Барабанщик известной американской группы The Offspring Пит Парада рассказал, что его не взяли в тур из-за того, что он отказался делать прививку от коронавируса по рекомендации доктора. В своем Instagrаm музыкант обратился к фанатам, напомнив, что решение о вакцинации должно быть независимым и что никто, особенно власть имущие, не должны давить на тех, кто этой властью не обладает.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Учитывая мою личную историю болезни и побочные эффекты этих прививок, мой врач посоветовал мне не делать прививку в настоящее время. Я подхватил вирус (COVID-19) больше года назад, и он протекал для меня в легкой форме — так что я уверен, что смог бы справиться с ним снова, но я не уверен, что переживу еще один раунд синдрома Гийена—Барре (острый аутоиммунный полирадикулоневрит, проявляющийся парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами; при этом заболевании разрушается оболочка нервных волокон — миелин, — что приводит к нарушению движений, расстройствам чувствительности. — А.С.) после вакцинации», — объяснил Парада и уточнил, что синдром появился у него еще в детстве.

«Я не считаю этичным или мудрым позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительство, корпорации, организации, работодатели), диктовать медицинские процедуры тем, кто обладает наименьшей властью. Есть бесчисленное множество людей (как и я), для которых эти прививки несут больший риск, чем вирус. Большинство из нас не делится публично частным решением, которое мы приняли после тщательного обдумывания с нашими врачами. Мы знаем, что это нелегкий разговор», — объяснил спортсмен.

Американские пользователи Tiwtter и Instagrm бурно отреагировали на заявление музыканта. Большинство выразило поддержку Параде и негодование по поводу его отстранения.

«Это безумие. Совершенно ненаучно просить человека, уже переболевшего вирусом и выздоровевшего, принять вакцину», — пишет @ictgth.

wonker Концерт группы The Offspring

«Спасибо, что вы так красноречиво об этом рассказали. У меня два аутоиммунных заболевания, и я боюсь, что риски перевесят все плюсы, так как я уже переболела COVID-19. Я так устала от людей, которые заставляют меня чувствовать себя прокаженной, потому что я отказываюсь от вакцинации. Они никогда не думают о том, что у меня есть законные причины», — делится @PissedPatriot13.

«Вы не должны чувствовать себя так. Должны быть люди, которые освобождаются от прививок по медицинским показаниям и поэтому не отделяются от привитых. Однако я считаю, что те, у кого нет медицинских причин воздерживаться от прививок, подвергают таких людей, как вы, большей опасности», — отвечает @JonesRaccoon.

«Пит, мне очень жаль, что вы через это проходите. Риск развития вашего синдрома однозначно связан с вакциной J&J. У меня рассеянный склероз, поэтому я понимаю ваше нежелание провоцировать обострение невроза», — поддерживает @sardonicarious.

«У меня тоже рассеянный склероз. Мой невролог сказал, что мне нужно сделать прививку, но я не буду этого делать. Я не доверяю этому. Я осторожна и в основном сижу дома. Выхожу только на прием к врачу и за продуктами. Я лучше останусь дома одна еще на год», — рассказывает @beccaboo71.

«Поддерживаю вас на 100% и буду скучать по вам, если вы не вернетесь в группу к концу сентября. Я также сильно сомневаюсь, что вы действительно «небезопасны для окружающих», — пишет @larrybo80.

«Каждый человек, которого я знаю, у которого был положительный тест за последние несколько недель, был вакцинирован. Я знаю ноль невакцинированных людей (лично), которые заболели за тот же период времени», — подчеркивает @Minidriver1973.

«Это заслуживает внимания, и я не думаю, что нужно извиняться, вы можете быть знаменитым и противостоять машине. Они могут найти другого барабанщика, но вы не можете найти другую жизнь. С большим уважением к вам, сэр», — поддерживает @3rdangelmessen1.

«Спасибо, что поделились этим, Пит. Это очень важно. Надеюсь, у вас всё хорошо», — благодарит британский рэпер @ZubyMusic.

wonker Концерт группы The Offspring

«Тот факт, что к вам относятся как к прокаженному, несмотря на то, что имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что ваши антитела, выработанные естественным путем, более эффективны и долговечны, чем те, которые вырабатываются только с помощью вакцинации, говорит о том, что в данный момент речь идет о власти, а не о результатах для здоровья», — считает @_TheEnemy_.

«Мне очень жаль, что это случилось с вами! У вас был ковид, у вас, вероятно, всё еще есть антитела, и это игнорируется!!! Вы правы, что ставите свое здоровье на первое место!!! Другие музыканты сами наполовину являются проблемой, оставаясь молчаливыми и дипломатичными, хотя на самом деле они не хотят, чтобы их «подставили» под Эрика Клэптона. Я знаю музыкантов, которые отказываются играть перед сегрегированной толпой, выступающей только против вакцинации, но всё равно не скажут об этом публично. С любовью к вам и вашей семье. Правда, стоящая за этими мандатами, однажды откроется, и весь нарратив о том, что вы небезопасны, разлетится в пух и прах», — пишет leilanidowding.