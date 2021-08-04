Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет частью России, а граждане РФ никогда не будут любить Крым так, как украинцы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 4 августа в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алле-оп

«Пустозвон! В голове у господина Зеленского ничего хорошего ожидать не приходиться. С каждым днём он всё больше становится безумным», — пишет Игорь М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский кормит своё население пустыми обещаниями, и никогда то, о чём он говорит, не сбудется.

«На Зеленского это похоже, вечно он впадает то в маразм, то в фантазии. На этот раз впал в детство. Не хватает лошадки на колёсиках и сабельки для «картины маслом», — поделился своим мнением Sergey K.

Некоторые комментаторы отмечают, что Крым прекрасно осознал для себя, что такое украинская любовь, когда уже годами сидит без достаточного количества воды.

«Да сыты мы их любовью! Когда запрещали русский язык, когда свет отрезали, когда канал перекрыли, когда русских объявили некоренным народом — это всё от «великой любви»? Я родилась и выросла в Крыму, и точно знаю, что никогда крымчане не считали себя Украиной. И всегда боролись за право говорить и думать на родном русском языке. Это и стало причиной возвращения на Родину», — считает Ирина С.

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Часть людей считает, что Киев за свой исторический отрезок так и не смог сделать жизнь жителей Крыма лучше. Поэтому эту несправедливость пришлось устранять России.

«Если они так любят Крым, тогда почему ничего не построили за 20 лет? А сейчас посмотрите, как уютно в Крыму! Как люди Крыма будут относиться к вам, когда Украина перекрыла воду, обрывала провода электричества, думали? Поезд ушёл! Крым есть российский и будет!» — указывает Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленскому уже мало кто верит среди украинского населения, но он продолжает рассказывать окружающим о своих фантазиях.

«А блокады Украиной Крыма — это любовь? Одно пустословие, и он это знает. Нельзя надеяться, если условий для исполнения надежды нет. Зеленскому уже никто не верит, он только и делает, что языком болтает», — отмечает Ольга Ш.

Отдельные комментаторы отмечают, что в Крыму счастливы вернуться в Россию и уже мало кто думает о том, что происходит на Украине.

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«Главное, что крымчане любят Крым и Россию, а на Украину всем уже давно плевать. Без киевских властей полуостров наконец-то задышал полной грудью», — написала Natalja M.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «Дом», что Крым никогда не станет частью России, а граждане РФ никогда не будут любить Крым так, как украинцы.