Регионы России ждут денег из Москвы
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которомуправительство выделит 50 млрд рублей на укрепление бюджетной системы российских субъектов. Это первый транш в 2021 году, который направлен на укрепление стабильности региональных бюджетов. Впрочем, деньги получат не все: суммы распределены между 55 регионами в пределах от 300 млн до 2 млрд рублей. Эксперты связывают это с эффективностью управления на местах, последствиями коронавирусной инфекции и другими факторами.
Нужно ли помогать тем, кто не успевает освоить средства?
Наиболее крупную сумму, согласно распоряжению правительства России, получит Хабаровский край — 2 млрд рублей. По полтора миллиарда — Белгородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, а также республики Карелия, Мордовия и Тува. Несложно заметить, что большинство из регионов-получателей крупной помощи не отличается стабильностью социально-экономической системы и высокими темпами развития. При этом Москва, Татария, регионы «тюменской матрёшки» не получат ничего. Достаточно развитым Башкирии и Санкт-Петербургу будет выделено соответственно 500 млн и 1 млрд рублей.
Эксперты обращают внимание на то, что выделение средств может быть связано с приближающимися думскими выборами. В частности, директор ЭАЦ «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова отмечает:
Действительно, среди регионов, которые получили наиболее внушительные суммы, — Хабаровский край, Белгородская, Пензенская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, а также Мордовия и Тува. Во всех этих регионах пройдут не только выборы депутатов Госдумы, но и губернаторов, что делает избирательную кампанию ещё более значимой для центра.
При этом политолог Алина Жестовская задаётся вопросом о том, стоило ли вообще выделять дополнительные средства регионам, если они не могут их нормально освоить.
Помощь регионам будет ситуативной?
На сайте российского правительства указано, что всего на поддержку региональных бюджетов зарезервировано 100 млрд рублей. Это означает, что до конца года субъекты получат ещё 50 млрд помимо тех, которые выделены последним распоряжением. Для сравнения, в прошлом году на эти цели федеральный центр выделил в три раза больше средств — 300 млрд рублей, которые были направлены на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. Наиболее крупными получателями средств в 2020 году были Ставропольский край, который получил более 24 млрд рублей, Крым — более 21 млрд, Башкирия — более 17 млрд рублей, что можно было связать с особым политическим статусом (Крым) и лоббистским влиянием (Башкирия). Однако помощь распределялась неравномерно — «нефтяные» регионы и Татария дотаций, как и в этом году, не получали.
Текущий финансовый год — непростой для всех регионов. Даже у крупных и развитых регионов бюджеты носят дефицитный характер. Так, сложности с наполнением региональной казны признаёт глава Татарии Рустам Минниханов. Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что даже если цена на нефть стабилизируется, вероятнее всего, регион будет вынужден переносить реализацию части проектов на последующие годы. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечает, что бюджетный дефицит будет покрыт в последующие годы и транслирует тезис о том, что надо сохранить значительную расходную часть, особенно в социальной сфере.
Как отмечает Екатерина Колесникова, при планировании бюджетов на 2021−2023 гг. в конце 2020 года многие статьи расходов были заметно урезаны (и резали в первую очередь социалку), что, разумеется, вызвало большое возмущение у жителей регионов. В начале 2020 года (еще до начала пандемии), был в целом по стране снижен и прожиточный минимум. Снова в долгий ящик были отложены долги перед федеральным бюджетом и коммерческими кредитными организациями. Появились у регионов и новые кредитные обязательства — все искали деньги, перекраивали бюджеты и старались максимально латать самые большие дыры (обязательства в сфере здравоохранения).
По мнению Алины Жестовской, помощь центра субъектам может быть избирательной.
Как и ожидалось, в 2021 году произошло сокращение федеральных трансфертов. Но надо иметь в виду, что прошлый год был сложным с эпидемиологической точки зрения и регионы не смогли бы его пройти без финансовой помощи центра. Сегодня многим субъектам приходится существенно сокращать траты (главным образом на благоустройство и инфраструктурные проекты), в том числе из-за ужесточившихся требований финансовой дисциплины, которые транслирует российское правительство.