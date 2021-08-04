



Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которомуправительство выделит 50 млрд рублей на укрепление бюджетной системы российских субъектов. Это первый транш в 2021 году, который направлен на укрепление стабильности региональных бюджетов. Впрочем, деньги получат не все: суммы распределены между 55 регионами в пределах от 300 млн до 2 млрд рублей. Эксперты связывают это с эффективностью управления на местах, последствиями коронавирусной инфекции и другими факторами.

Нужно ли помогать тем, кто не успевает освоить средства?

Наиболее крупную сумму, согласно распоряжению правительства России, получит Хабаровский край — 2 млрд рублей. По полтора миллиарда — Белгородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, а также республики Карелия, Мордовия и Тува. Несложно заметить, что большинство из регионов-получателей крупной помощи не отличается стабильностью социально-экономической системы и высокими темпами развития. При этом Москва, Татария, регионы «тюменской матрёшки» не получат ничего. Достаточно развитым Башкирии и Санкт-Петербургу будет выделено соответственно 500 млн и 1 млрд рублей.

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Эксперты обращают внимание на то, что выделение средств может быть связано с приближающимися думскими выборами. В частности, директор ЭАЦ «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова отмечает:

«С одной стороны, раздачу миллиардов регионам сегодня можно связать с очередными избирательными кампаниями. Власти на местах важно продемонстрировать своему избирателю прочную связку с центром, а также доказать, что чаяния жителей услышаны. Но кроме политической составляющей есть и «банальная» просевшая экономика, и последствия коронакризиса. Что подразумевает под собой формулировка «сбалансированность бюджета регионов»? В пик пандемии коронавируса субъекты хоть и получали целевые транши на борьбу с вирусом и его последствиями (в том числе и на поддержку отдельных категорий граждан и социальных групп), однако свои бюджеты они тоже изрядно пощипали».

Действительно, среди регионов, которые получили наиболее внушительные суммы, — Хабаровский край, Белгородская, Пензенская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, а также Мордовия и Тува. Во всех этих регионах пройдут не только выборы депутатов Госдумы, но и губернаторов, что делает избирательную кампанию ещё более значимой для центра.

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При этом политолог Алина Жестовская задаётся вопросом о том, стоило ли вообще выделять дополнительные средства регионам, если они не могут их нормально освоить.

« Разбалансировка бюджетов, проще говоря, дефицит доходов по отношению к расходам в российских регионах — явление крайне противоречивое. И, на мой взгляд, связанное в не последнюю очередь с тем, что к распоряжению средствами имеют доступ лица не во всем чистоплотные, а иногда ещё и не очень умные. Вот, например, Хакасия. Там все платежи бюджета остановлены. Документ признан судом недействительным как раз из-за того, что дебет с кредитом не сходились на уровне фантастических значений. Когда в таком положении оказывается юридическое лицо, начинается планирование банкротства. На этом фоне в числе расходов оказываются траты на закупку 200 метров ковровых дорожек и обучение сотрудников деловому этикету. На санаторно-курортное лечение чиновников республики заложено почти полмиллиона рублей.