Экс-президент США Барак Обама урезал амбиции в вопросе празднования своего 60-летия, на которое были приглашены сотни гостей. После того, как в социальных сетях появилось много саркастических и гневных комментариев по поводу пышной вечеринки в разгар пандемии, президент урезал список приглашенных, сославшись на опасения по поводу COVID-19.

Цитата из м∕ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР «К сожалению, День рождения только раз в году»

Ханна Хэнкинс, пресс-секретарь экс-президента, сообщила Fox News, что «мероприятие на открытом воздухе было запланировано несколько месяцев назад в соответствии со всеми рекомендациями общественного здравоохранения и с соблюдением мер предосторожности».

«В связи с распространением штамма «Дельта» за последнюю неделю экс-президент и миссис Обама решили значительно сократить масштабы мероприятия и включить в него только членов семьи и близких друзей. Президент Обама признателен тем, кто посылает свои пожелания по случаю дня рождения издалека, и с нетерпением ждет скорой встречи с ними», — говорится в заявлении Хэнкинс.

Official White House Photo by Pete Souza Экс-президент США Барак Обама

Новость о вечеринке в честь дня рождения Обамы, на которую приглашены 475 самых близких друзей бывшего президента, вызвала у многих возмущение. Многие назвали этот шаг лицемерным в свете того, как демократы призывают американцев носить маски и поддерживают другие ограничения. Напомним, что Обама представлял на выборах партию демократов.

При этом ранее The Hill сообщило, что в списке гостей были Опра Уинфри и Джордж Клуни. Ходили слухи, что гости пройдут тестирование на коронавирус и что во время вечеринки будут соблюдаться все правила социальной дистанции. Но подобные заявления вызвали только смех.

«И что там будет делать координатор по коронавирусу? Стрелять своим пистолетом, выявляющим температуру, в головы знаменитостей? Остановит Спайка Ли и попросит его снизить свой пыл?» — пошутил ведущий Fox News, имея в виду известного американского режиссера.

Также многих позабавил тот факт, что Барак не пригласил действующего президента США Джо Байдена.

Bill Ebbesen Опра Уинфри

«Видимо Барак Обама не хочет видеть никого более влиятельного на своем дне рождения, чем он сам. Я могу его понять. Если бы я праздновал день рождения, то пригласил бы я Кеннеди? Да конечно нет. Я бы хотел, чтобы у гостей текли слюни из-за меня, а не из-за Кеннеди», — добавил ведущий.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили вечеринку Обамы под соответствующей публикацией Fox News.

«В связи с распространением штамма «Дельта» президент решили сократить масштаб мероприятия? Сокращение связано со спорами в социальных сетях. Если бы он заботился о вирусе, мероприятие было бы сокращено или отменено несколько недель назад. Штамм «Дельта» появился задолго до последней недели», — пишет HyperZ.

«Конечно. Он сделал это из-за реакции социальных сетей», — соглашается saldar05627.

«Я думаю, что «семья и близкие друзья» займут столько же места, как и первый список гостей. Никаких изменений — но тем не менее хорошая пресса», — отмечает WJH.

«Если он сократил число присутствующих близких друзей, а вечеринка была запланирована несколько месяцев назад, то почему же он не жертвует заранее заказанную еду в организацию для бездомных? Потому что всё равно все придут», — подчеркивает depat.

«Очевидно, что он «сократил» партию в ответ на негативную огласку, которую он должен был предвидеть с самого начала. В действительности вечеринка вовсе не будет сокращена», — пишет KoderUE4.

White House Pete Souza Джордж Клуни

«Я отпраздновал свой день рождения в одиночестве. Я поужинал стейком с моим любимым напитком», — рассказывает proud2bprivelidged.

«Станьте знаменитостью и пригласите 100 гостей на свой следующий день рождения… и позвоните в новости», — отвечает jose0333.

«Я никогда не слышал ни одного упоминания о том, что такое крупное событие могло бы означать для окружающей среды с учетом частных самолетов. Тут нужно беспокоиться не только о COVID-19», — иронизирует ConservativeView.

«Так сколько же сотрудников Секретной службы нужно ему и бывшей президентской свите теперь, когда он сократил их количество? Наши налоговые доллары по-прежнему оплачивают эти экстравагантные расходы», — интересуется FLStrong.

«Обама, человек, разбогатевший на президентстве, сокращает масштабы своего гала-вечера для богатых и знаменитых только потому, что он привлек внимание СМИ, и это могло повредить его доходам», — указывает bugs77.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что новый штамм коронавируса легко распространяется, он спровоцировал новый всплеск заболеваемости COVID-19.