента страны Сесилию Николини заявляла о рисках разрыва контракта. Причина — сроки поставки второго компонента, к которым у принимающей, а точнее покупающей, стороны есть вполне определенные претензии. ИА REGNUM проанализировало подробности ситуации, вокруг которой, как пишут эксперты, «страсти быстро накаляются».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Нелишним будет напомнить, что на задержку с поставками жаловались не только в Аргентине, претензии высказывали и в Гватемале.

Ещё в конце июля 2021 года аргентинская национальная газета La Nacion обнародовала письмо советника президента Аргентины Сесилии Николини, адресованное заместителю генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолию Браверману. В нём речь шла о задержках с поставкой второго компонента вакцины «Спутник V». В публикации отмечалось с отсылкой к письму, что «весь контракт с РФПИ и Human Vaccine, компанией, созданной этим фондом для продажи «Спутника V», находится на грани срыва».

rdif.ru Анатолий Браверман

Николини писала Браверману, что по контракту нужно получить «18 734 185 доз (5,5 млн С1 + 13,1 млн. С2)» и «весь контракт находится под угрозой публичного аннулирования». В конце июля представитель РФПИ заявил журналистам, что работа по контракту с Аргентиной продолжается и о разрыве речи не идёт, пообещав нарастить производство вакцины в сентябре.

На днях на сайте вакцины появилось сообщение, что «все временные задержки в поставке второго компонента вакцины будут полностью устранены в августе». Ну что ж, время покажет, а пока же рассмотрим ситуацию с иностранным контрактом.

Контракт с Аргентиной

В начале декабря 2020 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций, выступавший инвестором при разработке вакцин от коронавируса, и правительство Аргентины договорились о поставке в страну 10 миллионов доз «Спутника V». В сообщении уточнялось, что для международных рынков стоимость одной дозы составляет не менее 10 долларов США, а с учётом, что таких доз нужно две, то один «набор» на человека оценивается в 20 долларов США. Таким образом, контракт с Аргентиной оценивается в 100 млн долларов, что соответствует примерно в 7,278 млрд рублей.

Для справки: из того же сообщения на сайте вакцины следовало, что запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» поступили из более чем 50 стран. Это примерно на 12 млрд долларов или 873,4 млрд рублей. Для сравнения: это сопоставимо с годовыми бюджетами 3−4 средних российских регионов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Соглашение о поставке было достигнуто с РФПИ, который был создан в 2011 году по инициативе руководства страны.

Фонд — это огромный разветвленный спрут со множеством «дочек», которые работают по принципу матрёшки — одна учреждает другую, а та третью. К примеру, Кирилл Дмитриев, упоминаемый как гендиректор РФПИ, юридически на сегодня директор только одного юрлица — АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Оно создано в апреле 2017 года, имеет уставный капитал 300 млн рублей.

Rdif.ru Кирилл Дмитриев

Ремарка: в конце декабря 2020 года АО создало ООО «Управляющая компания РВК», которое, вероятно, станет управлять ещё одним госактивом — Российской венчурной компанией после передачи его под крыло РФПИ. Пост руководителя РВК некоторое время назад прочили Браверману — адресату письма Николини.

Из официальной биографии Кирилла Дмитриева следует, что до того, как стать главой РФПИ, он руководил крупными фондами прямых инвестиций, а начал свой трудовой путь в Goldman Sachs и McKinsey & Company. Дмитриев числится членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет АЛРОСА и советы директоров компаний «Транснефть», «Ростелеком», «Газпромбанк», РЖД, фонда «Сколково» и других. Дмитриев — уроженец Киева. В 2002—2007 годы занимал руководящие посты в компании Delta Private Equity — подразделение фонда The US Russia Investment Fund, созданного правительством США для частных вложений в экономику РФ, а также в 2007—2011 годах был главой российского представительства украинского Icon Private Equity, которым владел зять экс-президента Украины Леонида Кучмы — Виктор Пинчук.

Упоминаемый в письме советника президента Аргентины Анатолий Браверман — первый заместитель Дмитриева. Известно, что до прихода в РФПИ он работал на руководящих постах в «Газпром нефти», компании «ЛУКОЙЛ». На сегодня входит в наблюдательный совет «Совкомбанка», который состоит в списке системно значимых банков России. На февраль 2021 года в банке 86,45% от объёма голосующих акций принадлежало компании «Совко Капитал Партнерс Би Ви» (Private Limited Liability Company Sovco Capital Partners B.V.) из Нидерландов. Среди конечных бенефициаров — группа физлиц, включая тех, у кого есть гражданство Кипра. Есть среди бенефициаров и Сергей Хотимский. Помимо этого, Браверман-младший — сын бывшего главы корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, экс-замминистра имущественных отношений РФ Александра Бравермана, который в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов чиновников 2010» занимал 26-е место. Браверман-старший покинул пост главы корпорации МСП в декабре 2020 года. А в июле 2021 года стало известно, что АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», единственным акционером которого является АО «Корпорация «МСП», на миллиарды уменьшает уставный капитал, а итоги аудита показали «значительные убытки».

Совкомбанк

"Human Vaccine»

У АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» в активе 99% в ООО «РФПИ Корпоративный центр», которое, в свою очередь, управляет еще десятком активов. Один из них — это некое ООО «Вакцина человека» (оно же «Human Vaccine», упоминаемое в аргентинской прессе), которое было создано 4 сентября 2020 года. Учредителем является ещё одна фирма из дивизиона РФПИ — ООО «РФПИ Управление активами», в котором 40% доли находится у закрытого паевого инвестфонда РФПИ (100% паев в нём в собственности госкорпорации «ВЭБ.РФ»).

По данным из отчётности компании «Вакцина человека», на этапе учреждения она носила наименование ООО «Спутник». Там же уточняется, что основная деятельность фирмы направлена «на продвижение первой российской вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik V на зарубежных рынках».

По итогам 2020 года ООО указало чистый убыток в размере 150,964 млн рублей. При этом чистые активы общества были 3,868 млрд рублей, а денежные вклады собственников (участников) — 4 019 250 000 рублей.

Интерес в пояснительной записке к финотчётности представляют и связанные со свежеиспеченным ООО стороны, которые аффилированы и с РФПИ. Среди них почти 90 компаний, в том числе зарегистрированных на Кипре, в ОАЭ, Ирландии, Нидерландах, на Каймановых островах. К примеру, именно на последних прописано некое RS Investment Adviser, на которое значительное влияние оказывает АО «УК РФПИ» (через дочерние компании).

РФПИ — эдакий «спрут» с кучей прослоек с пропиской в том числе и в офшорах. Издание «Финансовый учёт» пишет, что «Каймановы острова являются одних из наиболее известных налоговых убежищ на Земле» и там «обитает почти в 2 раза больше компаний, чем людей».

Вернёмся к вакцине и поставкам её за пределы РФ.

Сам РФПИ «Спутник» не производит. Кто же ещё участник аргентинской цепочки и получатель миллиардов рублей от сделок?

Несколько слов о производителях

О производителях зарегистрированных в России вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» ИА REGNUM сообщало ранее в материале «Прибыль на ковиде — производство вакцин отдали олигархам и экс-чиновникам?«

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») стала первой зарегистрированной вакциной. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, но производителями, помимо него, на сегодня числятся шесть юрлиц: АО «Биннофарм» (Зеленоград), АО «Генериум» (Владимирская область), АО «Р-Фарм» (Ярославская область), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (Владимирская область), ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (Башкирия). Как минимум три из этих компаний связаны между собой — «Генериум», «Лекко», «Фармстандарт-Уфавита».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Из пояснительной записки АО «Фармстандрт» к бухотчетности за 2020 год следует, что бенефициарными владельцами контролирующей акционерное общество международной компании «Огмент Инвестментс Лимитед» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED) на конец прошлого года являлись Виктор Харитонин и Егор Кульков. Там же, в документах, стоит отметка, что они осуществляют косвенное владение.

А в полном перечне связанных с АО «Фармстандарт» юрлиц фигурируют и ЗАО «ЛЕККО», и «Фармстандарт-Уфавита», и АО «Генериум» — крупные производители вакцины «Спутник V».

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Егор Кульков занимает 199-е место. Издание уточняет, что Харитонин, Кульков и Роман Абрамович в 2003 году создали «Фармстандарт» на базе пяти заводов, выкупленных у американской ICN Pharmaceuticals. Что касается Харитонина, то в том же рейтинге ему отведено 45-е место.

Примечательно: с компанией «Генериум» ранее связывали Андрея Реуса — бывшего замминистра промышленности и энергетики РФ, экс-гендиректора «Оборонпрома» и Андрея Дементьева.

Реус был заместителем министра промышленности РФ, когда ведомство возглавлял Виктор Христенко — супруг вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая является главой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Дементьев также бывший соратник Христенко. Более того, как следует из отчётности ООО «Нанолек», которое планирует производить ещё одну российскую вакцину от коронавируса — «КовиВак», разработанную центром Чумакова, за кипрским собственником общества «Нанолек холдинг лимитед» стоят три физлица. Конечными бенефициарами называют Владимира Христенко — пасынка Голиковой и сына Виктора Христенко, небезызвестного Андрея Реуса и депутата Законодательного собрания Кировской области Михаила Некрасова, который также является гендиректором «Нанолека», имеющего производство в Кирове.

Nanolek.ru ООО «Нанолек»

ООО «Нанолек» получало субсидии как от Минпромторга России, так и от правительства Кировской области.

«Золотая антилопа» Христенко: муж вице-премьера РФ стал ещё богаче

Возвращаясь к зарубежным поставкам вакцины «Спутник».

В начале августа 2021 года стало известно, что аргентинская компания Laboratorios Richmond SACIF сможет произвести 3 млн доз второго компонента «Спутник V» до конца месяца. Об этом заявил РФПИ и сама компания. Известно, что российская вакцина, произведенная в Аргентине, позднее может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.