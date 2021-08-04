Невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос Kaiser Family Foundation.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.

Невакцинированные также гораздо меньше беспокоятся о штамме «Дельта», который считается опасным из-за чрезвычайно быстрой способности распространяться. Эта группа также менее уверена в безопасности и эффективности вакцин, чем те, кто уже сделал прививку.

Помимо этого, 57% невакцинированных сказали, что СМИ «в целом преувеличили» опасность пандемии.

Отметим, что данный опрос провели на фоне того, как администрация президента США Джо Байдена начала говорить о новой волне коронавируса как о «пандемии невакцинированных», а сам президент начал более упорно призывать к вакцинации.«Если вы не привиты, то вероятность того, что вы, во-первых, заболеете COVID-19, во-вторых, будете госпитализированы и, в-третьих, умрете, гораздо выше, — сказал Байден 3 августа. — Это трагедия».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«А давайте поговорим о том, что у большинства американцев нет медицинской страховки, поэтому мы не ходили к врачу регулярно в течение очень долгого времени и не имеем представления о том, как наш организм отреагирует на прививку. В результате мы чувствуем себя гораздо безопаснее, продолжая носить маску и соблюдая дистанцию, когда мы редко выходим на улицу», — пишет @TerpTard.

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«Вы ошибаетесь. Заголовок следует переписать: «Невакцинированные ошибочно полагают, что вакцина от COVID-19 представляет большую угрозу здоровью, чем сама болезнь». Если вы заразитесь COVID-19, у вас будет больше шансов умереть. Если вы сделаете прививку, ваши шансы умереть резко снижаются», — считает @lawhawk.

«Они искренне не видят, что более 600 тыс. американцев погибли от вируса. Как такое возможно? Было очень, очень мало осложнений от вакцины, но они больше зациклены на этой крайне низкой вероятности?» — возмущается @friggindone.

«Если я чему-то и научился, участвуя в таком продуктивном занятии, как споры в Twitter, так это тому, что противники вакцинации понятия не имеют, что такое вероятность. Для них всё черно-белое. «Если я всё равно могу заразиться вирусом, зачем мне нужна вакцина», — делится опытом @vincentx99.

«Пфф. Вакцины несут определенные риски, но даже самые большие риски вакцин ничтожны по сравнению с самым маленьким риском заразиться COVID-19», — уверен @RadicalGoats.

«После прочтения этой статьи и разговора с некоторыми людьми опасения могут быть вызваны тем, что вакцина еще не одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Страх перед неизвестностью реален, и сейчас, когда так много прорывных инфекций, люди искренне боятся», — подчеркивает @DiamondJD1.

«Справедливости ради стоит ответить, что ивермектин для лечения COVID19 тоже (не одобрен). Это не помешало ему продаваться. Происходит много дезинформации и нагнетания страха», — отвечает@lesockpuppeteer.

США U. S. Army Вакцинация от коронавируса.

«Больший риск? На основании каких данных? От вируса умерло 609 тыс. человек. Где их статистика о том, сколько умерло от вакцины?» — спрашивает @SharonCapel.

«Миллионы людей прошли вакцинацию. Они были добровольцами в борьбе с этой болезнью. Я понимаю нерешительность, но вы должны поблагодарить подопытных кроликов за то, что они проложили путь, а потом пойти сделать прививку», — призывает @Auntyisanally.

«Потому что они не умеют считать. 339 млн доз в США. ТРИ человека умерли от вакцины J&J. НИ ОДНОГО от других. НИ ОДИН не госпитализирован с побочными эффектами от вакцины», — напоминает@terryho66258503.

«И большинство из этих людей были привиты от всех других болезней еще до детского сада и до сих пор делают вид, что всё это в новинку», — указывает @bristow72.