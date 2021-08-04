Депутат украинского парламента Жан Беленюк завоевал «золото» в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Радуясь золотой медали, спортсмен-парламентарий станцевал гопак с наброшенным на себя украинским флагом. Он стал первым украинским депутатом — чемпионом Олимпиады.

Илья Репин. Гопак. 1927

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Новость обсудили на телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», PavlovskyNews, «Леся из Страны», а также на странице канала «112 Украина» в Facebook. Многие поздравили депутата с победой, указав на то, что ему стоит уйти из украинской политики.

«Ответьте хоть здесь… Зачем он лез в политику?» — спросила «Матильда».

»Он не лез. Его в партию СН («Слуга народа» — О. П.) засунули для рейтинга самой партии», — ответил «Матильде» один из читателей.

«Красавчик! Хоть один полезный депутат. А вот вприсядочку он зря сплясал», — отреагировал Андрей.

«Да он вроде бы вообще нормальный, насколько я могу судить», — пишет читатель под псевдонимом «Бабушкина Заначка».

«Хоть один не зря в Раде сидит. Ну, числится [в Раде], носит корочку депутата. Чтобы золото на Олимпиаде завоевать, надо нехило тренироваться, сидеть некогда, конечно», — добавил «Каш Нат».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, завоевавший «золото» в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио

«Хоть один депутат принес пользу стране», — отметил «Эмин Нн».

«Молодец! Вот так надо прославлять Украину. Делом», — добавила Зинаида М.

«Хоть один депутат чем-то порадовал и Украину прославил на весь мир, а не наоборот, как все остальные», — отметил Олег М.

«Вот пример того, что каждый должен заниматься своим! Молодец!» — отреагировал Sergon N.

«Вся наша сборная по борьбе на ура выступила, пример для других», — добавил Влад В.

«Молодец, конечно. Однако кто за него кнопки на заседаниях жал?» — задался вопросом «Г К».

«Молодец. Единственный из кодлы СН заслужил уважение и почёт», — отметил Satrap.

«Молодец. Поздравляю. Не испортила чувака Рада», — добавил Руслан.

President.gov.ua Верховная рада Украины

«Всё бы ничего, но его депутатство это как мэрство Кличко. Перечеркивает все ихние спортивные достижения. Вреда от них как от политиков в разы больше, чем пользы от них как спортсменов. Кличко уже никогда не будет восприниматься как чемпион мира по боксу. Все будут помнить его как разрушителя Киева и Украины. Как тупого политика и ужасного хозяйственника. Беленюку это надо взять на заметку и бежать из политики. Чем быстрее, тем лучше. Если хочет остаться в истории Украины чемпионом Олимпийский игр, а не бывшим депутатом преступной группировки «Слуги народа», — подытожил V. M.