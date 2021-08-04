Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился на два дня в Шотландию, и при этом отказался встретиться с первым министром и лидером Шотландской национальной партии Николой Стерджен, которая пригласила его в свою официальную резиденцию для обсуждения восстановления страны после COVID-19. В ответ на предложение Джонсон написал, что он был бы рад организовать встречу с участием всех первых министров.

Джон Эверетт Милле Шотландский пейзаж. 1891

Никола Стерджен назвала решение премьер-министра странным: «Я думаю, многие люди посчитают, что это чуть-чуть странно, что премьер-министр, который много говорит о необходимости нашей совместной работы, по мере возможности, в борьбе с COVID и восстановлении после COVID, несмотря на наши политические разногласия, посещает Шотландию, но отказывается от возможности приехать и поговорить со мной лично о том, как мы сможем кооперироваться и работать вместе. Это была бы отличная возможность. Я была готова принять его. Упущенная возможность, но он сам виноват».

Пользователи отметили, что отказ не такой уж и странный, он является лишь очередным политическим трюком, а «политика дело сложное».

«Нет, это явный политический ход», — написал @bateyboy1.

Scottish Government Никола Стерджен

«В котором Борис Джонсон великолепно сыграл свою роль. Мы знаем, что его характерная черта — трусость, так хорошо сыгранная», — добавил @Indy_Quint.

Многие пользователи считают, что Борис Джонсон не обязан был соглашаться на встречу, потому что у него есть на это право, он — премьер-министр, фактически глава страны, а она — лидер неправящей политической партии.

«То приглашение Стерджен Борису Джонсону является крошечным уроком по этикету. Рабочий этикет: как не делать. Старший управляющий главе компании: «Я приглашаю вас прийти в мой офис через два дня и обсудить выбранную мной тему». Секретарь главы компании: «Его расписание на этот день давно заполнено». Старший управляющий (идет на телевидение): «Oтказ главы компании встретиться со мной является упущенной возможностью, он должен объясниться», — проиллюстрировал @TheBigLad8.

«Премьер-министр не хочет говорить с местным советником, и я не могу винить его за нежелание говорить с политической партией с одной стратегией», — отметил @julian_kp.

Пользователи также отметили, что Никола Стерджен возомнила себя королевой Шотландии, а на самом деле она не возглавляет исполнительную власть региона.

«Большинство считает его идиотом и будут рады кому-нибудь другому… но это не значит, что он должен плясать под политическую дудку Стержен, чтобы она могла оторвать пристальный взгляд от провалов своей страны», — написал @GuyIsATwit.

«Да, он в Шотландии, но он премьер-министр Великобритании. Никола, несмотря на то что она думает, что она королева Шотландии, политически ниже, и государственный секретарь Шотландии стоит выше», — отметила @JenDow.

«Не все хотят преклонять колено перед королевой Николой!» — написал @welsh_mountie.

Некоторые считают Шотландию отдельным государством и сравнили отказ от встречи со Стерджен с отказом вице-президенту США Камале Харрис или госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Вы разве не понимаете, что Никола Стерджен — лидер Шотландии, отдельного государства», — прокомментировал @dollyda29052142.

Часть комментаторов вспомнила, что в последний раз, когда Джонсон приезжал в Шотландию, она не была такой гостеприимной.

«В последний раз она сказала, что ему не рады», — напомнила @koimania1.

«Подождите секунду, Никола Стерджен, последний раз, когда он к тебе приехал, ты не выкатила красную дорожку, не так ли? Если бы мне кто-то сказал, что мне не рады, я бы тоже не хотел приезжать еще раз!» — добавил @ChrisLavender.

TreveX Националистическая надпись в Эдинбурге

«Она так и сделала, снимки публично доступны», — подтвердила @Sharonwifey.

Ряд пользователей предположил, что даже если бы встреча состоялась, она была бы малопродуктивной или вообще бесполезной. В комментариях написали, что доверять Стерджен тоже не стоит.

«Зачем премьер-министру говорить со Стерджен? Все, что она делает, это создает конфликты и недовольства. Ей нечего позитивного предложить», — считает @dogdevotion.

«Не фанат Джонсона, но предположу, что оно того не стоит, она изложит всё против него, несмотря ни на что», — написал @graphocalypse.

«Не могу сказать, что виню его. Ей нельзя доверять», — считает @whalley12.

Комментаторы написали, что у Бориса Джонсона есть чем заняться вместо встреч с Николой, как законной, так и не совсем законной деятельностью.

«Он занят, Никола», — прокомментировал @pan1.

«Воспитывает детей, поручает огромные контракты своим друзьям, вот эти вот дела», — написал @JimHopping.

Пользователи отметили, что Стерджен не приезжает к Джонсону каждый раз, когда она посещает Англию, тем не менее Борис об этом не трубит на всю страну.

«Она разве встречается с Джонсоном каждый раз, когда приезжает в Англию? Думаю, нет. По закону, он ей не ровня», — отметил @robinkellett.